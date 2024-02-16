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活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

中國新聞組／整理
人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)
人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

娃娃魚是中國二級重點保護野生動物，不過，由於其在美食、保健等方面有巨大商業潛力，吸引人工繁殖潮。這一來使得「天價」養殖娃娃魚跌下神壇，昔日年入百萬的養殖戶也面臨轉型。

仿生環境養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)
仿生環境養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

大鯢，是世界上現存最大的兩棲動物，因民間傳說叫聲似嬰兒啼哭，又被俗稱為「娃娃魚」。它是與恐龍同時代的動物，如今恐龍早已滅絕，因此它又被譽為「活化石」。

紅星新聞報導，娃娃魚喜歡生活在水質清澈、水流湍急且有岩洞的深山溪流中，在長江、黃河及珠江流域中下游有廣泛分布。由於具有較高經濟價值，在上世紀八九十年代，這個被稱為「活化石」的物種被人為過度偷捕，加之江河汙染，生態環境遭到破壞，致使種群數量銳減，後來被列入國家二級保護動物。

活化石 列二級保護動物

謝次勇是四川廣漢第一名養殖娃娃魚的人。2023年9月8日，53歲的謝次勇正在養殖基地忙碌，57畝養殖基地裡蛙聲一片。當天上午，他接了很多電話，不時有人訂購牛蛙，只有一個電話是訂購娃娃魚的。他的娃娃魚養殖基地在幾公里外，如今他已很少回那裡，主要是交給工人打理。

「（養殖）娃娃魚市場太低迷，現在價格已經跌到底了，基本上沒有利潤，我轉型養殖牛蛙已經5年了。」走在蛙田邊，謝次勇向紅星新聞講述他養殖娃娃魚的經歷。

謝次勇介紹，2008年年底，他前往陝西漢中一位朋友處考察養殖娃娃魚。謝次勇覺得養娃娃魚很生態，當時養殖娃娃魚的市場價格也非常可觀。但娃娃魚是國家二級重點保護野生動物，只有人工繁殖的子二代可進行食用和買賣，人工養殖需取得許可證才行。

在辦理相關許可後，他開始著手養殖娃娃魚，先是買了幾百條魚苗，邊養殖邊學習。花兩年專門學習了養殖娃娃魚技術，然後與人合作養殖了上千條娃娃魚，後來又成立了娃娃魚養殖合作社，規模最大時每年可產出約10萬條娃娃魚。「市場最好是2008年至2012年，那個時候輕鬆年入百萬。」謝次勇說。

娃娃魚親本（種魚）。(取材自紅星新聞)
娃娃魚親本（種魚）。(取材自紅星新聞)

技術突破 養殖年入百萬

「市場最好的時候，養殖娃娃魚賣到1000多元（人民幣，下同）一斤，甚至達到2000元一斤，養殖娃娃魚魚苗1080元一條。」謝次勇者介紹，因為市場好、價格高，很多人帶著資金進入娃娃魚養殖市場。當時，養殖娃娃魚屬於「硬通貨」，有魚在手不愁市場。他舉了一個例子，市場最火爆的時候，養殖娃娃魚魚苗也水漲船高，「我們去買魚苗，嫌魚苗難得數，就和賣家商量一斤百元大鈔換一斤魚苗，賣家還不幹。」

然而，在「紅火」之後，人工養殖娃娃魚開始走下坡。

謝次勇說，從2013年起，養殖娃娃魚的價格就走低了，但還有利潤空間。直到2016年，每公斤養殖娃娃魚還能賣到120元到150元，但2017年跌到每公斤100元以內，如今零售價一路跌至30多元一公斤。

伴隨著價格下跌，養殖戶的產量也一步步萎縮。「原來，最多一年可以出娃娃魚成魚10來萬條，後來市場慢慢萎縮，現在養殖場每年只養3萬條左右，減少了7成。」謝次勇說。

漢中是陝西人工養殖娃娃魚的主產區，也是中國人工養殖娃娃魚的最大產區。圖為位於龍頭...
漢中是陝西人工養殖娃娃魚的主產區，也是中國人工養殖娃娃魚的最大產區。圖為位於龍頭山下的娃娃魚繁殖基地。(取材自紅星新聞)

新溪源公司在什邡的養殖基地。(取材自紅星新聞)
新溪源公司在什邡的養殖基地。(取材自紅星新聞)

在四川德陽什邡市洛水鎮，四川新溪源生物科技公司老闆高安友正在養殖場查看娃娃魚長勢。該公司是一家以大鯢全魚萃取為主的企業。

「2009年開始養殖娃娃魚，當時覺得它貴嘛，稀有。」面對紅星新聞，高安友道出了養殖娃娃魚的理由。

高安友說，「2009年，我們買了1996條娃娃魚魚苗，500元一條。」當時娃娃魚魚苗很貴，他是花重金從陝西漢中和湖南購買的。娃娃魚魚苗到達養殖基地後，經過細心養殖，這批魚苗後來成為公司規模養殖的基礎，一些優質娃娃魚被挑選出來作為種魚。

接下來幾年，市場反應很好。高安友在什邡鎣華鎮深山建立了娃娃魚繁殖中心，不僅自養，還透過「公司+農民」方式，帶動周邊村民致富。他介紹，規模最大時，每年要出成品娃娃魚10多萬條，「有200多戶農戶跟著養，我以每斤600元的價格回收，每年可為農戶提供四五百萬元的收益。」

那時，市場也不錯，他們公司養殖的娃娃魚賣到了北京、成都、廣州等地。公司還開餐廳將娃娃魚做成菜色。「價格好的時候，養殖娃娃魚1000多元一斤，我們餐廳做出來1680元一斤。」他說，當時吃娃娃魚算是「奢侈品」，養殖和銷售利潤相當可觀。

拐點，出現在2013年。

市場萎縮 價格突然跳水

「當時，公司打算在四川開4家連鎖店，娃娃魚的價格突然開始下跌，內江一家店合約都簽了，還是果斷放棄了。」高安友感慨地說，「有人養娃娃魚賺錢，也有很多人砸在娃娃魚上了！」

2017年左右，養殖娃娃魚價格降到一斤百元。因養殖成本偏高，沒太多收益，周邊農民不再養殖，高安友的公司也縮小了養殖規模。

實地走訪四川、陝西多地了解到，目前散戶基本上已退出娃娃魚養殖，一些規模養殖戶還在堅持，但要麼減產，要麼轉型做深加工。

娃娃魚被視為有醫藥保健價值。圖為從娃娃魚身上提取的活性小分子胜肽。(取材自紅星新...
娃娃魚被視為有醫藥保健價值。圖為從娃娃魚身上提取的活性小分子胜肽。(取材自紅星新聞)

曾經1斤上千元 如今1斤30元

據報導，廣東、四川、重慶等南方城市一直是人工養殖娃娃魚消費的主流市場。

李遠方在廣州市和佛山市水產交易市場經營兩家批發門市，專注於餐飲高端食材配送。10年來，他也見證了養殖娃娃魚跌下神壇的全過程，曾經上千元一斤的養殖娃娃魚是他批發的爆款之一，最多時一年批發60萬斤左右。「現在我們供貨到店批發價30元一斤，一年批發3萬斤左右，養殖場都沒養娃娃魚了。」

曾經爆款的娃娃魚如今像超市賣的雞蛋一樣，「就是一個附帶產品。」李遠方介紹，在廣東農村很多紅白喜事都會安排一份娃娃魚，已是司空見慣的普通菜了。

據他介紹，因娃娃魚宰殺麻煩，陝西一些養殖戶把它做成魚片等半成品，主要供應給成都、重慶一些火鍋店，「這樣比較好，既保證了品質，又能讓消費者方便地烹飪食用。但讓養殖戶頭疼的是，庫存娃娃魚的魚頭、骨頭等賣不動。」

去年9月，在四川成都青石橋海鮮批發市場，紅星新聞記者隨機走訪一些商家，只有一個商家在批發養殖娃娃魚。為何不賣養殖娃娃魚了？不少商家表示，一是養殖娃娃魚價格低，沒有利潤空間；二是銷售養殖娃娃魚需要辦理「經營利用許可證」。

在四川成都周邊餐飲市場，養殖娃娃魚主要以煲湯、紅燒、燙火鍋等為主。在一些普通餐館，養殖娃娃魚菜餚價格甚至低於常見的鱂魚。

養殖娃娃魚肉被做成菜餚擺上餐桌。(取材自紅星新聞)
養殖娃娃魚肉被做成菜餚擺上餐桌。(取材自紅星新聞)

養殖娃娃魚肉被做成菜餚擺上餐桌。(取材自紅星新聞)
養殖娃娃魚肉被做成菜餚擺上餐桌。(取材自紅星新聞)

宰殺麻煩 烹飪要有技術

「相對普通魚而言，娃娃魚宰殺比較麻煩，對烹飪技術也有一定的考究。」四川餐飲業內人士尹先生指出，娃娃魚普通群眾消費的較少，都是作為餐廳特色菜。

對於人工養殖娃娃魚跌價，四川省水產學校副校長、中國水產學會會員王強表示，「娃娃魚不是魚，而是一種兩棲動物。它的養殖技術一旦突破，養殖並不難。」王強介紹，隨著養殖技術的突破，特種魚類養殖實現了常態化。娃娃魚這樣的「稀罕物」變得不那麼吸引人了。

當年因養殖娃娃魚賺錢，大量資金進入，很多養殖戶開始規模養殖，「這就導致前期進入這個市場的人賺了錢，中後期進入的沒賺到錢甚至虧錢。我比較贊同用『炒蘭草』來比喻當初的娃娃魚養殖。」王強介紹，養殖技術突破後，養殖門檻低了，大量養殖戶養殖娃娃魚，供過於求，加上銷售比較滯後，娃娃魚愈養愈大，親本越來越多，魚苗價格愈來愈便宜，娃娃魚價格也就更低了。

「一個是養殖市場成熟，另一個就是消費者對娃娃魚的接受度不那麼高了，價格肯定會下跌。」王強分析，還有一個原因就是市場效應，曾經娃娃魚價格被炒高，一大原因就是當時消費者存在獵奇心理，「貴的、沒吃過的東西，總想試一試，吃過後覺得味道、口感很一般，就不願意再去消費娃娃魚了。」

王強也建議，要讓娃娃魚產業永續健康發展，就要遵循市場規律，在降低飼養成本、挖掘潛在價值、創新開發新產品、開拓市場等方面下功夫，讓娃娃魚產業回歸理性。

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