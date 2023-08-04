外派非洲 中國大學畢業生淘金天堂?

衣索比亞十字架廣場。（取材自九派新聞）

近日一則「外派非洲年薪20萬」的網帖引起熱議，也讓畢業大軍蠢蠢欲動。對不少畢業生來說，「外派非洲」是誘惑與擔憂並存的選項，非洲真的是淘金天堂？幾名曾在非洲工作的中國人，或勞務派遣或創業淘金，分享在異國的孤獨感及人生諸多「第一次」體驗，也有人賺得第一桶金。

★衣索比亞／他做行政 累積經驗又賺錢

畢業後，歐陽去了一家勞務派遣公司，2018年8月28日獲派到非洲衣索比亞當行政，一直到2022年9月份辭職。九派新聞報導，歐陽的爸爸以前在非洲的象牙海岸做進出口貿易，所以他提出這個想法時，家裡很支持。很多人覺得非洲落後、氣溫高、有疾病，有長輩的經驗，就會放心一些。

外派員工說，基本不用花錢，甚至能有存款。（視頻截圖）

衣索比亞相對和平，城市化建設和國內三線城市差不多；歐陽在首都做行政崗，工作量和工作內容偏輕鬆，門檻也低。工資方面，國內外兩邊一起發：國內交社保、稅、公積金，在基本工資的線上；國外到手1萬2000元人民幣(約1671美元)一個月，美元形式發放。後來有工齡補助，比如滿三年之後，每一個月就會多加100美元。那段時間，歐陽不知不覺存了四、五十萬元人民幣。

海外工作一大好處就是假期較長，每周休一天半，每年有30天探親假，外加交通就有33天。

住宿條件不太好，他們在營地自行搭建磚房，以集裝箱作為房子；公司招了幾個中國廚師做中國菜，生活費都包含在工資裡，不用自己掏錢。

和當地人主要在工作上打交道，會招聘當地工人做一些基礎工作，但工資比較少，匯率換算過來就一個月才三、四百元。

要注意的是，在西非國家的某些項目上，要請當地和中國兩方的安保團隊；此外去參觀、做事，還要給政府交安全稅，讓他們的人來帶著去辦事才行。

心理上孤獨感挺重，因為和國內的家人、朋友有時差，溝通比較少，只能期待探親假相見。但剛畢業那段時間，歐陽不知道自己到底想成為什麼樣的人，海外的工作經歷像給自己一個「間隔年」和跳板，起碼在那幾年裡，有了工作經驗又賺了錢，很有滿足感，對人生是有幫助的。

外派非洲員工面臨許多挑戰。（視頻截圖）

★安哥拉／她當起翻譯 延長版大學生活

未未是2013年北京第二外國語學院學的葡萄牙語專業，外派非洲對學外語的來說，很順其自然；班上有20多個同學，有一半畢業時選擇外派非洲。

當時招聘會上，未未選擇一家做外貿的跨國公司，介紹指公司在安哥拉首都盧安達，基地有200多中國人。起初爸媽有點擔心，他們對非洲有些刻板印象，但未未給他們看公司的照片，介紹那邊的工作內容，加上他們本身比較開放，就尊重未未的選擇。

去了之後發現，待遇確實很不錯，含年終獎有30萬元，包吃包住還發零花錢，等於不需要任何開支，這30萬未未年薪是完完全全能存下來的。

在非洲的生活，現在想起來還挺開心的。未未的工作是跟著總裁、董事出席活動當隨行翻譯，平時在辦公室處理日常事務。盧安達有很多中國人，吃飯可以去中餐廳，買東西去中國超市，還有中國醫院。未未有一次食物中毒去的就是中國醫院，體驗還挺正常。

園區裡有燒烤區和KTV，同事沒事就串門，一塊燒烤、喝酒、唱歌。考慮到安全問題，大家一般不會離開園區，離開的話，會配備司機和保鏢。但每個周末，未未和同事都出去玩。盧安達靠海，未未和同事周末會開車去海邊，吹海風吃海鮮、海釣、潛水，挺開心的。在非洲的日子，就像延長版的大學生活。

在非洲，未未有很多人生第一次的體驗，比如第一次坐直升機；坐著直升機一路向上，俯瞰盧安達的上空，飛過園區，飛過體育場，感覺非常美妙。

還有一回，一群安哥拉的移民警察衝進園區，檢查中國員工的簽證，有幾個被帶到移民局 的看守地；領導帶著未未和一名律師到移民局和他們談判，後來就把他們解救出來；當時同事挺感謝未未，「覺得這小姑娘還挺厲害」。

在盧安達待了兩年半，未未選擇回國，小夥伴都很捨不得，大家吃了一場又一場散夥飯。

那已經是十年前的事了，現在畢業的學弟、學妹們和未未當時面臨的環境不一樣，世界局勢相對沒有那時太平，對語言類人才的需求也逐漸飽和。未未很慶幸，自己剛畢業時去到非洲。

新的文化、風俗和語言可能會帶來挑戰。（視頻截圖）

★獅子山／他任高校師 盒飯常有大蟲子

2017年到2020年，林彥在湖南省商務廳下屬的培訓中心從事援非項目，獅子山是湖南省對口援助的國家。2018年和2019年，林彥去獅子山當高校教師，並完成兩個項目，每次約三個月。

非洲飲食主要是燉煮的食物，類似印度咖哩，林彥不太習慣天天吃這個。由於廚師多是當地人，衛生條件並不完善，經常打開盒飯會發現裡面有大蟲子。為了改善伙食，和中資企業取得聯繫，去他們開設的食堂吃飯。

獅子山大約有幾千名中國人，主要分為三類：一是公職人員，包括人力資源和醫療援助項目；二是央企基建單位的員工；三是在當地經商和務工的私企員工。

據了解，這些企業會提供較高的待遇，至少每月2萬元以上；央企基建單位的員工，大多數是住在自建或租用的宿舍；而第三類務工的員工，可能會住自己租賃的房子。

獅子山洗手間條件相當艱苦，類似於中國農村的旱廁，沒有自動沖水系統，大家需要用勺子盛水，來沖洗洗手間。

在非洲，尤其在獅子山，林彥最大的困難是協調問題；由於文化差異，當地人可能不理解援助團的意圖，不知道林彥是來幫助他們學習技能的。因此，林彥必須對當地部落解釋來意，展示善意。

為了保障團員安全，林彥不允許團員晚上出門；而由於政治、經濟等不穩定因素，非洲一些企業可能更願意雇用男性員工。

肯亞首都奈洛比的一處球場。(取材自九派新聞)

★肯亞／他創業賣家電 難從家鄉招到人

鄒廣川2011年10月到肯亞從事房地產 開發，之前在廣東做家電外貿行業，但國內競爭激烈，利潤 率過低，非洲市場競爭相對較低，利潤率更高。

剛開始在肯亞時，生活很艱苦，鄒廣川租了一套便宜的房子，安全措施簡陋，門口只有一把大鎖，晚上得用玻璃杯掛在門扇上防止盜竊。後來鄒廣川的公司發展壯大，工作和生活條件有了很大改善，公司有商務車等十多輛車，還有自己的運輸公司，有40多台自卸車。

公司的財務專員在2016年入職，生寶寶在中國待了一年多，又到肯亞。她在武漢一個月拿6000元，在肯亞年薪30多萬元，而且包住，出行公司安排車，回中國送機票，一年一個月帶薪假。

很多中國人在肯亞創造了優秀的企業和業績，但大家都覺得非洲危險、貧困，這讓鄒廣川很難從國內招到大學生，即使實習工資開到1.1萬元，包吃包住，希望中國大學生能了解非洲真實情況。

非洲國家發展因地區而異，肯亞等東非地區相對較好，但西非可能存在較多問題，如瘧疾和戰亂等。鄒廣川十幾年的生活經歷中，從未遇過戰亂或瘧疾。肯亞的旅遊業也發展迅速，吸引越來越多的遊客，包括來自歐洲的遊客。

鄒廣川在肯亞剛開始生意虧損嚴重，帶了70萬元過來，很快就幾乎虧光，人力、採購、清關運輸和市場拓展成本等，前期投入很多，但業務一直不景氣。家電生意好轉後，鄒廣川開始嘗試其他領域的投資，包括工廠和房地產。目前，鄒廣川的公司銷售額大約在每年1億多元，包括房地產和工廠的銷售額。

在肯亞，沒有太多的夜生活和社交應酬，晚上避免到不安全的地方；這裡沒有那麼多的娛樂選擇，但有其獨特的魅力，讓鄒廣川有機會實現自己的目標。