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川劇女力 吳菁菁收6歲徒傳承

中國新聞組／整理
吳菁菁戲劇扮相。（取材自華西都市報）
吳菁菁戲劇扮相。（取材自華西都市報）

前言：95後的吳菁菁川劇戲齡逾18載，直言川劇是她人生的「白月光」，作為省級非遺傳承人，她已收了30多名徒弟，最小僅6歲，在文化傳承上不遺餘力；而1989年生的綜合格鬥運動員張偉麗，將在美國迎來衛冕戰，她把中國式摔跤融入綜合格鬥，將中國元素帶到賽場上，向世界展示。

1997年出生於四川綿陽的吳菁菁，自小與川劇為伴，戲齡已超過18載，她受訪時直言：「在我心目中，川劇就像一道光一樣，一直照耀著我！」

8歲破格錄取

川劇有300多年的歷史，是中國戲曲寶庫中的一顆璀璨明珠，吳菁菁的外婆、媽媽、小姨都曾學過川劇；小時候跟著外婆生活的吳菁菁被戲台上咿咿呀呀的吟唱吸引，一句「我也想學」，開啟她學習川劇藝術的大門。

壓腿、吊嗓、倒立、轉手絹、甩水袖……回憶起那段初學時光，吳菁菁笑言：「只有睡覺時才閒著。」功夫不負有心人，年僅8歲的吳菁菁被綿陽藝術劇團破格錄取。那幾年，她每天都要跟著一群十四、五歲的大孩子一道「聞雞起舞」，不論練功多麼辛苦，小小的吳菁菁身上有一股超越年齡的毅力。

學藝6年後，14歲的吳菁菁正式成為川劇演員，「人間好」、「思凡」、「掛畫」等川劇經典折子戲成了她的拿手好戲。「川劇可以讓我體驗各種不同的人生，對我思想的形成、性格的養成，甚至靈魂的提升等，都有很大的幫助。同時，川劇演出也讓我接觸到不同行業的人群，學到很多，這種感覺特別好，這就是職業給我帶來的『高光』吧。」吳菁菁說。

吳菁菁從小學川劇。（取材自華西都市報）
吳菁菁從小學川劇。（取材自華西都市報）

18歲隻身闖成都

18歲那年，吳菁菁決定離開劇團到成都闖一闖，「我從8歲開始就一直在劇團，付出那麼多，怎能說走就走呢？但我覺得，人各有志，雖然我不知道離開之後要去哪裡，但我知道自己不喜歡什麼。」

吳菁菁在成都第一份工作，是在寬窄巷子遊客中心表演，「當時工資一天150元，上下班還要打車，每天賺到自己包裡只有10塊。」

工作時間長了，她認識了一位年長的同行，我問「還有沒有其他的兼職？」他說，「有啊，我們商業演出可牛了！」川劇科班出身的吳菁菁相信，自己的商演肯定更專業。

商演也要找好切入點。「當時寬窄巷子還沒有變臉表演，市場肯定有需求。」吳菁菁的川劇藝術之路因此開啟新的旅程。那時候，她只有19歲。

「變臉只是川劇中的一個絕活，但這個絕活為觀眾打開一扇了解川劇的門。想把川劇推廣出去，想吸引年輕的觀眾，首先要讓別人接受表演。」「我的變臉走的是男演員的路子，反差更大，加上我的年齡，大家一看這麼年輕就在做傳統文化的推廣和宣揚，也會吸引一些人。」吳菁菁說。

吳菁菁在國外表演川劇。（取材自華西都市報）
吳菁菁在國外表演川劇。（取材自華西都市報）

拍變裝秀短視頻

演了多年變臉之後，吳菁菁發現這個市場逐漸飽和，「演出價格越來越低。」直到一天晚上，她刷到一個戲曲演員的短視頻，點進去，發現是直播表演。

「我感覺發現新大陸，開始思考做直播的話會不會更好？」一直沉浸在川劇藝術「唱、作、念、打、翻」中的吳菁菁，也希望更多年輕人能通過直播了解川劇。「我從沒想過改行，也從沒想過半途而廢。如果晚上做川劇直播，我甚至把白天能做什麼都想好了，當司機、幹銷售都行！」

2022年，吳菁菁開通自己的短視頻帳號，「如果不了解川劇直接來劇場看戲，難免會覺得枯燥，如果先通過短視頻、直播的方式，給大家進行科普和賞析，然後再請大家進劇場支持川劇，效果就會好很多」。

截至目前，吳菁菁的短視頻帳號裡已有136個作品，內容多以川劇變裝秀為主，獲讚量高達58.4萬。「身為川劇演員，我一直都有個舞台夢，哪怕人家不給錢，我都想上台演出。川劇是我事業的『初戀』，是我人生中的『白月光』，哪怕摔過跟頭、流過血，我也一直愛著它。」

吳菁菁戲劇扮相可嫵媚可英武可大氣可硬朗。（取材自華西都市報）
吳菁菁戲劇扮相可嫵媚可英武可大氣可硬朗。（取材自華西都市報）

愛演出也愛教學

作為省級非遺傳承人，吳菁菁一邊堅持線上演出，一邊做川劇教學。年僅26歲的她，已經培訓學生600餘人，並且還收30多名徒弟，最小的只有6歲。

「我收徒弟跟以前在學校裡面學戲還不太一樣，以前是從基本功開始，上午吊嗓子、學唱腔，下午練武功，晚上學習文化課，每一天行程都排滿了。我現在教學生，是你願意跟我學唱腔還是戲曲舞蹈，我就教什麼。」「但變臉屬於傳承，屬於機密，想學的話必須磕頭，行跪拜禮，『引師、保師、代師』都不能少，不能壞規矩，有了這種儀式感，大家也會學得更認真。」

接下來，吳菁菁會繼續以傳承、傳播好川劇藝術為己任，並在線上演出的過程中不斷提升自己，以期未來通過舞台演出，演繹川劇精采。

吳菁菁戲劇扮相。（取材自華西都市報）
吳菁菁戲劇扮相。（取材自華西都市報）

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