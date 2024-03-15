不再是富人遊戲… 跨國養娃 中產階級新時尚

孩子在泰國有充足的機會接觸大自然。（取材自澎湃新聞/一條提供）

近兩年，跨國育兒成為中產的新時尚，與傳統不同的是，擇校已從美國、英國、加拿大 ，改到學費便宜、性別友善的芬蘭、自然資源豐富的泰國 等較冷門國家；家庭結構上，有家長和孩子一起出國念書拿學簽；有全家游牧教育，使用彈性的簽證 組合在不同國家流動。

跨國育兒不再是富人遊戲，澎湃新聞引述自媒體「一條」報導，中產階級討論跨國育兒熱潮時，關注的不只是經濟壓力，還有孩子能獲得怎樣不同的教育選擇和人生體驗，以及當遭遇階層和生活水準降級，成年人如何自我成長，不成為孩子的附庸。

史新紅在修水管。（取材自澎湃新聞/一條提供）

●北京老闆 變加國水管工

史新紅，1974年生，現居加拿大安大略省，水管工。

史新紅一家在安省的一個小城市倫敦村生活七年多了，剛來的時候沒什麼華人，這幾年來的中產階級家庭越來越多。他建了一個安省陪讀家長的群，好幾百人，大家分享的感受都是困難比以前多，落差感很大。加拿大移民政策一直在收緊，經濟不太好，就業率不高，通貨膨脹太厲害了，比他來的時候起碼翻了一倍。

他原本在北京開公司，想讓孩子接受歐美的教育體系，選這個小城市，原因是和美國相比，加拿大整體便宜些，這裡消費水準就更低。「我們不想去華人家長扎堆的地方，這不又捲起來了嗎？要攀比，給孩子報這個班、那個班。」

他說，原是太太先陪孩子在加拿大讀九年級，當時孩子叛逆期，跟她對著幹。他只好把公司關了來做陪讀爸爸，太太回老家照顧父母，上面還有養老壓力，不能兩個人都走掉。

史新紅到加拿大的時候已經43歲，大學學的那點英文早就忘了。孩子一開始不適應，英文成績只有五、六十分，他就去上語言學校，每次考試成績都給孩子看，後來孩子也慢慢進步。

讀完一年語言學校，他又去上了一所類似大專的學校，第一年學水管，第二年學電工。他說，第一次發現自己動手能力很強，以前不知道自己這麼厲害。

他的計畫是拿幾年學簽，再拿工簽，最後拿永居。選專業之前就得倒推，能不能找到全職工作，薪水夠不夠養活一家人。他發現這裡沒有華人水電工，房子都是木頭和石膏板，水管一破房子一泡就完了。但本地人上門，就算什麼都不修就看看，也要收100加元(約74美元)的上門費，5點以後就下班了，得支付近兩倍工資，假日根本找不著人。

老師鼓勵他成立水管工公司，史新紅於是成了藍領階級。他表示，吃的苦太多了，主下水道一打開，排泄物從頭淋到尾，冬天在戶外做水管，低溫下，五分鐘手就凍僵了，還得繼續。有時候會想，要在北京的話怎麼可能要做這樣的體力活。「但這裡沒有職業歧視，做工人挺受人尊敬的，有技術的藍領收入比很多白領還高，我出幾天遠門，倫敦村很多華人都急了，問我什麼時候回去。」

史新紅的孩子被滑鐵盧大學數學系錄取，已經搬出去獨立生活，家裡就剩他一個人，除了工作，他就在院子裡種花種菜。「在這裡，國內的社會關係、階級、經驗都要清零。但我對事情判斷力、學習能力，那些經驗是清不掉的，所以我會更理智，規畫自己未來的路該怎麼走，更知道自己內心真正的追求。」

李梓新一家，他和兒子女兒都在英國讀書，妻子一人陪讀。（取材自澎湃新聞/一條提供）

●滬創業者 全家居遊英國

李梓新，1979年生，現居英國倫敦，「三明治」創始人。

十幾年前，李梓新在英國UCL讀碩士，後來在上海創辦「三明治」，全家一直實踐「居遊」的生活方式，上海、汕頭、北京、廣州、香港、英國，拖家帶口搬了20次家。

李梓新2019年和太太帶著兒子和女兒到英國。現在一家四口人有三個人在讀書，太太一人陪讀。兒子在高中最後一年，已經被美國柏克萊音樂學院錄取，小女兒讀英國小學三年級，他自己在UEA讀創意寫作的研究生。

他在倫敦看到很多家長仍然在用一種陳舊的爬樓梯的方式，想爬進英國社會的階級。李梓新表示，兒子上的高中排100多名，他們不覺得教育品質有太大的差別，兒子挺喜歡自己的學校，從容不迫，那裡人淳樸，也不妨礙他喜歡音樂。太太過生日，兒子會寫一首採樣自己身體各部位的聲音，混音成一首歌給媽媽，他我會感覺到真正的生命的創造。

李梓新指出，孩子總歸不會沒書讀，在低齡的階段去探索，更多是從培養他們的角度，接受多元文化，有一些別的經驗。他認為，孩子在一定的階段，兩、三年移動一下，對他們的成長沒太大影響，甚至有好處。

李梓新太太小遊和女兒在書店。（取材自澎湃新聞/一條提供）

李梓新說，他們家沒有以拿到永居為目標，他的學簽畢業後還能留兩年，兒子去美國讀大學，他們沒有考慮太久遠的事，兩、三年過後，可能又有了流動的契機，去探索其他地方，未嘗不是好事。現在英國的簽證政策越來越不友好，但他覺得其他國家，整體簽證政策還是在變得友好的。

他有想過，50歲可以去申請泰國的退休簽，或是去馬來西亞的銀行存點錢，也可以有簽證。「生活就是學習，對我們這個家庭來說，大人的自我學習跟孩子的教育，兩者之間能否有一定程度的統合，不一定有標準答案，游牧的理念只是一種嘗試。」

宋立勵和兒子合影。（取材自澎湃新聞/一條提供）

●深圳媽媽 泰國陪讀

宋立勵，1984年生，現居泰國曼谷，目前是全職陪讀媽媽。

宋立勵說，沒娃的時候就有出國上學的打算，後來看到清邁的夏令營，了解到泰國的國際學校很不錯，價格和國內的差不多，入學手續和簽證都很好辦。2020年9月，她和孩子從深圳到曼谷。

剛開始，孩子的融入上，出過短暫的問題。三歲在幼稚園，老師反映他在班上打人。其實是他的壓力反應，班上只有他一個中國小孩，當時有疫情的背景，幾個歐美小孩排斥他，產生了矛盾。但孩子的適應力非常強，慢慢就好了。

現在，七歲的娃每天2點半就放學了，有很多時間做自己想做的事。放學那麼早，宋立勵給他安排不少「活」，孩子上過足球、籃球、鋼琴、滑板、摺紙、象棋，想學就去學，不想學就換一個。

她跟他說，深圳的小朋友6點放學，回家還要寫作業，孩子覺得不可思議，沒辦法想像天黑了才回家的感覺。

宋立勵指出，泰國的自然環境很好，去自然學校或是夏令營也很方便。平常母子兩人就逛農場，大人喝咖啡，孩子在溪水裡玩，釋放天性。生活的氛圍是輕鬆的，不急不慢。孩子在這個年紀有很多玩的時間，有很多機會嘗試喜歡的東西，本地人也非常友好，曼谷又是一個國際化城市，可以接觸各種各樣的人，感受多元文化的融合，這些豐富的體驗對孩子的成長很重要，是沒辦法取代的。

宋立勵表示，她與先生屬於普通的家庭，一個辭職陪讀，一個在國內搬磚。經濟上面有壓力，應付個學費還是可以的。生活上是租房子住，月租7500元人民幣(約1044美元)。她算過日常開銷，和在深圳基本上持平，不過也一直在漲。

她認為，泰國不是移民國家，這個簽證在這裡不能工作，也沒辦法把它轉換成永居。雖然有其他辦法留下來，但她從一開始沒想在這裡定居，大概率還是會等孩子大一點就回國。