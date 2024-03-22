疊衣服、收衣櫃也能賺錢 收納師教「斷捨離」最高月入2萬

整理收納師正在工作。(取材自澎湃新聞)

3月春暖花開，中國多地民眾紛紛脫下厚外套，換上美美春裝。不過問題也來了：每逢換季就「腦殼痛」，家裡衣服太多，衣櫃塞不下。因應惱人的家務，近年，有個職業很火紅：收納師，他們整理的不光是物品還有人生。有收納師透露，她最高月收入可達2萬元。

都市快報橙柿互動報導，對於許多民眾來說，收納師這個職業仍很陌生，大多疑問「收納師上門是不是很貴？」「看起來就是折疊衣物的事情，有沒有必要請專業收納師？」「這筆錢到底花得值不值？」正巧，近日有一名帳號為「@陌上花開（以下簡稱陌女士）」，公開分享在家中體驗了一把收納師上門整理衣櫃的服務。

陌女士櫃子裡的衣物。(取材自都市快報橙柿互動)

房間衣如山 堆疊一團亂

據報導，陌女士的家在浙江城東的一處老社區，面積不算小，2009年裝修入住，當時衣櫃也沒少裝。但10多年裡，因為幾乎沒有「斷捨離」過，所以家裡的東西越堆越多。「很多衣服分散在兩個房間裡，想找的時候要來回翻，真的很麻煩……」陌女士說。

透過前期溝通，陌女士把自己的要求給到了收納團隊：衣物、洗護、美妝用品以及原有部分雜物都要統一在一個房間裡；取消疊放區，因為每次疊著都找不到衣服，最後變成亂塞。很快，團隊給了陌女士相應的方案和報價：3位收納師一起上門，12小時整理時間，收納費5000元（人民幣，下同），物料費2200元，包括衣桿、衣架280個以及大大小小的收納盒若干。

「看到報價時，我其實還是有點猶豫的，畢竟只有一個房間，費用不便宜，但具體看了方案後，我毫不猶豫下了訂單。」陌女士說，「因為方案提到了更改我原來衣櫃的儲存結構，等於木工的活也包，而且幾小時就能完成改造，確實讓人很心動。」

其實關於收納，首要是「扔」。很多時候收納會變得複雜，多半是因為捨不得「丟」。收納師上門，第一步也是「丟」。

約好的收納師團隊一到，就直奔臥室。在床上、地上鋪好防塵，把衣櫃裡衣物全部拿出來鋪開。這裡有個小細節讓陌女士覺得很讚：「收納師會幫你每件衣物的口袋都掏一遍，確保沒有物品遺漏在裡面。」

2021年1月15日，國人社增設「整理收納師」工種。(取材自大眾網・海報新聞)

衣物全鋪開 開始斷捨離

衣物全都鋪開後，第一步就是斷捨離了。收納師會拿出一個個大袋子，把不要的衣物都往裡面丟。關於丟衣服也有技巧：一般一件衣服存放一年以上，那麼大機率是不會穿了；款式過時、起毛球嚴重，或是有些因為身材問題、尺寸不合適，還想著「這件衣服等我瘦下來再穿」的，也可以劃入「丟」的範圍。但如果有些衣物有額外紀念價值，那麼收納師會給一個「時光箱」保存。

「最後我扔掉了整整7大袋衣物。」陌女士說。

丟完之後，就是收。在忙著斷捨離的時候，木工師傅也上門了，將衣櫃原本的隔板拆掉，改造成衣桿。然後收納師們再根據四季劃分好區域。

「我其實覺得這12小時還是非常治癒的！」陌女士說，「收納後才發現原來好多東西自己買過，隨手一塞就忘了。現在全部擺在架子上，就不會再亂買了。」

陌女士的經驗經過報導後，許多網友紛紛轉載也分享自己的收納心得。

圖為整理後的衣櫃。(取材自都市快報橙柿互動)

計時收費 年前、換季訂單最多

另據海報新聞報導，5年（2022年）來，小凡從一位兼職整理收納師，到職業整理收納師，再到如今開設課程培訓整理收納師，小凡深陷其中，卻也樂得其所。

「整理收納師的工作內容，是入戶提供整體收納的服務，說白了就是幫客戶解決家裡亂的困擾。」小凡說：「我們幫助客戶還原他理想中家的樣子，處理人、物品和空間三者之間的關係。」

問及為何會走上整理收納這條道路？小凡說，那一年，自己33歲，剛生完二胎。休完產假返回原來的房地產 公司工作，恰逢公司業務低谷。一次偶然的機會，一則日本 的新聞引起了她的注意：整理收納師——靠著給人疊衣服收拾家，又能月入過萬的職業。

小凡覺得很新奇，因為自己也喜歡整理家務。「原來自己拿手的這項愛好，也能透過服務別人來賺錢嗎？」於是，小凡開始了她漫長學習之路。

由於當時整理收納師這個職業並不常見，相關的學習資料也很少，小凡只能透過網路中有限的影片和文字進行自學，但進度很緩慢。「我就出去學習，一開始去上海北京，後來去日本」。

學習過程中，小凡碰到了她現在的搭檔紅霞。「她問我願不願意一起做這件事，我當然非常願意。」

早在2013年，紅霞就已經知道了整理收納行業，甚至2016年開始獨自上門為顧客整理衣櫥、收拾房子。「那時候一個月才能接一兩單，一小時才80塊。」那時不只訂單少，甚至連從事整理收納師這個職業的人也是鳳毛麟角。

整理收納的前後比較圖。(取材自大眾網・海報新聞)

整理生活 見證業主成長

2017年，小凡和紅霞結緣後，兩人開始結伴上門做收納整理。「那時候訂單就開始逐漸多了一些，雖然我倆都是兼職，但是一個月經常也能接到十五六單。」

小凡至今還記得她的第一個上門收納整理的訂單，那是一位30多歲的單身男士的家。而對方找她的原因也讓小凡印象深刻，「就是不想幹活了」。

孤單一人去陌生男子的家，讓小凡有些忐忑又緊張。不過，經過4小時的精心整理，顧客的衣櫥煥然一新，顧客對此也很滿意，這也給了小凡極大的信心。

甚至又過了兩年後，小凡又接到了這位男士的電話。「他說家裡進新人啦，要結婚了。希望把他的物品盡量壓縮，把家裡更多空間留給老婆。」再到這位男士的家裡，小凡發現變化了很多，多了結婚照、按摩椅、新的沙發等，而此時的小凡也有了自己的小團隊。見證了彼此生活、成長的變遷，讓小凡覺得很有意義。

整理收納師小凡，她已經為近500個家庭做過整理收納。(取材自大眾網・海報新聞)

投身職業 開培訓課推廣

2018年底，越來越多的人了解到了這個行業，從事整理收納師的人也越來越多。小凡和紅霞毅然辭去了穩定的工作，成立了工作室，成為了職業整理收納師。

「家裡雜亂的問題不分年齡、職業。我的客戶年齡跨度很大，從19歲到78歲都有，同時各行各業的客戶也都有，但大家都有一個共同的訴求，家裡沒有空閒整理、需要花錢解決。」在小凡看來，客戶除了能主動接納整理收納師這個新興職業的理念，還要有一定的消費能力。據小凡介紹，整理收納師一般是按小時收費，濟南的市場價格在100-200元不等。

如今，小凡的團隊共7名員工，以每人每小時150元收費。「80-90平戶型的房子一般會配備2-3人，需要6-8個小時完成。如果是較為複雜的案例，比如戶型是別墅或者物品格外多，可能需要1-2天，配備3- 4人進行。」

「訂單一般在年前或換季的時候會比較多，最多的時候我們一個月能接到三四十單，少的時候也能有十幾單。」到目前為止，小凡已經完成了458個入戶整理訂單，共約3000小時。

據小凡的了解，目前濟南從事整理收納師的人大概有百十人左右，從剛畢業的到剛退休 的都有，以女性居多。「曾經有男性學員想跟著上門學習，卻因客戶的女兒拒絕男性進入臥室只得作罷。」

看到這一契機，小凡和紅霞萌生了開設課程訓練整理收納師的想法。「找來的客戶變多了，還有很多人問我能不能一起幹，或者跟著我學，我覺得時機到了。」截止到目前，小凡一共培訓了300多名整理收納師。

整理收納師行業近年開始在中國崛起，圖為江西一場整理收納師技能競賽。（新華社）

2021年1月15日，國家人社部公示了21個新增的職業工種，在「家事服務生」職業下增設「整理收納師」工種。至此，這個誕生於1980年左右的職業，終於正式走入了中國群眾的視野中。

不過，小凡直言，整理收納師仍然是個需要讓更多人知道的職業。「整理收納師所做的，不光是擺放和調整物品的位置，還整理了一部分人的生活。」小凡如是評價她的職業。

「美好」，是小凡經常提到的詞。「我覺得整理是一件非常美好的事情。不管是對自己還是對客戶，整理收納師，似乎都有著治癒的力量。因為內心有了秩序之後，做什麼事情都會很有條理。」