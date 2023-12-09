後冬奧時代 冰雪熱低齡化 滑雪「小白」與疾馳「老手」同樂

北京漁陽國際滑雪場，滑雪教練正在教小朋友滑雪板。(取材自新京報)

冬季到來，北京各大雪場、冰場又「火」起來了。不管是滑雪發燒友、初學者或是孩童，總能找到一個適合自己上冰雪的好去處。而在雪場內，還有一群滑雪技術純熟的行家，他們組成巡邏隊，守護雪友安全。

新京報報導，北京今冬初雪未至，不過在密雲、延慶、昌平等地的滑雪場，晶瑩的人造雪已經平整地鋪滿雪道，初級道、中級道陸續開放，高級道也即將完成造雪，迎來新雪季第一撥雪友。

在後冬奧時代，冬季滑雪已成為最「熱」的休閒項目，各大滑雪場裡，從雪道上疾馳而下的「老手」多了，體驗滑雪的「小白」也多了，這讓滑雪場充滿了競技運動的激情和休閒運動的歡樂。

平谷漁陽國際滑雪場，滑雪愛好者在雪道上練習滑雪。(取材自新京報)

遊客湧入雪場

12月1日上午，平谷漁陽國際滑雪場裡，一撥一撥的遊客湧入雪場，客流量已經超過了3000人。平谷漁陽國際滑雪場副總經理侯海元介紹，雖然尚處於試營業期間，中高級雪道還沒有開放，但客流量比往年同期有所增加，每日的客流量持續上升，「因為大眾的滑雪熱情和學習需求愈來愈高，雪場今年的滑雪教練從往常的200人增加到了600人。

據報導，不僅是平谷漁陽國際滑雪場，北京市其他雪場也都相繼推陳出新，普及冰雪運動，每年客流呈現上升趨勢。以平谷漁陽國際滑雪場為例，從冬季奧運 至今，雪場的客流呈現上升趨勢，整個雪季的客流增幅在30%以上。

上午10點，記者來到平谷漁陽國際滑雪場，洋洋灑灑的雪花從造雪機裡噴湧而出，飄落在中高級雪道上，漸漸覆蓋了山體，將整個雪場裝扮得格外浪漫。一旁初級雪道上，已經有不少遊客了，有人一看就是新手「小白」，有人身著自備雪服、雪具，輕鬆駕馭初級雪道。

北京漁陽國際滑雪場坐落在平谷國家4A級景區青龍山內，占地30餘萬平方米，設有高、中、初級雪道共12條，從2005年營業至今，成為北京人氣很高的一家滑雪場。「我是滑雪初級選手，趕著『早鳥』來體驗滑雪，初級道足夠滑了，價格也比較划算。」市民陳女士是從朝陽區趕來的滑雪愛好者，從前年開始嘗試滑雪。

「這兩年，每年雪季都會來平谷滑一滑雪，技術精進了不少。第一次滑的時候，沒少摔，後來跟著教練學了點基礎技術，會剎車了，感覺好多了。」陳女士說，這兩年，她身邊滑雪的人愈來愈多，雖然沒有專業級選手，但都願意在冬天感受一些滑雪的樂趣。

北京軍都山滑雪場，巡邏隊（中）正在場內巡邏。(取材自新京報)

高端運動普及化

金鑫是漁陽滑雪場的金牌教練，從教20年，他也在感受雪場和冰雪產業的變化。「確實，這兩年學滑雪的人呈現低齡的趨勢。當然，我也教過一位70歲的老人。」金鑫說，早些年，滑雪這項運動還屬於一項高端運動，滑雪的人不多，教練缺口也比較大，「最早那會兒，學員雖然沒有現在多，但是教練也沒有閒著，一個接著一個學員教，冬季課程排得比較滿。」後來，隨著冰雪運動的普及，愈來愈多的人開始接觸冰雪，尤其北京冬奧 會前後，大眾上冰雪的熱情高漲，身邊的滑雪教練也隨之增多，「今年，雪場的新教練們也都是專業出身，非常年輕。」

今年是軍都山滑雪場巡邏隊隊長王春雷在雪場度過的第11個雪季，他早已適應了冬日寒冷的天氣。

十多年前，王春雷還是眾多來雪場滑雪的普通雪友之一。「當時我在工廠上班，廠子春節期間放假，我就跑去軍都山學滑雪。剛開始就是一個雪場『小白』，從最基礎的學起，沒想到這一滑就愛上滑雪了」對王春雷來說，滑雪有著難以抗拒的魅力，後來他乾脆辭了工廠的工作，經過滑雪技能考核，成為一名滑雪場的員工，「我把愛好變成工作，是件挺幸福的事情。」

從進入滑雪場工作的第一天起，王春雷就負責雪地巡邏、救援，「在滑雪場裡，大家都比較熟悉滑雪教練，其實我們巡邏隊員同樣分布在場地裡，每一條雪道上都能看到我們這些巡邏隊員的身影。」

不管是初級道、中級道還是高級道，每一條雪道上都有至少兩名巡邏隊員在工作，他們穿戴全套滑雪裝備，為了讓雪友準確識別，第一時間獲得幫助，隊員們在雪服外都會穿著印有「雪地救援」的反光背心。此外，與現在流行的單板滑雪不同，為了更快速地在雪地上行動，巡邏隊員使用的都是雙板。

平谷漁陽國際滑雪場，小朋友在雪道上學習滑雪。(取材自新京報)

巡邏員一眼即知「小白」 勸不住就跟滑

在滑雪場裡，巡邏隊的工作遠不止巡邏這項，許多關於安全的環節都在巡邏隊的工作範疇內。軍都山滑雪場每天上午9點開門營業，營業前一個小時，王春雷和同事們需要把整個滑雪場所有的防護網檢查一遍。防護網是保障雪友安全的一道有效防線，尤其對於雪場「小白」，如果在雪道上不會減速、拐彎，很可能一個猛子連人帶板衝進防護網，如果網子兜不住，便存在發生意外的風險。

軍都山滑雪場初級道防護網長約300米，中級道防護網長約380米，高級道防護網約1公里。在滑雪場工作11年，每一條雪道已經「長」在王春雷的心裡，「我們穿著雪板，每天都要一點一點檢查每一條雪道的防護網，不能留有縫隙，該拉緊的地方一定要拉緊。」初級道和中級道全部檢查一次最快得40分鐘，之後巡邏隊員上高級道，從雪道上慢慢滑下去，一邊滑一邊仔細檢查防護網。高級道的防護網檢查一次需要20分鐘左右。

王春雷正在檢查雪場防護網。(取材自新京報)

每天營業前檢查防護網是各大滑雪場的規定動作。南山滑雪場董事長助理梁廷聿說，從保障安全的角度考慮，雪場在雪季到來前紮下軟質防護柱、拉起雙層防護網，每天都要進行安全檢查，一旦有滑雪者不慎衝向雪場邊緣，防護柱、防護網都能發揮良好的避震緩震作用。

此外，所有滑雪場的巡邏隊均由滑雪技術過硬的人員組成，隊員在上崗前必須經過專業培訓，透過考核方能從事雪道救援。

在不少網路影片裡，不會減速的滑雪初學者衝向雪道下方，伴隨著一陣陣尖叫，跌跌撞撞帶倒一群滑雪者。在雪場巡邏隊員眼中，這些「初生牛犢不怕虎」的初學者正是需要重點關注的對象。

在滑雪場裡，巡邏隊員見過不少大大小小的突發情況，雪友有摔傷的，有挫傷的，隊員們早已練就敏銳的觀察力，雪友中誰是高手、誰是「小白」，誰適合滑哪種雪道，一眼就能看出來。「根據雪友穿戴雪具的情況、上雪道的姿勢、眼神、動作，就可以初步判斷他們的滑雪技術，從而有針對性地進行提醒或保護。」王春雷說。

平谷漁陽國際滑雪場，正在為雪道造雪。(取材自新京報)

滑雪需量力而行

滑雪具有一定的危險性，在運動過程中尤其需要量力而行。然而，在各大滑雪場中，不乏挑戰自我的雪友，因此在中級道、高級道邊都放置有大喇叭，循環播放廣播，提醒雪友量力而行，工作人員、巡邏隊員也會在一旁不厭其煩地提醒。

各雪場的高級道是坡度最大、難度最高的雪道，因此這裡的巡邏隊員技術能力也是最全面的。「近年來，大家的安全意識愈來愈高，大部分人都聽勸，不太會有魯莽的滑雪愛好者。如果遇上實在不聽勸的雪友，巡邏隊員會跟著一起滑下來，一旦遊客發生意外，我們能第一時間提供協助。」王春雷說。

王春雷經歷的雪地救援中，最嚴重的一次是有位雪友摔斷了大腿骨。那是2020年雪季，正在高級道巡邏的隊員發現雪道上躺著一位雪友，身體不能動彈，表情非常痛苦，隊員迅速透過對講機報告這一突發情況，並開始救援。

「由於事發高級道，坡度相當大，為救援增添了不小的難度。救援人員只能使用擔架將傷者從山上抬至山下。雪道上有積雪覆蓋，非常滑，每走一步隊員們都得萬分小心。」王春雷回憶說，經過30多分鐘的努力，傷者終於被安全轉運至山下醫療室，此時救護車已就位，傷者被順利轉運至醫院進行進一步治療。

此外，近年來，滑雪跟拍風行，滑雪場從業者提醒，不建議雪友開展這一活動，因為即使是技術嫻熟的雪友，如果側身為滑雪者拍攝視頻，也很難兼顧自身或其他滑雪者的安全，有安全隱憂。