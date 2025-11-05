從直播騙局「搶」回父母 反背不孝名 不如這樣做

學者認為，對老人的騙局之所以有效，因為「孤獨是最深的漏洞」；示意圖。（新華社）

「為什麼爸媽寧願相信陌生人，也不相信我？」很多年輕人想不通，想盡方法要把父母從騙子手中拉回，不僅得不到理解，還背上「不孝」罵名；專家提醒，與其在父母被騙後憤怒指責，不如在日常生活中建立溝通管道，「常回家看看」。

橘子海(化名)報警了，因為母親從直播間花3000元人民幣(約421美元)買的手串；母親學著主播的話告訴她，這條冰種翡翠手串是「從龍脈裡取出來的」，在拍賣會上價值超過1億元。但橘子海拿過來識圖一搜尋：同款十元。

類似的事情再三發生在這對母女身上，橘子海索性當起反詐博主，把圍獵老年人的直播間都曝光在自己的短視頻帳號上，她也因此被許多主播「開盒」，連母親也不站在她這邊。

很多像橘子海一樣的年輕人想不通，明明想盡了方法—調慢家裡網速、冒充騙子陪父母聊天、偷退訂單…想把父母們從騙子手中拉回一點，卻得不到父母的理解，反而背上「不孝」的罵名。

「孤獨是最深的漏洞。」復旦大學老齡研究院教授申琦表達她的看法，騙局之所以有效，不只是訊息誤導，而是情感競爭的失敗：子女講道理，主播講情緒；子女製造衝突，主播製造共鳴。「因此真正有效的辦法，不是替父母識別騙局，而是先恢復信任：讓父母感受到『我比那個主播更在乎你』。」

橘子海的母親在直播間購買的物品。（取材自新京報）

★明爭暗鬥 關Wi-Fi設密碼

新京報報導，為了證明主播在騙人，橘子海明爭暗鬥想了很多辦法—帶母親去金店，工作人員說這是強酸沖色的石頭，最多值20元，母親覺得人家沒水平；「讓我女兒看這個直播看上三天，再看是不是騙子。」對著警察，老人撂下這麼一句話。

除了手串，母親買來的還有三無保健品、假表，甚至還有一把號稱能鎮宅的「玄龍劍」。橘子海拿著母親的手機，一單一單翻，心跳越來越快，後來氣得往床上一躺，朝旁邊的母親擺手：「現在別跟我說話。」

她把這段經歷剪成短視頻發到網上，評論有上萬條，網友都開始吐槽父母買過的各種「神奇」的商品：號稱是保健品的糖果、假金磚，還有標著「細胞交換」的被子。

每次家裡突然冒出這些「垃圾」，胡婉青(化名)就知道母親又上當了。也不是沒勸過，但老人聽不進去，直到從母親手機裡陸陸續續湊出將近10萬元的帳單，胡婉青決定，得用「硬手段」。

一天夜裡，她摸摸黑關了家裡的Wi-Fi。隔天一早，母親發現手機連不上網，找她幫忙。胡婉青順勢拿過手機，悄悄打開未成年模式。

打不開直播鏈接，看視頻號也被「須監護人輸入密碼」的提示打斷，母親意識到是女兒動了手腳，索要密碼不成，老人激動起來，又哭又鬧，「我花自己的錢，跟你有什麼關係？」

母親洗澡、煮飯的空檔，胡婉青瞅準時機，偷偷抓過手機查帳單、查微信 好友名單；她摸出規律：微信暱稱以「A」打頭的、帶電話的，多半是保健品銷售員。只要發現，胡婉青直接撥過去警告：「別再給我媽推銷，否則投訴。」

直播間的主播正在演繹，解救被綁架的人。（取材自新京報）

★反詐子女 截圖投訴平台

胡婉青白天工作忙，很多次晚上回家，坐在沙發上休息時她會突然一驚—還沒查母親的帳單。母親的手機像定時炸彈一樣讓她焦慮。

她建了個群「爸媽被三無保健品坑害群」，70多名絕望的反詐子女扛著「不孝」的罵名，在群組分享「鬥爭經驗」；有人調低了家裡的網速，有人打開社交媒體的關鍵字屏蔽功能，不讓父母看到「保健品」、「情緒主播」；有人把騙子和父母聊天截圖投訴到平台，希望能封了騙子的號，也封了父母的號。

更有耐心一點的，刪除騙子的聯絡方式，再註冊同頭像、同暱稱的帳號，裝成騙子和父母聊天。或者下載「雙端登入」軟體，把父母的社群媒體 帳號登在自己手機上，隨時查看訂單。父母看直播時，自己在一旁豎起耳朵聽，暗自記下主播的名號再逐個拉黑。

橘子海還蹲守在母親常看的直播間，一一記下這些主播編造的故事，存進電腦的文件夾。那些離奇的劇情看得她摸不著頭緒，主播自稱是觀眾的「老兒子」、「大孫子」，說自己在山洞中發現了很多被關押的正能量主播，決心要調查此事、剷除幕後黑手。

這類「英雄救世」戲碼常上演，救的不光是人，還可能是被外國人搶走的一車「華夏瑰寶」，橘子海的母親就沉迷在這樣一個「正義」世界裡。

橘子海把這些直播片段發在自己的帳號上，還把簡介改成「反詐部落客」，夜裡睡不著，開直播訴苦。熱心的網友也會幫橘子海「在線勸母」。

大號被封了，還有小號，過不了多久，被封鎖的帳號又都解封。一切都在反覆，母親偶爾能清醒一些，可沒過多久，又對她說：「我覺得他（主播）還是個好孩子」。

為什麼母親會如此相信這些陌生人？有網友給了一個常見的解釋：子女陪伴太少，缺乏情感支持。

橘子海承認，母親退休 後，一度對自己的價值產生懷疑，本想「做點事」，結果被騙進了傳銷組織：父親每天吃完飯就出門打牌，自己也遠在海外讀書，橘子海知道母親的孤獨。

反而是主播最會抓住這些孤獨的心。面對男觀眾，主播就說：「你付出這麼多，家人不理解你。」如果是女觀眾，就講「老公對你不好，兒女不貼心，所以這個優惠是你應該得到的嘉獎」。

也有人不認同這種說法；有人和父母同住，朝夕相處，「陪伴並不少」。不過，申琦提醒：「陪伴並不等於被理解。」

在直播間花費上萬元買的部分「寶貝」。（取材自新京報）

★被母敵視 又慘遭「開盒」

在與直播間奮鬥的同時，橘子海遭到了主播團隊的猛烈反攻，她的帳號被對方以「侵害名譽權」、「侵害肖像權」的理由集體檢舉，每天早上一睜眼，都是自己的影片被下架的消息。

最令她感到後怕的是被騙子「開盒」（隱私曝光）；有一天，她收到陌生人寄來的私信，裡面有她詳細的家庭住址，還有一句話：「剛開始吧！」

橘子海還要面對母親的敵意，親情「斷聯」。有時候，母親看她的眼神像看「仇人」，說話也衝，手機改了密碼防著她，還會悄悄給主播發訊息：「我女兒在曝光你們，她欺負好人。」這種敵對幾乎讓橘子海崩潰。另一邊，母親對主播卻像對親人，還會發訊息關心：「看你直播時，黑眼圈很重，要注意休息。」

「我不知道該怎麼相處了。」這樣的問題也同樣困擾著馬曉彤(化名)。曾經和自己親密無間的父親，如今像變了一個人。

患有痛風的父親，害怕藥物有副作用也不願控制飲食，轉而相信物理治療店。今年，他沒和家人商量，花8000多元買了理療店推銷的保健品，馬曉彤逼他退貨，兩人大吵一架，從此有了隔閡。

對物理治療店，父親卻越發依賴，每天風雨無阻，中秋節沒法去理療，還特意向店員請假。「他跟對方（物理治療店的工作人員）更親，跟家裡人不親了。」每次聊到父親，馬曉彤都忍不住激動。「我努力拆解套路，他卻往裡鑽。」幾次勸說無果，馬曉彤情緒愈來愈差，甚至開始求助於心理諮商，筋疲力盡的馬曉彤決定逃避。

「異地，照顧不了，就算住在一起，也有老人一樣被騙」、「我沒時間，他們（騙子）有時間、有團隊，當成事業在做」、「他需要的是情感陪伴，一個電話抵不過人家每天的陪伴」；勸服自己的理由很多，最終的對策都指向一個：「除了不管，我還能怎麼辦？」馬曉彤問。

老人聚集在店鋪理療，前方的螢幕講著養生知識。（取材自新京報）

●給他留點自尊… 防騙教育須換位思考

復旦大學老齡研究院教授申琦在研究中提出「情深利往」的概念—許多詐騙直播間並不是一開始就賣假貨或騙人，而是先以陪伴、關心、問候等方式建立起「情感依附」，用「真情」換取信任，再將信任轉化為交易。他們稱呼「叔叔阿姨」、「家人們」，為老人營造出被重視的心理氛圍。

直播間騙局遠不止於線上噓寒問暖，大量的私域直播依賴線下提貨門店，店裡的工作人員會將溫情策略貫徹到底：教老年人如何使用手機、如何線上購物、如何刷短視頻，千篇一律的問題他們也能不厭其煩，這種情緒價值讓老人很難不被打動。

新京報報導，根本問題在於，老年人缺乏有意義的社會連結與參與空間。「訪談中發現，沉迷直播騙局的老年人手機使用時長顯著增加，一天四、五個小時的很常見，其實在一定程度上減少線下交往和能被周圍人發現的機會。」申琦說。老人一旦沉迷直播，又會更與真實社會脫節，成了惡性循環。

許多子女都在網上訴苦，說自己因為勸阻父母，被冠上「不孝」的「罪名」，甚至被威脅斷絕親子關係，這種絕望的情緒並不少見。

報導指出，針對這種溝通的錯位，申琦解釋：年輕人習慣於理性、快速、任務化的交流，而老年人則更需要緩慢、細膩、有情緒溫度的回應。尤其是當子女不耐煩地強調「說了多少遍了，別信這個」、「你怎麼這麼笨，又被騙了」，老年人會感受到被否定、被貶低的情緒，產生防禦心理。「這也是為什麼，當子女用理性的方式去『教育』父母、去『揭穿騙局』時，老人反而更疏遠、對立。」

王思瑜(化名)理解父親的自尊。她雖然曾向父親表明要「對抗到底」，但家裡的氣氛始終平和。

父親退休後，常去物理治療店，熱情的店員邀請老人進相對隱蔽的私域直播間，「裡面都是老人願意聽的，淞滬會戰、長征的故事。」王思瑜說，主播把普通的食品宣傳成保健品，父親成箱成箱買。

「爸爸在我心裡一直是個很正派的人，可現在相信這群騙人的，形象都醜化了。」王思瑜沒急眼，只是像小時候父親教育自己那樣「教育」父親。她沒事就上網蒐集類似騙局的報導，收藏在手機裡，吃早餐的時候，把這些案例念給父親聽。周末開車帶父母出去玩，音響放的不是歌而是新聞案例。為了給父親一些價值感，王思瑜也為他安排了為全家人買早餐的「工作」。

漸漸地，父親只在閒暇時看直播，不再下單，事情就此翻篇。報導指出，王思瑜從來沒有要求父親承認自己被騙，父親之前是警察，很在意在子女心中「正直」的形象，「他覺得自己是權威，我要給他留點自尊」。

申琦也建議，子女與其在父母被騙後居高臨下地憤怒指責，不如在日常生活中建立穩定的溝通管道，並真正做到「常回家看看」。「在溝通中讓防騙教育變成換位思考、家庭共情的過程」。

宇荷(化名)的父母陷入各種騙局已有十年，她吵過，罵過，報過案，把保健品丟門外，退了他們手機裡的群組。但舊的群走了，新的群又來了，前進一步又退後兩步的反覆讓她疲憊。

也是最近，步入40歲，宇荷開始看不清近處的字，還有不少白髮，她才第一次真切體會到衰老，理解父母的恐懼。今年5月底，她回了趟老家，決定從自己的身體變化聊起，重新和母親溝通。那幾天，關於生命的探討在飯桌、在街上、在散步時不斷展開，話題從身體延伸到父母之間的感情。

也是那次回家，她發現家裡又多了一張磁療床─母親花4萬多元買的，她沒再吵，冷靜地收集證據、聯絡市監局，陪母親一起去退貨。

她鄭重告訴母親，自己也在變老，能理解他們的不安，「如果身體不舒服，我帶你們去醫院」。幾天後，母親把家裡的其他保健品也退了。「雖然我不知道下次回家會不會又買新的」，但十年來，像是溺水的人終於有了一點求生欲，宇荷第一次看到轉機。