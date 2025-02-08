摸不著的「數位資產」 為何成為年輕人投資新寵？

鯨探在上海舉辦數字藝術展。（取材自微博）

黃金、股票、基金……，這些傳統標的主宰著投資 市場，但近來一股數位資產的投資熱潮悄悄興起，這些賽博（Cyber）藝術品、收藏品透過區塊鏈技術確保價值及所有權，吸引一批又一批的年輕人進場。

三星堆數位藝術頭像。（取材自北京青年報）

從深海中躍起的巨鯨、搖滾味十足的三星堆青銅人樂隊、色彩鮮豔的敦煌飛天、來自斯芬克斯星系的貓……，這些是上海一場數位藝術展中展出的數位藏品，它們每一款都擁有特殊區塊鏈編碼，具有獨特且不可竄改的特點。對年輕收藏愛好者來說，不占實體空間的數位藏品用手機就能隨時欣賞，交易交換也比實物便捷，「就像發現了新大陸」。

北京青年報報導，中國的數位資產風潮從2024年開始興起，這場賽博狂歡更延伸至文化產業。中國美術學院國潮藝術研究院打造的「大鯨博物館 」系列，將古代建築家具、中華老字號品牌、國寶大熊貓等元素做了年輕化設計，使用者可以用藏品打造自己的數位博物館，並開放給其他使用者參觀、獲得收益。

中國美術學院國潮藝術研究院院長倪錚教授表示，「對年輕人來說，我們主要為了傳播正向的中國傳統文化；對於年長的人來說，他們難以理解谷子、二次元，我們在其中加入國潮元素，他們一下子喜歡上了，促進了傳統文化的現代化傳承，為更廣泛的人群樹立民族自信和文化自信。」數位資產意外成為連結二代人的橋梁。

潮玩IP「達文奇的蛋」與敦煌美術研究院聯名推出的「WEE崽-敦煌飛天崽」。（取材自小紅書）

潮玩IP「達文奇的蛋」主理人Bonan同樣嗅到了年輕人對國潮風的喜愛，他們與敦煌美術研究院合作，聯名開發了WEE崽-敦煌飛天崽藏品，潮玩與文博的結合，激起了兩類粉絲群的熱愛，1萬份藏品火速售罄。

參觀數字藝術館可領取數位徽章。（取材自微博）

POAP紀念章最受歡迎

報導指出，在數位資產的許多類型當中，POAP紀念徽章是年輕人最喜歡的類型。POAP是「Proof-Of-Attendance Protocol（出席證明協議）」的縮寫，用於記錄和紀念特定事件的發生，並以區塊鏈技術證明使用者在事件或活動發生時在場，就像有些人在看完電影、演唱會後會收集門票。而這些事件和活動並不限於現實或虛擬世界。

去年7月22日，愛奇藝王牌音樂綜藝節目「中國說唱巔峰對決」聯手ARCC平台重磅推出限量版數位徽章POAP，受到年輕人的追捧與喜愛。愛奇藝發行的12張POAP徽章透過ARCC數位徽章平台鑄造，分別對應「中國說唱巔峰對決」的12期節目，觀眾需要在觀看節目時尋找隱藏彩蛋，從而收集碎片，合成當期POAP徽章。

對出品方而言，POAP可以透過設計獨特的徽章和任務，激勵使用者更積極參與各種活動和事件。在世界網路大會烏鎮高峰會10周年大會上，市民就可透過在西柵景區、博覽中心展覽中心、烏鎮世界網路科技館等打卡獲得數位徽章。

報導稱，POAP徽章為年輕人提供了一種獨特的身份象徵和社交認可的方式。不論是研討會、演唱會、直播還是線上課程，使用者在參加活動後，都可以獲得POAP徽章。中國最大數位資產平台鯨探總經理杜預表示，他希望未來有1億用戶日常收藏的物品，都以數位形態在鯨探管理和應用，未來用戶的「人生大小事」都以數位徽章（ POAP）的形式保存，使用者旅行到天南海北都可以打開鯨探打卡，獲得一張在地專屬的數位明信片。

谷子(Goods)經濟裡的套路也被搬到了數位資產領域。一些數位資產發行者採取盲盒概念，將稀有款設定極低機率，吸引買家「賭一把」。

吾皇貓─奇思喵想博物館數位卡牌。（取材自微博）

數位卡牌也掀盲盒風

在二手交易市場上，數位卡牌的稀有款和普通款價差極大。例如，鯨探平台發行的數位卡牌，普通款的價值可能只有幾毛錢，但是稀有的UR級卡牌二手價格高達上千元。而稀有款的極低機率，一些用戶投入數千元也不一定開得出來，卻仍吸引年輕人投入。

近期鯨探平台發行的一款吾皇貓－奇思喵想博物館系列數位卡牌，50萬張數位卡牌在1小時內就售罄。一名用戶在微信社群中表示：「這個機率很低，我也知道大機率會虧錢，但由於一方面自己喜歡這個IP，另一方面也是難以抵禦開盲盒的這種誘惑。愈開愈多，管不住手。」

但對一些年輕人來說，數位資產是「錢」途閃亮的投資工具。來自浙江台州的大四學生周群（化名）在一次偶然的機會接觸到鯨探，發現裡面有許多博物館授權發行的數位藏品建模非常精美，且這些國寶級的文物類數位資產售價只有幾十塊錢，於是他開始把父母給的零用錢大部分用於購買數位資產。

隨著這一輪數位資產小牛市的到來，周群持有的數位資產市值也跟著水漲船高，許多收藏的二級市場價格已經翻了數倍。不過，他目前並不打算拋售這些數位資產，「我打算以10年為周期擁有這些數字資產，看好這個行業的發展。」周群表示，他的父母也非常支持，「還經常幫我搶首發藏品。」

數字藝術展展出作品─花花。（取材自微博）

傳統書畫投資人也涉足

除了嗅覺靈敏的年輕人，一些在傳統書畫領域的投資人也開始紛紛涉足數位資產領域。今年年初，專注於傳統字畫交易經驗分享的80後網紅「樂校長」發布了一條「樂校長布局數位收藏」的短片。在影片中，他直言傳統字畫市場非常低迷，當下急需數位轉型，因而決定布局數位資產，併計劃先行投入100萬元（人民幣，下同，約13萬美元）作為試水資金。

報導指出，來自浙江紹興，具有多年古錢幣、紙幣、郵票收藏經驗的收藏家俞吉偉表示，數位收藏對他來說像是發現了一片新大陸，他從2022年初開始關注數位藏品，個人的持有總量已經超過35萬件，投入資金超過1000萬元，且還在持續加碼。身為浙江易金集團的他還在公司專門設立「數藏營運部」，對數位資產投資項目進行統籌管理。

去年9月22日，由圈內用戶自發性編製的「鯨探50指數」藏品在場外交易平台的總市值為1.29億元。截至2025年1月31日，「鯨探50指數」藏品總市值已接近5億元，漲幅高達280%。一些百萬級資金已經把數位資產當作房產、股票、基金、黃金以外的新型資產配置類型。深圳一名80後私募基金經理表示，隨著愈來愈多的年輕人開始接受數位資產，正在考慮成立一支以數位資產為投資標的的私募基金。

一名00後網友直言，基金和股票都被機構掌握了定價權，散戶要賺錢非常難，幾萬塊錢扔進去彷彿是一滴雨進了汪洋大海，而數字資產還是一塊未被開發的處女地，「現在搞數字資產，有點兒像上個世紀90年代買股票，充滿著未知，也充滿了挑戰和希望。」

上海數字藝術展，躍起的鯨魚裝置吸引遊客打卡。（取材自微博）

不穩定、波動大 追漲殺跌有風險

中國數位交易蓬勃發展，去年以來，各地數據交易所紛紛設立數位資產交易板塊。上海數據交易所的數位資產板塊成為數位資產交易領域的一匹黑馬，其發行的數位資產受到市場追捧，近期更發行了農業領域首個RWA（真實世界資產）項目－「馬陸葡萄RWA」，並完成1000萬元股權融資 。

另外，浙江文化產權交易所也展開了數位資產交易業務。浙江文交所表示，將在杭州國家版本館IP成功轉化案例的基礎上，探索文化數位資產賦能實體經濟的應用流通情境。

銀行發展數位資產也不落人後，北京青年報報導，自2022年以來，以工商銀行為代表的13家銀行相繼官宣入局數位藏品賽道。用戶打開工商銀行App，其最新發行的一款數位資產是「看見非遺·紫砂壺」，其發行總量為20萬份，用戶可免費領取。其發行的數位資產以非物質文化遺產計畫、博物館文創以及數位紀念徽章為主。其中，工行在手機銀行App開設數位藏品館，與存款、轉帳匯款等並列於主選單內，對數位藏品業務顯然比較重視。

一名銀行人士表示，作為數位支付方面的前沿領域，銀行布局「數位資產/數位藏品」業務，也是對未來區塊鏈、元宇宙的進一步發展，以及發展數位支付業務做技術方面的儲備。除此之外，銀行跨入數位資產賽道，也有助吸引年輕人目光。

「數位資產」越王寶劍。（取材自北京青年報）

報導指出，在過去一年裡，中國企業涉足數位資產的另一個重要類型是RWA。 RWA即真實世界資產通證化，是指將實體資產所有權以數位形式（Token）在區塊鏈上進行交易的一種形式，可說是數位世界的「IPO」。

去年9月，中國最大民營電力企業協鑫集團旗下綠色能源服務商協鑫能科與螞蟻數科合作完成了中國光電領域首單實體資產RWA。據了解，這是朗新集團以其平台上營運的新能源充電樁資產為RWA錨定資產，在香港成功獲得首筆2億元的跨國融資。螞蟻數科CEO趙聞飆表示，RWA模式就像是一次小型IPO，能夠讓更多中小企業都可以透過區塊鏈網路連結全球資金。

慎選平台 警惕詐騙

然而，作為投資領域的新面孔，數位資產目前仍處於初步發展階段，其市場價值具有不穩定、波動性大的特點，追漲殺跌特別容易虧損。另外，由於國家相關的政策尚不明朗，目前數位資產大都缺乏一個良好的交易環境。投資者想要了解數位資產，首先要選擇正規平台，例如，像螞蟻集團旗下的鯨探平台、上海數據交易所這種具有大廠或者國資背景的平台；其次也要警惕一些不法分子利用市民對新鮮事物的好奇，以數位資產為名行詐騙之實。

合肥市公安局就曾經破獲一個打著發行、交易數字資產幌子的詐騙團夥，其謊稱所發行的「數字資產是大師名作」，實際上都是來自一些普通畫手的作品，以及直接從網路上截圖拷貝的圖片，沒有任何收藏價值和實際價值，也無法適用於任何場景。

數字藝術展展出作品─花花。（取材自微博）

●數位資產 (digital asset）

數位資產是以電子形式存在，可以被企業或個人擁有、控制或交易的東西。通常以數位檔案的形式出現，包括文字、圖片、影音等多媒體內容，甚至是加密貨幣（如比特幣）和NFT（數位收藏品）。

數位資產可以在網路上買賣，交易方式有兩種：一種是透過交易平台，像買賣股票一樣。另一種是用區塊鏈技術，不需要中間商，讓買賣雙方直接交易。