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旅遊業疫後復甦 暑假團火熱 導遊累哭了

中國新聞組／整理
酷暑下北京故宮前的排隊人潮。（Getty Images）
酷暑下北京故宮前的排隊人潮。（Getty Images）

旅遊業疫後復甦，暑假團更火熱；北京導遊們在高溫中帶團擠景點，下班後還要上網搶票，市場需求暴漲，導遊成了「香餑餑」。但有人兩個月沒休息一天，淚喊扛不住。至於研學導遊的深度講解則是新趨勢，旺季每日收入上看1000多元人民幣(約139美元)，好多「轉行同事回來了」。

入夏以來，天氣熱，旅遊更熱。北京一名地接導遊7月初在頤和園帶團時中暑，送醫搶救不治；北京市旅遊行業協會發聲，從業人員要關注自己身體狀況。北京日報報導，媒體隨訪幾名北京的導遊，記錄下他們在高溫中奔忙的身影。

圓明園外休息的導遊。（取材自北京日報）
圓明園外休息的導遊。（取材自北京日報）

★帶升旗團 凌晨得起床

凌晨2點多，夢正香，鬧鐘就響了，地接導遊趙廣秋簡單洗漱，打車趕往天安門廣場。「早上4點40分左右升旗，3點多就要排隊往裡進。」他半個月已帶了七、八次升旗團，「每天都是高峰日，廣場上全是人。」

「相比起過去的大團來說，今年以家庭為單位的小包團要更多一些。」趙廣秋說，大團相對減少也跟訂票難有關。「傳統的跟團遊都會提前把所有門票都訂好，但今年行程裡面一些熱門景點沒辦法保證訂到票，特別是故宮，真的是一票難求。」

有時候，趙廣秋剛帶完一天的團，晚上還要去網上搶票，「如果一個團30人，只搶到25人的票，這個團就去不了。」

上午9點，趙廣秋終於在人海中找到報團的客人。「早上在故宮排隊的人特別多，上萬人擠在午門檢票口。」趙廣秋帶著客人以五分鐘走一步的速度向前挪動，「我從2008年開始帶團，經歷過不少旅遊旺季，可從沒見過這場面，比往年的『十一』黃金周還要誇張。」

兩個多小時後，趙廣秋終於進了故宮；「正趕上大中午，故宮裡沒多少能遮陽的地方，再加上四周都是宮牆，熱浪不斷蒸騰，在太陽底下講三分鐘，客人就扛不住了。」

圓明園外講解的導遊。（取材自北京日報）
圓明園外講解的導遊。（取材自北京日報）

★喝10瓶水 沒去過廁所

從早上看升旗，到中午逛故宮，趙廣秋喝掉十來瓶礦泉水，卻幾乎沒去過衛生間。「包裡還要裝好多給客人用的講解器，所以只能帶兩瓶水，剩下都在景區裡買。」趙廣秋發現，動作如果慢些，可能連水都買不到。

回想過去這幾年，趙廣秋唏噓不已，「大起大落…」趙廣秋曾看著一家家旅遊餐廳倒閉、旅遊車隊解散了、賓館不幹了，好多導遊因為長時間沒收入不得不轉行，「整個行業灰暗到了極點。」如今旅遊市場需求暴漲，導遊一下子成了「香餑餑」，但凡有導遊證的，都會被叫來救場。

「12點剛帶完一個團，只要在導遊群裡說一聲『我下團了』，不到半小時就會有新的團找來。」趙廣秋說，一些緊急找導遊救場的情況，甚至能開出日薪1500元高價，但這只是個例，「大多數導遊的日薪還是在五、六百元左右，比起之前300元左右的日薪來說是要高出不少，但這也是拿超負荷工作換來的。」

不到半個月，趙廣秋已經又黑又瘦，「長期睡眠不足，再加上高溫天暴走，很容易出現心律不齊、大腦缺氧等症狀，都得拿藥頂著」、「像我們這些三、四十歲的，會隨身帶速效救心丸；一些身體弱一點的年輕小姑娘，要帶藿香正氣水等防暑藥。」

趙廣秋帶團時很少感覺到累，「因為要一直提著神兒，」等到送走客人，他才意識到自己渾身像散了架。接下來7、8月，都會是這種高強度，基本上一天都休息不了。

看到有同行在頤和園中暑離世的新聞，趙廣秋不好受，「這樣的高溫，無論遊客還是導遊，身體都在經受考驗；希望景區可以多一些人性化的措施，讓旅遊體驗得到進一步改善。」

帶隊走向頤和園北宮門的導遊。（取材自北京日報）
帶隊走向頤和園北宮門的導遊。（取材自北京日報）

★忙完一天 還要搶門票

下午3點逼近40℃，明園南門外，密密麻麻的遊客從四面八方聚集。據報導，遊覽大半天的遊客們有些乏，步幅謹慎地往園內挪。人群中，能看見幾個鮮豔而倔強的小旗搖擺，那就是地接導遊們。

老萬一身漆黑，墨鏡黑、膚色黑、衣服黑，還戴著黑色的防曬護袖。他把團裡的遊客全送進園內，自己用衣服擦擦汗，就到南門外廣場的樹蔭底下休息。

北京很多室外景區缺乏遮陽設施，圓明園南門外這幾棵大樹，成了導遊們的好朋友。好幾個舉著小旗的導遊在這裡休息，「地上太燙，要不然我還能坐會兒。」老萬試試地上的溫度，還是選擇靠著樹站會兒。幹導遊十幾年，今年夏天最特別，「以往暑期也忙，但沒像今年這麼忙，而且這高溫，我在北京這麼多年也沒經歷過。」

忙完一天，夜已經很深了，自己經營旅行社的導遊老朱看看手表自言自語：「到點兒了，準備搶中國科技館的票。」

今年暑期最難的是預約門票，「我們旅行社也跟廣大散客一樣，在一個票池裡搶票，大家搶不到，我們也搶不到。有些必看的景點搶不到票，就面臨退團。」為了盡量避免，他發動還能堅持的導遊，用能用的手機一起搶票。「我們腦子裡有個時刻表，幾點搶哪個景點門票，腦子裡的鬧鐘就自己響了。」

正準備搶票，老朱的電話響了，接通後他聽到了哭聲。老朱嘆了口氣：「小姑娘剛剛拿證，實在扛不住了，嚎啕大哭，兩個月沒休息一天。我只能安撫她先調整調整，想再找人沒那麼容易。」

馮少保在故宮內的研學團中講解。（取材自中新網）
馮少保在故宮內的研學團中講解。（取材自中新網）

●日入上千元 很多轉行的人歸隊了

高溫未能阻擋暑期遊客對故宮的熱情，門票預約往往提前七天便一搶而空。中新網報導，對於專職做故宮研學的導遊馮少保來說，在近40℃的高溫和擁擠人潮中講解，在今年暑假成為常態。

「現在是北京的旅遊旺季，導遊供不應求，很多以前轉行的人也回來了。」他說。

由於暑假期間故宮開放時間提前到早上8點，意味著馮少保要在7點半前到故宮門口排隊。「要提前一天準備研學手冊，當天上午一團，下午一團，每次講解4個小時，一天下來能帶20至25個家庭（一大一小）。」馮少保說，從6月底開始，故宮研學團的需求就逐漸旺盛起來，「後面會一直忙到8月底。」

2020年，旅遊業受疫情影響嚴重，不少導遊紛紛轉行謀生；選擇留下來的馮少保，開始研究如何針對不同群體細分講解。他說，不同遊客對講解需求有區別；例如男性遊客會對歷史制度和政治事件感興趣，女性遊客平時喜歡看歷史劇，講解時就會對電視劇中的情節有所關聯，相比之下，給孩子講解最需要的則是耐心。

他表示，在故宮研學團中，每個家庭（一大一小）正常報價大概在240-300元（不含門票）。「一些需要研學手冊等資料的，可能還要貴一些。」

隨著旅遊業逐漸恢復，增長迅速的旅遊需求也讓導遊「供不應求」，在招聘平台和社交媒體上，一些旅行社也開出萬元月薪。報導指出，馮少保表示，在北京，暑期導遊短缺其實屬正常現象。「北京旅遊的淡旺季非常明顯，每年『十一』後遊客人數就會斷崖式下跌。」

馮少保表示，導遊工資是看季節吃飯：「旺季最忙的時候一般一天有1000多元，淡季的時候每個月只有三、五千元，甚至更少。」馮少保說，疫情期間很多同事轉行，如今又再度回來：「現在有一多半回來了，還有一些選擇周六日做導遊兼職。」

北京 高溫 疫情

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