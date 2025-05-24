野蠻攀登「野長城」亂象愈演愈烈 「快踩塌了」

北京黃花城長城上的遊客。(取材自中國新聞周刊)

河北張家口青邊口長城沿線的榆葉梅近期進入花期，雖尚未盛放，已吸引大批遊客前來觀賞。現場可見長城腳下道路兩側停滿了大小車輛，已呈碎石狀的城牆上擠滿了人，僅一座殘存的、半坍塌的敵台上就站了20餘人。一位目擊者驚呼：「敵台快被踩塌了！再不保護就消失了！」

青邊口長城屬於未開發長城，即「驢友」所稱「野長城」。相較相較於八達嶺、慕田峪等成熟景區，這類未經修繕的長城段落對戶外愛好者具有特殊吸引力。在社交平台攀爬「野長城」視頻廣泛傳播下，熱度持續上升。

但依據中國法律，攀爬未開發長城造成長城損毀且構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。但執法實踐與法律規定之間存在明顯落差。

●野蠻攀爬 踩踏敵台

今年3月底，就職北京一家文化傳播公司的趙女士與友人前往懷柔黃花城長城。黃花城長城地處北京市懷柔區西南部的九渡河鎮，屬於未開發長城段落。

依據小紅書 視頻攻略指引，趙女士一行駕車抵達鷂子峪。鷂子峪是坐落于黃花城長城腳下的二道關村的一座古堡。趙女士等人從村子西頭一個路口開始爬山，沿著一條通往南邊山上的山溝半小時後登上山脊，此處便是黃花城長城所在。山脊上的長城僅存破碎的石牆和碎石路面，但仍給趙女士帶來強烈震撼。

趙女士回憶說：「山脊上遊客密集，擁擠在一塊，連通行都極為困難。」此次是趙女士第一次攀爬「野長城」，此前她並不知曉未開發長城禁止攀爬。回顧此次經歷，她也對大量遊客野蠻攀爬、踩踏處於原始破敗狀態的長城可能造成的破壞表示擔憂。在長城上，她目睹了這樣一幕：部分遊人攀爬至長城最高處敵台拍照，一名男士站在敵台上，為方便拍攝，將腳下一塊長城磚撿起扔向了一邊。

箭扣長城位於北京市懷柔區西北部的八道河鄉境內，因其多坐落於懸崖峭壁，以險、奇、峻、秀的獨特風貌，在戶外愛好者群體中具有較高的知名度，甚至被視為「聖地」，全年吸引大量攀爬者前往。而雁棲鎮西柵子村地處箭扣長城腳下，成為攀登箭扣長城的重要入口。

西柵子村村口立著醒目的告示牌，寫有 「保護長城 人人有責」、「未開放長城 禁止攀登」。61歲的村民陳東（化名）表示這段長城地勢險峻，節假日以及周末來攀爬的人很多，甚至大雪紛飛之時，也會有一些人為拍雪景慕名而來。但以往每年幾乎都有人員死傷。

●偷竊城磚 擅自售賣

攀爬者眾多也給長城保護帶來一系列問題。陳東稱，過去曾有遊客偷竊長城磚，甚至有人專門尋找帶字的城磚擅自用於售賣。自「長城保護條例」實施後，此類破壞行為變少了，但大規模遊客的湧入仍對長城造成損害。一輛大巴車就載來五、六十人，大量遊人的踩踏致使部分牆體坍塌，有時候還發生兒童隨意拋擲長城磚的情況。

西柵子村黨支部書記盧天祿表示，鑑於箭扣長城游客流量龐大，村裡配備了27名長城保護員。他們的工作涵蓋清理遊客丟棄的垃圾，制止搬磚、亂扔垃圾等不文明行為，以及清除長城上的塗畫。盡管村口設有欄杆，但對遊客的管控並不嚴格。若遊客聲稱前往農家院，做好登記便能進入，「當前是採取疏堵結合的策略，控制一定的流量，但也不好太嚴格阻擋。」

隨著遊客增多，西柵子村的經濟結構也發生了變化。過去村民主要依靠務農和打工維持生計，如今村裡開設了十多家民宿。盧天祿稱，遊客的到來為村民帶來了收入，若切斷這條收入來源，村民必然不滿。

●巡檢員有限 難管控

黃花城長城腳下的二道關村村書記呂東升說，近五、六年以來，前往黃花城長城攀登的人員數量持續增加。目前，村裡安排了數名長城保護員值守，但管理工作面臨諸多困難。呂東升舉例，清明節前後，攀登長城的人數一天可達一、兩千人，部分攀爬者會以進村參觀為由，繞過卡口進入。由於長城保護員人數有限，難以有效管控。

北京建築大學教授、北京長城文化研究院常務副院長湯羽揚認為，公眾對長城的熱愛值得尊重，關鍵在於有效引導而非強制禁止。她以箭扣長城為例指出，大量攀爬行為加速了本就脆弱的長城損壞。湯羽揚團隊近年完成了大莊科長城的修繕工作。她說，實踐表明科學加固能降低人為踩踏對長城的損害。