中國動畫走過百年 「哪吒2」崛起有深意

中國2025年春節檔動畫電影「哪吒之魔童鬧海」宣傳海報。(取材自微博)

在2024年，中國電影市場經歷了一場寒潮之後，這一次「哪吒2」面對的壓力尤其要大得多，它不僅是國產動畫再創輝煌的關鍵一戰，也關乎著中國電影市場新一年的命運軌跡。

等了五年，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（後文稱「哪吒2」）不負眾望，票房、口碑雙登頂，截至2025年2月2日18時44分已突破票房突破31億元（人民幣，下同，約4.2億美元），穩居冠軍，不少觀眾大呼「比哪吒1還好看」。中國動畫從長期處於商業空白期，到走上了產業化之路，「哪吒」等系列的成功透露著發展前景可期，但也藏著創造動力不足、甚至下沉在「宅」經濟裡的隱憂。

所有加諸「哪吒2」之上的期待，絕非毫無緣由的盲目投注。畢竟六年前，它的前作「哪吒之魔童降世」（後文稱「哪吒1」）所創造的50.35億票房，至今仍是國產動畫電影的最高紀錄，無人超越。

在「哪吒1」之前，中國動畫並不缺少藝術上的精品，無論是電影形態的「鐵扇公主」、「大鬧天宮」、「天書奇譚」，劇集制式的「阿凡提的故事」、「黑貓警長」、「葫蘆兄弟」，還是短片體裁的「小蝌蚪找媽媽」、「雪孩子」、「九色鹿」，不但成功探索出了獨具特色的鮮明風格，更對世界動畫史產生了不可忽視的影響。

「西遊記之大聖歸來」劇照。(取材自中國新聞周刊)

1920年代起步 逢內憂外患

然而在商業的維度上，中國動畫卻長期處於一片空白。這部分源自中國動畫起步於1920年代，剛好與內憂外患、革故鼎新的歷史時刻交匯，因此自動承載起重建民族文化的使命。甚至整個1990年代，珠三角、長三角一帶迅速興起大量承接描線、上色等低技術環節的代工公司，國產動畫的原創產量日益縮減，市場空間被進口動畫大幅搶占。

這個情況引起了高度重視，2004年，「關於發展我國影視動畫產業的若干意見」發布，在廣電總局明確的要求和按分鐘補貼的扶持政策之下，「大耳朵圖圖」、「虹貓藍兔七俠傳」、「神兵小將」等一批國產動畫耳熟能詳的作品陸續誕生。到2011年，中國動畫的年產總時長超過了26萬分鐘，躍居世界第一。

電影方面表現略顯平淡，2005年「魔比斯環」和2011年「魁拔之十萬火急」收益慘澹，僅有經由劇集建立的成熟IP「喜羊羊與灰太狼」和「熊出沒」站穩了腳跟。2014年，「中國驚奇先生」、「茶啊二中」、「畫江湖之不良人」等作品上線播出，國產動畫電影票房同比增長近一倍，有7部都超過5000萬元，中國動畫頭頂上的一片天似乎正在露出新曙光。

「大鬧天宮」劇照。(取材自中國新聞周刊) 「長安三萬里」劇照。(取材自中國新聞周刊)

大聖歸來 締造商業奇蹟

2015年，英雄真的來了。7月份的暑期檔，「西遊記之大聖歸來」（後文簡稱「大聖歸來」）上映，僅三天就以13％的排片率突破億元大關，在網路口碑發酵下，最終電影以9.56億票房收官，成就了國產動畫前所未有的商業奇蹟。

「『大聖歸來』實際上結合了中國動畫之前兩個階段的特徵，既保留卡通片的屬性，又繼承美術片的傳統。自它之後，『國漫』的藝術樣式因此確立起來。」浙江大學影視與動漫 遊戲研究中心主任盤劍說。

與大聖一起歸來的，還有對於中國動畫的信心與關注。「大聖歸來」製作費時八年，資金是一個很大障礙，它的成功無疑證明了國產動畫可以擁有商業前景，於是更多的資本邁出布局、入場的步子。隨後幾年，「大魚海棠」、「大護法」、「風語咒」、「小門神」等投資 充足、製作精良的動畫電影接連面世，一個良性運轉的商業秩序初見端倪。

甦醒的市場在2019年迎來了又一次爆發。除了里程碑式的現象級作品「哪吒1」、「白蛇：緣起」等影片皆表現亮眼，國產動畫全年累計的71.04億票房在動畫電影總票房中占比62.26％，第一次超越了進口動畫。而伴隨這些影片，兩支新生的領軍力量也茁壯成長起來。

早在2013年，光線傳媒作為國內「五大」級別的電影公司就組建了動畫部，2015年又專門成立了「哪吒2」出品方彩條屋影業，並在幾年之內投資了十月文化等20餘個廠牌，構築起了一條完整的生態鏈。彩條屋的模式，坊間將其形容為「聯邦制」，但彩條屋影業總裁王競說，彩條屋創立原則就是希望吸引和培養更多人才，做好中國的動畫。

對此，2020年國慶檔上映的「姜子牙」可以算是一個成功的案例。在「哪吒1」之後，這部也取材於中國神話的電影，通過與「哪吒1」的聯動宣傳，順利拿到16.02億票房，成為又一個爆款。而近期「哪吒2」的宣發，彩條屋再次發動「集體力量」，除了他們自身和導演餃子的可哥豆動畫，大量工作都有凝羽動畫、咕咚動漫、紅鯉文化等旗下公司支援的身影。

就在光線傳媒組建動畫部的同一年，王微和于洲也創立了追光動畫。他們仿照皮克斯、迪士尼 的運作模式，確立了一條迥異於彩條屋的發展思路：組建全流程的團隊，打造一套完全由自己掌握的製作體系。從2016年起，追光始終以每年一部的頻率保持著穩定的生產力。

透過這些作品，追光的規畫圖景也顯露得無比清晰：「新神榜：哪吒重生」與「新神榜：楊戩」構成了「新神話」系列，「白蛇：緣起」、「白蛇：青蛇劫起」、「白蛇：浮生」則打響了其「新傳說」系列。2020年，他們又開啟了「新文化」系列，用三年時間創作了展現大唐歷史與文化的「長安三萬里」，開闢了將歷史題材作為創作源泉而成功的先例。

「寶蓮燈」劇照。(取材自中國新聞周刊) 「大魚海棠」劇照。(取材自中國新聞周刊)

忽視深挖IP、開發周邊 成中國動畫短板

從「大聖歸來」到「哪吒2」，「國漫崛起」的腳步已恍然走過了十年，也並非一片坦途。對絕大多數國產動畫電影而言，1億票房仍舊是難以跨越的鴻溝，尤其剛剛過去的2024年，國產動畫整體也只收穫了28.75億，在動畫電影總票房中的占比跌到41.89％。但于洲認為，2024年的慘澹，非局限於動畫本身，甚至其背後的複雜原因，連中國電影市場都無法獨自應對。

皮三是中國最早一批獨立動畫人的代表之一，多年來，他一直堅持籌辦「中國獨立動畫電影論壇」，發掘並鼓勵生猛而新鮮的潛在力量。在他看來，中國動畫眼下一個最主要的問題就是規模不夠。王競的觀點與皮三不謀而合，她也認為，只有每年都出現4到5部10億票房的作品，觀眾對國產動畫的觀影習慣才能穩固。

除了產量，皮三覺得中國動畫更缺乏的並非技術，而是對題材的選擇，對美學的把握，對表達的思想性追求，還停留在初級階段，和技術完全不匹配。

「你看中國動畫一出來全都是『燃』，社會有很多需要『燃』的人，但是不能每部都『燃』。這個世界已經變化很快了，動畫人的進步太慢。」皮三擔心這一問題或會愈發嚴重，因為他發現年輕的動畫人在知識層面上愈來愈強，表達欲望卻似乎在減弱，創造的動力普遍不足。

于洲對皮三的憂慮有著同樣的感受：「這裡可能有年齡原因，也可能是代際特徵。相當數量的人過於注重自己內心的感受，偏文藝或偏主觀，創作的幅度和廣度不夠寬闊，對於社會對於世界的了解也不太夠。」

「很多人是沒有生活了，太沉在『宅』的世界裡。原來我希望看到多樣化的生活和世界，但是我覺得這兩年並沒有（看到）。」皮三說。

不過，在皮三對動畫人求變求進步的呼籲裡，並不包含某種刻意為之的創新。恰恰相反，他認為中國的動畫從業者有些時候是極端化的，要嘛是盲目跟風，要嘛是一直想另起爐灶做新的東西，而忽視了對IP的持續深挖。中國動畫九成以上的精力與收益都押注在其上，而對於漫畫、手辦、遊戲等延伸內容，在意識和行動上極其滯後。這種滯後中同時暴露著一種能力的匱乏。

王競說，「哪吒1」上映前他們尋求過合作方想進行周邊開發，但收到的回應大多是觀望。在盤劍看來，這是中國動畫產業目前做得最差的一個短板，「從產業的角度講，價值最大的地方其實正是後面的延伸部分，前面的作品創作和發行只占20％到30％。並且這些延伸最終會影響到作品，因為只有產業鏈運作起來，才能使得創作環節擁有更多支撐。」

「小蝌蚪找媽媽」劇照。(取材自中國新聞周刊) 「魔比斯環」劇照。(取材自中國新聞周刊)

內容同質化是陷阱

2024年12月21日，B站舉辦了2024—2025年國創動畫作品發布會，其中尤其引人關注的是一支不到一分半鐘的預告片，來自「中國奇譚2」。一年之前，B站上線了這部劇集的第一季，播放量超過2.4億，與之相關的話題多次在社交平台上引發熱議，豆瓣評分更一度高達9.6。在「國漫崛起」的十年裡，相較於大銀幕，這是動畫小螢幕為數不多的一次「破圈」。

皮三覺得，「中國奇譚」是偶然性很大的一部作品。對更多的國產動畫劇集來說，平台開發、網文改編才是主要的生產方式，而在內容上，系列化和年番則是更受青睞的選擇。這是依托於當前市場環境中，觀眾傾向於普適的、熱門的、成熟的動畫產品使然。只是與此同時，內容的扁平化與同質化也是暗藏著的一個陷阱。

有時，皮三會懷念從前互聯網給動畫帶來的活力和希望。千禧年前後，他和一批「閃客」借著簡單易操的Flash軟體，把頭腦中天馬行空的想法和內心裡若隱若現的感覺，做成過一個又一個略顯粗糙卻元氣淋漓的動畫……

當然，如今的互聯網並非絲毫沒有創新、造血的努力。2021年至今，優酷動漫「一千零一夜」青年動畫導演助推計畫已經舉辦了三季，以優酷動漫平台資源、資金等優勢，為更多青年動畫創作者構建了創作舞台；騰訊視頻、B站也分別在這一年啟動了中國青年動畫導演扶持計畫和尋光計畫，2024年，兩家平台都上線了計畫中脫穎的新人創作者的作品。

而其實更多時候，皮三見到周圍還有很多人在討論創作、思考著如何更好，也會覺得，回到具體的個體，可能性依然是無限的。