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南京衛生院用老式桿秤稱重 布袋脫落、出生4天女嬰被砸傷

中國新聞組／即時報導
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工作人員用老式桿秤為嬰兒量體重。（取材自封面新聞）
工作人員用老式桿秤為嬰兒量體重。（取材自封面新聞）

南京市浦口區一名出生僅4天的女嬰，在社區衛生服務中心上門量體重時意外受傷。女嬰母親控訴衛生院用老式桿秤為新生兒秤重，不料布袋脫落，嬰兒被摔在床上。

封面新聞報導，4月13日，有網友發帖反映，南京市浦口區江浦街道社區衛生服務中心的工作人員，上門使用老式桿秤為新生兒稱體重時，不料中途掉落，「導致女兒高處摔落並被鐵秤砣砸到胸口」。

該網友表示她是新生兒的母親，被砸到的女嬰出生僅4天。從其拍攝的視頻中看到，一名女性工作人員在床上用布將嬰兒包裹後，將其懸掛在老式桿秤的掛鉤上；不料布袋脫落，嬰兒被摔在床上，隨即秤砣滑落，一直在啼哭的嬰兒，哭聲戛然而止。

女嬰母親質疑工作人員的行為屬違規操作。「為了孩子跑了南京三個醫院，做了腹部B超，凌晨因為孩子尿不濕上有血，又去了南京兒童醫院河西院區，目前身心俱疲。」

4月14日，南京浦口區江浦街道社區衛生服務中心回應：「已和家長積極對接，也開展了處置工作。」工作人員並稱：「衛健部門已介入調查」。

衛生院使用老式桿秤及相關操作方式是否符合規範，目前仍有待主管部門進一步認定。

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