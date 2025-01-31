心靈避風港 中國村咖走紅 帶動產業

日賣8818杯咖啡的深藍咖啡店。（取材自央視）

「久在樊籠裡，復得返自然」，在「村咖」裡，遇見詩和遠方一點兒也不費力。人人都能在這裡找到停下來的理由。村咖，可能就是追逐「六便士」的你我偶爾抬頭看到的月亮，那樣簡單的驚喜。

在浙江省湖州市安吉縣，許多人驚訝於一個縣域就有300多家咖啡 店，有咖啡店甚至每天賣出8000多杯；青島市嶗山區北宅街道的鄉村咖啡館百家爭鳴；不知從何時起，北京中產流行開100公里車到京郊喝「村咖」……據統計，中國的咖啡市場正在迅速下沉，各地悄然興起「村咖」熱潮，已然成為許多人的「心靈避風港」，還帶動了當地產業。

一塊兒石頭咖啡。（取材自微博）

尋找寧靜地 為身心打氣

一塊嶗山杏醬巴斯克蛋糕，搭配香醇咖啡，為青島市民黃鞠在假期間帶來久違的鬆弛感。他說，工作疲憊時，他與朋友便驅車至青島市嶗山區北宅街道的鄉村咖啡館，尋覓寧靜，為身心充電。黃鞠的幾句話，說出了近年微博、小紅書等社群平台上，許多年輕人分享下鄉尋「村咖」的心聲。

中新社報導，在「村咖」風潮中，位於青島市嶗山區北宅街道近百家鄉村咖啡館，風格各異。北宅街道南北嶺村副書記董陽陽表示，為了協助村咖發展，南北嶺村積極盤活閒置民房、場地，完善並優化相關物業服務，並緊跟潮流推出「愛上北宅慢悠遊」小程式，其咖啡地圖功能可讓遊客更輕鬆地融入北宅街道獨特的咖啡文化，深切體驗鄉村風光與咖啡文化的完美結合。

「我的小店只有15平方米，創立初衷僅僅為了好玩，卻承載著我們對生活的熱愛與探索。」北宅街道我樂村「山禮咖啡」店長徐濤說。在村咖風潮中，山禮咖啡以特有的悠閒氣氛，凝聚一群忠實顧客。「櫻桃與杏子成熟時，我們會用這些鮮果作甜點，與咖啡中西合璧、相得益彰，深受顧客喜愛」。

其中王雲鵬與南韓合夥人合營的爺司咖啡，不僅供應咖啡，還巧妙融合了民宿 與露營概念，打造出別樣的鄉村體驗天地。「何不咖啡」緊鄰嶗山北九水景區，店長陶妤得到街道、村委和村民的鼎力支持及幫助，如今該店已發展成占地近千平方米、月營業額達20萬元（人民幣，下同，約2.73萬美元）的知名店舖，並聘用多位當地村民，帶動周邊採摘園經濟發展，實現村企互利共贏。

據南方周末報導，據統計，2023年中國咖啡人均年消費杯數為16.74杯，而在2016年，這個數據僅為6杯。「2023中國咖啡市場洞察報告」也顯示，當前中國四、五線城市的咖啡訂單量同比增長高達250%以上，咖啡市場正在迅速下沉。在鄉村振興的東風之下，咖啡香吹進了鄉村，這其中也包括了北京。

位於陽朔遇龍河，用20坪老房子改造的咖啡館。（取材自微博）

開車百公里 京郊喝村咖

在密雲區，「村咖」已經超過10家；懷柔區的「村咖」已突破70家，溪翁莊鎮金叵羅村的「老友季」民宿裡，100平方米的「村咖」每月能帶來3萬到5萬元的收入。

東城區120公里開外的一塊兒石頭（One stone），無疑是最近一年北京的村咖頂流之一。店開在十渡公路一旁山坡上，由老四合院改造而成，正屋和廂房為吧台、開放式廚房和戶外裝備陳列，踩著石階往上走還有可供露營的地方。搭配用天然酵母做麵包、柴窯烤製手工披薩等「慢動作」，微妙的野趣就產生了。

如果打算到北京「追秋天」，那收納燕山最美風景的懷柔絕對值得跑一趟。截至去年2月，懷柔已有70餘家村咖。2023年底，懷柔還舉辦了首屆「村咖」鄉村咖啡大賽，30多家村咖的主理人匯聚一堂，相互切磋。這裡的標語就是「喝咖啡和脫貧一樣重要」，還吸引「許紅豆」劉亦菲專程來打卡。

劉亦菲也來網紅村咖打卡。（取材自微博）

創始人楊新興是土生土長的懷柔本地人，為了離父母更近，他在而立之年選擇回到故鄉，利用家裡閒置的農宅開了家民宿。隨著民宿生意愈來愈好，本著給客人一個休息落腳地的想法，咖啡店應運而生。

為什麼要花兩小時，開車100公里到村裡喝一杯咖啡？報導指出，一方面，這或許與咖啡的承載力有關，咖啡能承載的文化內容很多，換一個場景就可能是一種新的生活方式。另一方面，村落中與城市迥異的隱逸、超然和本真等特質充滿吸引力，大家更看重的是到村咖喝咖啡——將視線從屏幕轉移到大自然，解開被鍵盤套牢的雙手，平靜地享受一段不被打擾的時光。

村咖，這一模式也正成為浙江縣城出圈的密碼之一。去年「五一」假期，浙江省湖湖州市安吉縣收穫167.6萬人次的遊客數量，在全縣城中排名第一。對比來看，當地常住人口也才60萬，卻有著超過300家的咖啡館。當地「頂流」咖啡館「深藍計畫」甚至單日接待遊客1.6萬人次，咖啡出杯7941杯。

「深藍計畫」是2022年初由一群回鄉創業的大學生成立。這間開在礦坑邊的咖啡館於2022年「五一」當月營業額衝上80萬元後又歸於沉寂。村集體在此時出手，共富工坊由此搭建，初始創業團隊入股51%，村裡則以廢棄礦坑、閒散房屋等入股49%，村民不僅拿股份分紅，還能拿租金 和薪金。

弗蘭克在毛竹咖啡館的咖啡豆烘焙工作間內烘焙咖啡豆。（新華社）

洋女婿棄高薪 也來創業

「洋女婿」也遠赴千年古縣城創業，讓小村飄出咖啡香。據中新社報導，在浙江省寧波市江北區慈城鎮，有一幢既古樸又不失美感的磚瓦民居，便是主理人弗蘭克和妻子妞妞共同經營的Bamboo Coffee Roasters（毛竹咖啡）。弗蘭克放棄了高薪工作來到毛力創業。一杯醇香的咖啡，一塊手工製作的蛋糕，倚窗聽雨，就是弗蘭克想要營造的「毛力生活」。

跟村超、村BA一樣，村咖的興起與鄉村旅遊的紅火和咖啡文化的普及脫不了關係。它們大都開在風景優美、文化底蘊深厚的城郊地區，將鄉村的寧靜、自然與都市的便利、時尚相互融合。而村咖，恰好就完美符合了熱愛京郊遊的人群的需求。

中新網引述中國海洋大學旅遊學系主任董志文表示，中國現代都市人渴望在距離適中的都市周邊找到休憩之地，以舒緩工作和生活的壓力。同時，「村咖」也促進鄉村旅遊升級，消弭淡旺季的界限，使鄉村旅遊常年繁榮。此外，這一模式的興起也為各地鄉村振興注入新活力，促村企之間共同發展，為各地鄉村帶來更多的經濟機遇。