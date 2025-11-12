「高端、奢侈」…帝王蟹爬進高校食堂 撼動價值天平?

帝王蟹。（取材自南方窗）

南京大學食堂提供999元人民幣(約140美元)的帝王蟹引發爭議，批評把「高端」、「奢侈」的消費符號端進大學，讓高校食堂也「卷」了起來；但這只是高校市場化的一小部分，應該「撼動」不了高校的價值天平，況且各路商家早就變著花樣地哄著大學生，大學生們的口味早變了。

南京大學多名學生日前發帖稱，南大仙林校區第九食堂新開的「漁船海鮮」窗口展示多種鮮活海鮮，其中帝王蟹（4.2斤，約2.1公斤）標價為999元一隻，長腳蟹（1.9斤）標價為348元一隻。此外，該食堂檔口還有158元一隻的波士頓龍蝦、68元一條的石斑魚可供選擇。

南大巴黎貝甜用餐區。（取材自南方窗）

★引進高端海鮮 遭砲轟

「帝王蟹—學生食堂」兩個概念同列，吸引了大量眼球，批評當然也就不可避免。批評者認為，大學食堂引進高端海鮮，有鼓勵學生高消費，與勤儉節約理念相悖之嫌。南風窗報導指出，只需要兩個簡單的形象，人們就可以輕易構建起一種價值衛道士的立場。

高檔餐廳裡，一道帝王蟹往往要1000元起步，價格高昂；帝王蟹因而不僅是食材，更與「高端」和「奢侈」的消費符號掛鉤，這與人們印象中的大學食堂，形成了鮮明反差。

反對帝王蟹出現在高校食堂，初衷不難理解：作為保障師生餐飲需求的服務主體，食堂被期待供應「物美價廉」的餐飲，而非製造出消費分化。

道理顯然也是對的；在同一個校園接受教育的學生，應當盡量生活在價值取向「單純」而非攀比的環境中，對具有教育導向功能的高校來說，食堂乃至高校服務本身，通常承載著樸素、平等的期許。而不讓奢侈餐飲進校園，也被賦予一種守住價值底線的象徵意義。

問題在於，批評所基於的事實成問題。

「帝王蟹進高校食堂」是一種片面化的「景觀」呈現；它漂浮在互聯網，缺少前因後果，我們極容易攫取其中最獵奇的部分，加以猛烈批判，而非形成完整的評價。

公開信息顯示，南大仙林校區第九食堂於2017年開業，其定位是提供區別於普通學生食堂的精緻餐飲，當時，連鎖烘焙品牌巴黎貝甜在這裡落地亞洲最大門店，面積有335平方米。

這家食堂也並不由南大後勤集團直接運營，而是採社會化運營方式。今年8月，南大發布公告，稱為進一步豐富學校菜餚品類、提升伙食質量、滿足師生日益增長的個性化飲食需求，決定公開遴選仙林校區學生第九食堂，選擇一家餐飲公司負責食堂整體委託加工合作管理，所有窗口由中選單位自營。

也就是說，「999元帝王蟹」由中標方自營，是高校範圍內的市場化行為。

南京大學食堂供應的帝王蟹。（取材自南方窗）

★高校後勤服務 市場化

「帝王蟹進高校」背後，正是高校後勤服務市場化的大背景。

今年4月，南大食堂曾推出「你來點菜我來做」活動，有學生在留言板留下了一句玩笑的「我想吃帝王蟹」，盡管相關負責人澄清，此次帝王蟹供應並非回應當時的「許願」，但也體現了高校後勤嘗試創新服務、離學生更近的一貫努力。

據報導，多名南大學生表示，仙林校區除第九食堂外，還有第四、五、六等多個學生食堂，菜品均價在15元左右；即便定位稍顯「豪華」的第九食堂，其過往菜品價格水平也在人均15至50元間浮動。相關負責人也表示，由於養蟹的玻璃水池空間有限，每天僅供應一隻帝王蟹。

上述學生提到，南大在「普惠」、「平價」餐飲方面也有諸多舉措；食堂裡有一分錢的暖心早餐、七到十元的「學子套餐」，午晚餐提供甜鹹兩種免費湯品。想吃主食，也能花1.5元點一份陽春麵或蛋炒飯。

與之相對，「帝王蟹」僅在一個食堂窗口限量售賣，並且處在試運營階段。在南大的餐飲體系裡，將其定位為服務形態的試水、創新更為恰當，僅僅是眾多選擇中的一種。

由一隻「帝王蟹」引申到高校內的奢靡消費，是典型的滑坡謬誤—將單一、局部的對象擴大化，提前預演災難化後果，而對高校原本的餐飲供應和價格系統視而不見。這悖離了市場「你情我願」的自然發展，也是對大學生認知和判斷能力的不信任。

難道一隻帝王蟹，會輕易撼動一所高校的價值天平嗎？

涉及教育話題，人們對「平等」格外敏感。正如有的聲音說，帝王蟹進入高校食堂，會助長學生之間的攀比和自卑心理，就如同他們敏銳意識到，現在小學生之間也越來越愛攀比文具了。對學生來說，保持知識和技能的純粹學習，始終是主線任務。但這樣的看法或許更適用於高中以前的階段，而非大學校園。

報導指出，大學是一名學生邁向社會的預備期，與社會的交接極其緊密，鼓勵個性化發展與個體的獨立思考。當代大學生通過實習、調研、社會實踐，正在密切接入社會，並非封閉在象牙塔裡「掉書袋」的讀書士子。學習以外的部分，讓他們深度「社會化」，甚至要重於課程本身。

另一方面，數字時代的商業邏輯也在加速滲透校園。在線下，海底撈、星巴克 、麥當勞 、肯德基等知名品牌紛紛入駐校園，觸達大學生群體，高校食堂變成了「輕商場」；在線上，各大社媒平台則通過「校園博主招募」，將學生卷入內容生產與消費的鏈條，培養「校園KOL」。

南京大學食堂日前曾舉辦「你點菜，我來做」活動。（取材自南方窗）

★學生自主選擇 應允許

在這樣的現實語境下，高校—這個連每個人的課表都各不同的地方，又如何要求絕對「均一」的服務供給和「價值導向」？如此要求食堂，未免刻舟求劍。

況且，對於家庭存在困難的學生來說，進入大學後，來自消費差距上的沖擊是方方面面的。如果大學內客觀存在的消費分化讓人內耗，至少食堂在其中的影響作用相當有限。

南大與「吃」的確淵源匪淺，它的校訓最早是「嚼得菜根，做得大事」，以「嚼菜根」激勵學生在艱苦環境裡堅守理想。1947年，在戰爭背景下，當時的中央大學學生發起「反內戰、反饑餓、反迫害」運動，至今，南大每年校慶會為全體學生發放餐券，提醒學生記得前輩的民族傲骨。

可見，關於「吃」的價值引導，不只體現在一道菜的價格表象，也不體現在外部看客如何在價值上自我打雞血。食堂的供給，應當是面向市場的開放選項，允許不同需求、不同能力的學生自主選擇，這本來就不是適用令行禁止原則的領域。

其實對於家庭經濟條件存在差異的學生，更需要問的是，大學能為他們提供哪些制度的「梯子」。在這方面，南大做出了相應的努力。例如，每年為上百名困難學生提供勤工助學崗位，實施一項名為「雨花斑斕」的針對性成長計畫，幫助這些學生在英語口語、自信心、人際溝通、體育健康、辦公技能、形象與禮儀等方面提升素養，彌合成長背景差異帶來的差距。

相比單一的食堂服務和消費差異之爭，對於弱勢成長背景的大學生，這些從技能素養到心理能力的綜合「社會化」培養，更加重要，更值得投入關注。

一名自稱是南京大學第一個吃帝王蟹的網友曬出五位同學分享帝王蟹的照片。（取材自小紅書）

●大學生們的口味早變了 食堂「卷」起來

南京大學食堂因提供999元的帝王蟹引發爭議；有人認為，學生可以在校內組團「拼好蟹」，用比低於市場的價格吃上高檔海鮮，讓人羨慕不已。但也有人表示，高校餐飲應以普惠、公益為主，提供高級美食並不合適。

澎湃新聞報導，事實上，大學餐飲早就不只是許多人印象中的「打菜窗口」，大學生們的口味早變了。據紅餐智庫預測，2025年高校餐飲市場規模將達6210億元，各路餐飲商家，早就在變著花樣地哄著大學生的口味，這是市場與大學生的「雙向奔赴」。

除了好吃便宜，大學生還想要更多花樣。20歲正是能吃的年紀。圍繞著各大專院校的討論，總是離不開對食堂的讚美與吐槽。那麼在大學生的心目中，一個理想的食堂是怎麼樣的呢？

報導指出，「浪花waves」高校食堂評分榜上的991條評論，總結出六個大學生給出的食堂評價標準；結果顯示，除了口味、性價比、衛生等「硬條件」，大學生同樣也重視食堂菜餚的多樣性和創新性、就餐體驗與服務等「軟性標準」。

學生和學校，一個敢提要求，一個真敢答應。根據北京青年報報導，北京化工大學學生可以透過微信 後台留言「許願」，食堂會根據學生需求推出新品菜；南京大學也推出「你來點菜我來做」服務，學生可以在留言板上寫下自己想吃的美食。

據報導，這屆大學，甚至已成為飲食潮流的積極引導者；北京林業大學一米長的巨型冰糖葫蘆、椰子雞火鍋，復旦大學的鵝肝漢堡…早在帝王蟹之前，各大高校食堂推出的網紅美食屢屢「出圈」，在社交平台上爆火。

原本被認為旱澇保收的學生餐飲業，為何願意創新菜色？有行業分析指出，這可能是因為「鯰魚效應」—社會化餐飲企業爭相進入校園，為高校餐飲業注入了活力，也讓食堂有被「卷」到。

紅餐網大數據指出，2024年全國高校餐飲市場參與者中，校內外社會餐飲已占據近半數的市場份額，高校商圈中社會餐飲門市總數超62萬家。校內商店開出天價租金，早已不是新鮮事。

眾多餐飲商家對大學市場虎視眈眈，高校食堂各經營主體若不積極擁抱市場，固守傳統團餐，只能出局。

復旦大學的鵝肝漢堡。（取材自微信）

激烈的競爭帶來了多元的業態。根據紅餐網「中國高校餐飲研究報告2025」，高校社會餐飲中，符合學生消費習慣的小吃快餐和現製飲品占大多數，但燒烤、烘焙甜點、火鍋也應有盡有；小吃快餐的細分門類中，粉麵、米飯快餐和滷味熟食占比最多。有調侃稱：走進高校食堂，彷彿誤入商場B1樓。

連鎖品牌巨頭也瞄準大學市場。許多高校不僅要「雙一流」，還要「麥一流」—早在2023年，全國麥當勞校園店就已經超過60家；霸王茶姬近年也高調進駐清華大學、上海交通大學等名校，在清華開業首日銷售量就突破2200杯，可謂同時賺夠了銷售量和曝光量。

對於南京大學的帝王蟹爭議主要在兩點：一是作為享有補貼優惠政策的高校食堂，推出貴價菜品是否合適；二是可能助長高消費風氣，傷害到經濟困難的同學。

事實上，雖然高校餐飲積極擁抱市場，但作為硬性的國家規定，普惠性的服務在大學食堂從未缺席。根據公開報導，梳理引進中高端餐飲的部分學校可以發現，它們也都提供普惠、平價的餐食，或對困難學生給予餐飲補貼。

中國高等教育學會後勤管理分會頒布的「高等學校學生食堂伙食結構及成本核算指導意見」指出，高校飲食結構應分為基本大伙（保障性伙食）、風味小吃和經營性餐廳，占比分別為50%至60%、25%至35%、10%至20%。

也就是說，在保障性伙食的占比得到保證的情況下，適當引入更高品質的選擇，並非不合規定。保障性餐飲和中高端餐飲可以「兩條腿走路」，在高校餐飲市場並行不悖地發展。

可見對於大學餐飲而言，「高端」和「普惠」，「市場」和「公益」並非一道單選題。在做好普惠保障的同時擁抱市場潮流，無論是提供實惠、溫暖的服務，還是偶爾滿足一下學生「任性」的需求，都可以是令人稱讚的暖心之舉。