中國二、三線城市出現2元麵包店 征服年輕人

2元麵包店在中國多地出現。（取材自每日人物社）

中國年輕人注重性價比，強調感覺，喜歡快捷簡便又能減壓放鬆的消費方式，讓他們正以獨特的消費習慣，推動麵包店、足療等行業往新生代經營模式轉型。

在反向消費浪潮席捲的時代，中國商家們開始卷向價格，尤其是以年輕人為主要銷售對象的店家。近來在中國多個二、三線城市出現的2元（人民幣，下同，約0.28美元）麵包店就是其中之一，吸引大批以大學生為主的年輕人日夜排隊，甚至業者還把店開到了北京，帶動了廉價麵包之風。

生意火爆 冷風中排隊

據每日人物社報導，即使氣溫-1 °C，隊伍仍從店門排下台階，一直延伸到開業紅毯的長度之外。人們等待著買2元麵包。12月11日晚上6點，在山東濟南長清的商業街上，店主尹白薇開著直播，鏡頭對著她的2元麵包店。在冷風中，這樣的火爆是罕見的，排隊的大都是大學生。

大學生王甜雨是購買「2元麵包」的人之一。她被招牌吸引，最便宜的原味麵包標價2元，而她想購買的椰蓉屬於最高價2.5元，也已經售空；現烤需要時間。王甜雨選擇再次排隊，等待了半個多小時。

2元麵包店如同一股風，也卷向了300多公里外的山東日照。沈馨得知，在家不遠處開了一家2元麵包店，12點鐘開門，她掐著時間趕去，門口已經有很多人排隊，「就跟擠公交一樣」。12點半，麵包幾乎就被搶空。在山東淄博，年輕人湧進蕭曼珠經營的2元麵包店，一小時就賣出500元，其中還有從別區特意打車來的顧客，讓她感到驚訝。

「紅餐網」的一篇報導中提到，2元麵包的風潮，最早從山東濟南開始，很快在山東其他城市出現，然後又借助社交媒體，傳向全國。僅10月，這股廉價麵包之風，已拓展至南寧、昆明、南京、合肥。

如今，就連北京，也出現了2元麵包店的蹤跡。北京首家2元麵包店開在天通苑，位於一家室內商場一層，為節省店租，開在一個並不顯眼的拐角位置。「下班時生意最好，周一到周五都好」、「有人排隊買了兩三次，每次都排不上」，老闆說。

在這裡，最貴的麵包帶巧克力、芝士或奶酪，售價也僅為4元，「原味」和「棗泥」售價2元，大多帶餡麵包為3元，低於大多數麵包店的標價。麵糰重量在90克上下，口感緊實，但餡料 極少，一口咬不到內餡，有些發乾。但這極致的低價，依舊吸引著顧客，買最多的人把桌上所有麵包各來一個，總價也不過30元。

北京首家2元麵包店，開在商場樓層轉角。（取材自每日人物社）

2元麵包 能賺錢嗎？

在社交平台裡2元麵包的帖子下，「賣2元真的能賺錢嗎？」是最常見的問題。在某種意義上，2元麵包的存在，變相曝光了烘焙行業的成本。開過兩家麵包店的葉小新說：「2元麵包在原料上差別不大。」哪怕改用不錯的麵粉，100克麵糰成本也就幾毛錢。但為降低成本，對原料作出調整幾乎是無法避免的。

比如，一家某品牌2元麵包的工作人員就表示，為節省成本，他們的麵包使用的是煉乳，而非黃油。店主蕭曼珠選擇背靠朋友的麵包工廠，用高採購量壓低價格，從源頭控制成本，「麵糰3毛，餡料3到4毛」，毛利率 能達到60%。

尹白薇則坦言，一個麵糰不到75克，成本在4毛錢，毛利率能達到70%到80%，「從開業到現在已經換了兩、三個牌子的麵粉」。當有人提出要看麵粉，她突然警惕起來，「直播間裡同行太多，沒法給你們看」。

作為曾吃過這家麵包的顧客，王甜雨覺得「餡不多，但畢竟才兩塊，不能強求」，她又補充了一句，「沒餡的地方吃起來就像饅頭」。

2元麵包店之所以率先在二、三線城市火起來，很大一部分原因在於店鋪租金 。除了降低「房租成本」，葉小新還指出另一個關鍵因素，控制「人力成本」。此前，製作麵包是技術活，2元麵包則將製作流程極度簡化，「種類只有一種，就是圓圓的麵包，裡面變換各種夾心」。隨之而來的，是從業者門檻的降低，以及日均產量的上升。

（文中受訪者均為化名）

輕潮按摩店 鎖定「脆皮生」

中國的「脆皮大學生」近年逐漸步入社會。這群「脆皮人」尤其熱中身心狀態的放鬆與療癒。於是，傳統足療按摩市場開始盯上他們，一些足療按摩店改頭換面，不再搞盲人按摩，也不再霓虹閃爍，只為適應這群「脆皮年輕人」的新需求，更年輕、更快捷、更便宜的新式「輕潮」按摩店，開始在大城市蓬勃生長。

按捏足底 還能追劇

據北京青年報報導，在北京讀大學本科的四年，小小已經不記得自己去過多少次足療推拿店了，已經到上海讀研究生的她，去足療推拿店已成了身邊很多同伴、同學休閒放鬆的一種潮流。而在上大學之前，小小對推拿店的印象就是盲人按摩的代名詞，要不就是一些亮著「小粉燈」的特殊場所。

養生茶是一大特色。（取材自北京青年報／小紅書截圖）

直到同學邀她去一家「華夏良子」，舒適的體驗讓她從此加入同學們的足療按摩愛好群。小小回憶，她跟一個同學合買一個168元（人民幣，下同，約23.56美元）套餐，兩個年輕女服務員幫她們換好衣服後帶到一個兩人單間。房間裡有泡腳藥桶，還有小吃、果盤，電視可以隨意追劇。泡完腳後，服務員給她們按捏足底，她倆一邊看片一邊聊天，餓了還各自點了一碗店裡的重慶小麵。

小小說，其實她和同學身體說不上疲勞，但有個地方能泡腳按摩，還能吃喝聊天看電影，就覺得挺放鬆，不但沒有人打擾，身體上還感覺暖呼呼的，血脈特別通暢。「我覺得是一種全身心的放鬆，後來還挺上癮。」

當愈來愈多的大學生成為足療按摩店的常客後，一批更適合大學生群體的足療按摩店開始出現，比起傳統的足療按摩，這類門店的裝潢更潮，價格更便宜，服務更便捷。它們被稱為「新中式推拿」，傳統養生會館的流量被這種「新中式推拿」搶走不少。

這些面積不大、快捷便宜的年輕化推拿店一出現，就在一些城市火了起來。前不久，在西安讀書的朵朵在朋友的推薦下體驗了「新中式推拿」一次76元的套餐服務。店鋪環境整潔，服務員根據朵朵購買套餐端來泡腳桶和茶飲，泡腳20分鐘躺在床上推拿按摩，讓她覺得很舒服。

金小磊此前曾從事高端泰式SPA行業，後來他發現年輕一代反而對輕量化的中式養生很感興趣，「現在年輕人太注重養生了，90後00後比80後70後更關注自己的身體，他們都開始吃枸杞了。」年輕人消費觀也在變化，比起一次花四、五百元做高端SPA，一周花百元做一次足浴推拿，更容易接受。