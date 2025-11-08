技校生破圈…女廚「一飯封神」 意外打開「後廚」這堵牆

屈雨瑜在後廚為晚宴做準備。（取材自新京報）

牆這邊，食客們品嘗精緻菜肴，牆那邊，是高溫、嘈雜、忙碌的另一個世界，技校生屈雨瑜在「一飯封神」奪冠， 意外打開「後廚」這堵牆；總是俐落短髮示人，廚師服上很難找到褶縐的屈雨瑜，代表的是一種新的可能：不被單一標籤定義的藍領群體。

10月中旬，北京雍和宮附近的一個胡同大院裡，一場定價不斐的晚宴吸引來近百名食客，他們中不乏知名運動員、演員、主持人，以及擁有百萬粉絲的美食部落客。

開餐前，合照的隊伍排到主廚屈雨瑜面前，有人展示手機裡的煮飯照片請求指點，有人坦言專程從大灣區 飛來。在露台與食客挨個合完影，這份驟然收穫的追捧，讓她感到有些不真實。

新京報報導，今年夏天，1996年出生的屈雨瑜在廚藝競技類綜藝節目「一飯封神」中奪冠；在決賽中，她以一套「雞蛋 料理」驚艷四座，在網路上引發美食愛好者的「復刻潮」。眼下，她匆忙適應起明星主廚的節奏，一周飛三座城市已是常態，忙著與其他廚師合作晚宴、接受媒體採訪、擠出時間研發外宴新菜單……。

沙漠晚宴。（取材自新京報）

最愛西餐 進烹飪技校

自幼在廣州讀寄宿學校的她，最盼著每月回深圳的休息日，父母雖不擅烹飪，卻樂意帶她外出改善伙食，西餐是她的最愛。12歲那年，她在西餐廳第一次見到戴白色高帽的廚師在鐵板上耍技巧，火焰騰空而起，食材在高溫下發出滋滋聲響。那是她對廚師的最初印象，「特別帥，很威武。」

升上高中後，看著同學們埋頭準備高考，屈雨瑜發現自己完全無法投入。打理紡織布染布廠的父母為她規畫了未來：大學去國外學設計。可翻開課本，密密麻麻的文字讓她坐立難安。「我只是看不進去，」她說，「不如做自己喜歡的，乾脆去學廚。」

讓她意外的是，父母聽完她的想法後並沒有反對。和許多道地的「老廣」一樣，他們開放、務實，比起學歷，更相信一門傍身的手藝，也認可「三百六十行，行行出狀元」的道理。

2013年秋天，屈雨瑜進入廣州番禺一所烹飪技校。在這裡，操作台取代課桌，炒鍋和刀具取代紙筆，空氣中總是飄散著食材和香料混合的味道。在這個藍領的「孵化場」裡，她很快就意識到，女生是這裡的少數群體，且大多集中在被視為「更適合女性」的麵點、西點專業。

像是中餐、西餐這類「正統」烹飪領域，尤其是在充滿力量與汗水的中餐後廚，通常被視為男性的主場。

屈雨瑜幾乎沒有猶豫，直接選了西式烹飪。課堂上，老師示範基礎醬汁的調配，南瓜汁、蘑菇汁、黑椒汁、番茄醬……刀工練習課上，屈雨瑜握刀切土豆，直到土豆絲堆滿操作台。

這樣的場景每天都在全國各地的技校重複上演；這裡不看重試卷上的分數，考核標準簡單直接──切菜的厚薄、火候的掌控、醬汁的濃稠。學生們在這裡獲得謀生的技能，然後被輸送到各個餐廳的後廚，在這個龐大行業開始自己的藍領之路。

第一個工作機會來自廣州的一家連鎖輕食餐廳，毫無意外地被安排到冷廚，轉正前每月拿著900元（人民幣，下同，約126美元）的實習薪水。每天早晨8點到下午5點，她與生菜、番茄、沙拉醬為伴，看著熱廚房裡跳動的爐火，總覺得缺了點什麼。

下班後，屈雨瑜常常留在店裡，主動到熱廚房幫忙切配，廚師長口頭答應「有空位就調你過去」，讓她格外賣力。但當熱廚房真的缺人時，位置給了一個剛來的男廚師。

那天下班，屈雨瑜認真思考起「女廚師」這三個字在業界的重量。直到有天，技校的同學「娜哥」給她發來訊息，引薦對面法餐廳熱廚房的職位。

屈雨瑜（左）和夥伴在擺餐。（取材自新京報）

綜藝節目 取名「宴究生」

推開斜對面法餐廳的員工通道，熱浪裡伴著奶油和香草的濃鬱氣息撲面而來──這是屈雨瑜第一次真正站在專業熱廚房的爐台前。

好不容易接觸到心儀的熱菜製作，但僅一年後，餐廳因經營問題解散團隊，她和娜哥只能另尋出路；據報導，在同學引薦下，她們獲得深圳某超五星級飯店的面試機會，最後屈雨瑜意外進入最心儀的熱廚崗位。盡管已有在社會餐飲做到領班的經驗，在這裡，屈雨瑜必須從實習生重新開始，月薪僅千餘元。

綜藝節目裡，屈雨瑜為自己取了「宴究生」的暱稱，諧音「研究生」。現實中，她是連高中都沒讀完的技校生。對她而言，真正的大學在一個個飯店的後廚中——那裡有最嚴格的考核標準，最真實的操作場景。

這條與傳統升學 完全不同的成長路徑，恰如她的招牌料理「人生百味酸湯魚」，酸、甜、辣、鹹、鮮都有了，唯獨沒有苦。

薑蛋米冰淇淋。（取材自新京報）

牆的兩邊 如兩個世界

大部分時候，屈雨瑜和外界都隔著一面牆；牆這邊，食客們品嘗著精緻的菜肴，享受著美食帶來的愉悅；牆那邊，是另一個世界——高溫、嘈雜、忙碌。在這個世界裡，人們習慣稱他們為「廚子」、「伙夫」，一雙雙粗糙的手，被爐火烤出的汗珠，被油煙浸染的制服，構成這個職業的集體肖像。

這堵牆隔開的不只是空間，還有認知。長久以來，就像其他許多藍領職業一樣，廚師被簡化為一個功能性的存在：他們廣泛存在於人們的生活中，卻彷彿隱形。

2019年，屈雨瑜做了打破這堵牆的決定。經昔日法餐廳主廚引薦，離開穩定的五星級飯店，與娜哥加入廣州一家外宴公司。這意味著她主動放棄通往行政總廚的晉升通道，選擇一條在當時仍被視為「非主流」的職業路徑。

屈雨瑜研發的湘西煙燻牛小排佐椒麻慕斯，將老西關的窗花元素放在盒蓋上。（取材自新京報）

外宴，在許多業內人士眼中並非正統；沒有固定餐廳，無法參與米其林、黑珍珠評選，工作環境更是充滿變數，廚房和餐桌流動在草原、稻田、沙漠、森林等場域。但在屈雨瑜看來，「外宴不是教科書的感覺」，能讓烹飪回歸到更本質的狀態。

更重要的是，外宴本身就打破後廚物理意義上的界線。報導指出，在內蒙古烏蘭布和沙漠持續60天的晚宴中，她和團隊每天在風沙中搭建臨時廚房和餐桌。沒有星級飯店完善的設備，一陣風沙就可能讓精心準備的菜肴功虧一簣。

但正是這種不確定性，催生她的臨場創作能力；一次，客戶臨時帶來一位吃蛋奶素的朋友，所有食材都已按原菜單備妥，沙漠腹地又無法臨時採購。屈雨瑜急中生智，用現場剩餘的櫛瓜、馬蹄、筍、雞蛋等食材，炒製滑蛋填入櫛瓜條編成的「編織包」中。這道應急之作讓客人驚喜不已，也成為後來她在「一飯封神」決賽中驚艷眾人的「番茄雞蛋編織包」的靈感雛形。

椒麻空氣脆蝦卷。（取材自新京報）

「一飯封神」的舞台，成為打破認知之牆的契機。節目中另一道備受讚譽的「薑蛋米冰淇淋」，其中無液態氮快速冷凍的底氣，也來自外宴中忘記帶液態氮時，用碎冰加鹽快速降溫的成功經驗。在這個舞台上，觀眾重新認識了當代廚師——不僅有烹飪技藝，還有創作想法和個人特質。

節目破圈後 站上新起點

為了10月中旬的這兩場晚宴，屈雨瑜和團隊提前兩天便飛到北京實地籌備。比廚師更早抵達的，是郵寄過去的部分醬汁類食材和特製餐具。在她的理念中，菜色不僅味道好，呈現的形態、器皿也要與食物相得益彰。

與食客們交流、合照後，屈雨瑜回到廚房，待凍僵的雙手逐漸溫熱，又開始擺弄起餐品，她眼神落在盤底，手微微一擠醬汁瓶，蛋黃色的蝦醬就恰到好處地滴在每一碟盤子的正中央，散開呈圓形狀，她的手臂快速擺動，精準如機械臂。

對屈雨瑜來說，穿透後廚的牆不是終點，而是一個新的起點。破圈之後，屈雨瑜想證明的是，在全球餐飲體系中，中式烹飪哲學擁有不遜於任何菜系的深度與高級感。

嬌氣不能幹活？ 她一人完成兩人備貨量

「在那個年代，許多人都會看輕女廚師，輕易不會對你委以重任。」在這個從業人員超千萬、女性僅占3.6%的行業裡，屈雨瑜深知行動比言語更有說服力。

早前屈雨瑜有機會進到五星級飯店的熱廚崗位，但質疑聲便飄進耳朵——有同事抱怨為何要招個「嬌氣不能幹活」的女廚。

主動幫同事 趁機偷師

新京報報導，當時任職的飯店早餐7點開餐，屈雨瑜4點半起床，5點打卡，負責熬粥、煎蛋等基礎工作。入職半個月熟悉流程後，早班一結束，主動幫午班、晚班同事備貨、打下手，利用一切機會觀察「偷師」。為了證明不拖後腿，她刻意提高效率，一人完成兩人的備貨量。

隨身攜帶的小本子記滿師傅們的經驗，總結出自己的心得：肉類提前解凍，蔬菜提前洗好晾乾，「這樣處理速度就會更快。」

晚餐檔收工後，她才有機會練習顛鍋。將剩下的蔬菜皮或生米倒進鍋裡，重複練習單手動作，以顛倒近20斤重鍋─約等於20瓶礦泉水的重量。一開始她不懂得顛鍋靠的是巧勁，而非猛力，直到練出腱鞘炎。過了一段時間她才領悟其中的精髓，夜夜練習最終形成肌肉記憶。

午班和晚班的廚房更顯嘈雜；抽風聲、火爐聲、流水聲、鍋碗瓢盆的撞擊聲交織在一起，最明顯的是男性廚師中氣十足的高喊聲。屈雨瑜發現，這兩班只有她一個女廚師，作為「突兀的外來者」，起初她備受防備。

但她用行動化解隔閡：有師傅想抽菸休息，她便主動頂替；眼裡有活，勤快踏實，漸漸地，同事們真正接納了她，甚至開始敞開心胸交流。

福清鰻魚。（取材自新京報）

在中班、晚班幫忙一個多月後，她向主廚申請調班，對方同意她靈活調配：「中班有師傅請假了可以去頂班。」

印度主廚休假歸來，竟未認出炒鍋前的是屈雨瑜──大家都戴一樣的廚師帽和口罩。他當著所有同事的面說：「以後如果有像屈雨瑜這樣的女生，全部都介紹進來。」而最初，正是他帶頭質疑過她的入職。

屈雨瑜清楚，硬手藝和能吃苦才是這個行當的生存法則，她一直可以模糊性別，也不以此為藉口要求特殊對待──切配、顛鍋、熬醬，每一項都需要實實在在的功夫。

報導指出，屈雨瑜是個高中輟學，進入烹飪學校的技校生，結業後在不同類別的後廚輾轉，成為眾多廚師中的普通一員。過去十餘年的職業生涯中，大多數時候她和外界之間都隔著一道後廚的牆，而在這堵牆後面，是千千萬萬個像她一樣的藍領工作者，他們廣泛存在於生活中，卻很少被真正看見。

屈雨瑜在後廚為晚宴做準備。（取材自新京報）

符大眾口味 非自我取悅

在多名資深主廚看來，屈雨瑜的職業經歷在業界並不算傳奇。報導指出，拋開自身實力，她幸運地踩在了時代節拍上。與物資匱乏的時代不同，當下人們對食物的關注不再僅限於果腹，還有對風味、文化和創作過程的好奇。廚師這個延續千年的職業，正在被賦予新的解讀。

至於屈雨瑜，歷經不同廚房的錘煉，她形成自己的烹飪哲學──做菜必須了解食材特性，任何添加物都要服務於本味，而非畫蛇添足。她強調克制，認為烹飪要多做減法，追求「不時不食」，「力求做出符合大眾口味的菜，而非廚師的自我取悅。」