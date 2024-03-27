年輕女性「存錢搭子」大作戰：互不認識結伴強制儲蓄

「存錢搭子」受女性追捧。（取材自中新社 ）

對許多尋找「存錢搭子」的年輕女性來說，存錢不意味著節衣縮食，而是存「浪費掉的錢」，她們很樂意與互不相識的人分享「存錢」小妙招，逼迫自己改掉「過度消費」的習慣。但若只存不花，又何來推動中國經濟活絡的消費動力？

近來，中國一些年輕人開始重視理財規畫，通過網路平台尋找「存錢搭子」，希望能藉著陌生人互相督促和激勵的方式，管住自己「買買買」的消費行為，達到存錢儲蓄 的目標，其中多數是女性。外媒則解讀，這是中國經濟在新冠疫情後復甦乏力，民眾尤其是年輕人對未來憂心忡忡之下，所衍生的理財、消費新潮流。

據英國廣播公司（BBC）報導，最近兩年，中國社交媒體上許多與存錢相關的話題標籤陸續創建出來，比如「存錢」「存錢大作戰」「存錢打卡」等等。根據數據分析提供商「新榜」的統計，其中「存錢」的標籤自2020年10月在社交媒體小紅書出現以來，共吸引了25億瀏覽量，有將近38萬人參與。

兩種模式 創25億瀏覽量

「存錢搭子」的話題標籤最早於2023年2月出現於中國社交媒體小紅書上，截至今年3月初，已經有超過170萬次瀏覽量，關注熱度超過87%諮詢類話題標籤。

據中新社官微「國是直通車」報導，「搭子」目前是一種年輕人當中盛行的社交方式，指在某個特定領域或場景下，有著相同興趣愛好或需求的人組成的夥伴關係。

「存錢搭子」分為兩種模式，目前在社群平台上討論最多的是第一種模式，即一部分有儲蓄和理財目標的年輕人通過微信 群聊聚集在一起，通過每日每月在群聊中強制存錢打卡、相互監督和分享理財經驗等方式，共同提高存款數額和財務規畫能力，旨在通過團結合作，克服個人理財難題，創造更穩定的經濟基礎。第二種以家人和熟人為「搭子」，集中資金優勢購買高收益理財產品。

一位負責管理一百名成員的「存錢搭子」群的群主笑笑（化名）表示，今年在公眾號發起尋找「存錢搭子」群後，過年期間陸續有「搭子」添加她的微信。群內成員每日需要在「搭子群」裡進行存錢打卡，群內對月存錢的數額也有著強制要求，不能少於2000元（人民幣，下同）。

「目前群內主要由剛剛生育或即將生育的女性組成，其中一部分『寶媽』因為生育焦慮而轉變成了存款焦慮，因此更加關注未來的財務安全和規畫。有些『寶媽』原來當慣了『月光族』，但有了孩子之後害怕還管不住自己的消費行為，所以希望能用互相督促和激勵的方式，促使她們進行存錢儲蓄。」笑笑說。

「存錢搭子」群裡每天發出的「今天存錢了嗎？」的「問候」。（取材自澎湃新聞）

笑笑表示，目前這個群只接受女生加入。她解釋說，因為女性和男性在消費習慣和理財觀念上存在一定差異，而且群裡的討論有時涉及一些女性比較私密的話題，所以暫時不考慮接受「男搭子」。

互相監督 年輕媽媽居多

英國廣播公司報導，一位名叫小卓的女性分享其加入「存錢搭子」的歷程。2019年，小卓的媽媽被查出癌症，不久後她發現自己懷上了二胎，而疫情期間，她和老公的年終獎金沒了，家庭經濟每況愈下，不得不精打細算又苦於不得要領。直到今年初看到一位博主記錄通過「存錢搭子」督促自己存錢和財務規畫後受到啟發，也加入其中，摸索出一套適合自己的理財方案。

小卓生活在福建省廈門，兩個孩子一個9歲，一個3歲，每月消費「隨便都要五位數以上」。她在新能源行業任職，工作穩定，但近年一些親朋紛紛遭遇失業、降薪，她也變得焦慮，「市場變化不好講，還是要居安思危」，小卓因此在小紅書和微信上加入了好幾個「存錢搭子」群組一起存錢，自己也集結一個近百人的「搭子」群組。

每個小組的成員有幾十到幾百人不等，大多是女性，平均年齡在20至40歲，包括不少年輕媽媽。她們通過接龍方式每日定時打卡，記錄自己的收支和存錢情況，強制形成存款習慣。小卓說，自從有了「存錢搭子」，「現在購買欲降低了很多，每天到公司做的第一件事就是打開表格，看看今天要存多少錢。」從前每年結餘一、兩萬，現在看到了能存下10萬元的希望。

分享兼職和省錢技巧

她還有幾個「一對一」的「存錢搭子」。 大家收入相似，定下規則和目標：每周或每月要存多少錢，按時總結收支。 如果達成目標，還會寄送禮物獎勵對方。「搭子」們還會監督彼此的消費行為。控制不了某些物品的購買，就發出來讓大家分析是必需品，還是衝動消費。一位搭子說，原本要買一個幾千元的包，經另一位「搭子」勸說，換成了一個幾百元的二手包。

想存錢又管不住自己的購買欲，讓許多年輕人只有借助外力逼迫自己理財。示意圖。（取材自微博）

在社交媒體豆瓣上，一個名為「貧民窟喪心病狂攢錢小組」於2020年3月創建，創建人在介紹中稱，「『喪心病狂』不是輕飄飄一句口號，也不是瘋狂壓制慾望的代名詞，而是一種不達目標誓不罷休的決心和自律」。該小組歡迎年收入低於8萬的人加入。 截止今年三月初，已有2.8萬成員。

另一位住河南的陳小姐和丈夫供養兩個孩子和四位老人，她給自己的家庭算了筆帳：孩子的教育和醫療，一個需要65萬，就算打個折扣按40萬算，兩個也需要80萬。 四位老人沒有退休工資，假如從60歲開始給每人每月給500元，到85歲就需要60萬，還不包括生病等突發狀況。 而整個家庭還至少要購買一套房，一輛車，共需100萬。

年輕人在小紅書和微信上與「存錢搭子」一起打卡存錢。（取材自小紅書）

她甚至還想到了兩個兒子未來娶媳婦的錢，最低每人需要給100萬。 還有她和丈夫的養老問題等。這樣算下來，陳小姐認為，「500萬元只能說勉強活著，800萬就要更多的選擇權，1000萬才能生活的還不錯」。這個數字著實讓她嚇了一跳。陳小姐做美容生意，近幾年來客量減少，很多熟客也縮減開支，衝擊她的收入，今年她又懷上了三胎，存錢的意願比往年更強烈。

許多像陳小姐一樣的人在「存錢搭子」群組裡分享各種各樣的省錢技巧。有的提倡斷捨離，善於利用二手平台轉讓物品。 有的呼籲極簡生活，拒絕在網路促銷時大規模囤貨，生活必需品用完再買。 也有人分享兼職渠道，表示能賺一點是一點。陳小姐則選擇效仿上一輩人的理財方式——把現金存在家裡，存夠了一定金額再到銀行存成定期，特別有滿足感，「看著踏實」。

過度抱團取暖？學者促理性消費

中新社官微「國是直通車」報導指出，消費主義文化不斷誘導人們追求物質享受，導致有些人在消費上入不敷出，定期儲蓄已成為許多年輕人面臨的普遍挑戰。因此，理性消費、制定合理的預算計畫和培養儲蓄習慣變得至關重要。多位專家表示，「存錢搭子」這種夥伴關係是可以促進個人儲蓄意願的一種合理手段。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，「存錢搭子」實際上具有兩種重要功能。一是提供相互激勵和經驗交流的平台，成員們設立共同存款目標並相互監督，增強存錢動力和學習理財技巧；二是通過集中資金優勢，實現「抱團取暖」，拓寬投資 渠道。

在盤和林看來，存錢搭子有效在於核心目標是存款，而非風險投資。通過集思廣益，「搭子」們可以找到相對低風險高回報的投資方向，從而實現財富增值和經濟安全。這種集體智慧和團隊合作的方式，為年輕人提供了一種可靠的理財模式，使他們能夠從容地應對經濟挑戰和未來不確定性。

北京師範大學教授、中國黃金集團前首席經濟學家萬喆指出，中國經濟正在經歷從高速發展向中高速發展進行轉變。一部分年輕人曾經也陷入到過度消費的陷阱中。但近年來年輕人在面臨普遍挑戰時趨向於理性消費和儲蓄，也就出現了「存錢搭子」的社會現象。但社會仍需要有一定程度的消費來促進經濟增長，也需呼籲理性消費和節約觀念。