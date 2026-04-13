深圳樓盤遭哄搶 保安噴辣椒水驅散排隊人群 開發商致歉

深圳一樓盤遭哄搶，保安向人群噴辣椒水。（取材自封面新聞）

時隔多年，深圳樓市再現深夜排隊搶房的火爆場面。龍華中心區幸福城臻園項目三棟產品13日正式開盤，因開發商採取「先到先得」的銷售策略，並推出大幅降價三成的房源，引來數百名購房者及仲介深夜排隊。至次日早晨，現場因人流擁擠發生混亂，一名保安竟使用辣椒水驅散人群；隨後，開發商深圳市鴻耀泰實業有限公司緊急發布致歉信。

封面新聞報導，據現場多位仲介透露，前一晚9時許便已有人開始排隊，距離幸福城臻園正式開盤還有整整數十個小時，項目營銷中心外已經排起長長的隊伍；有購房者在社交媒體上發布的視頻顯示，現場人頭攢動，黑壓壓的人群一眼望不到頭，不少仲介也在朋友圈刷屏，稱「這種搶房場景已經很多年沒見過了」。

13日中午，由於現場人數遠超預期，秩序一度失控。據現場仲介介紹，因為開發商採用「先到先得、取號選房」的銷售方式，而本次推出的房源中，有40套左右65平方米的兩房戶型價格極具吸引力，據了解，該樓盤此次推出的單位價格，較去年均價減約三成，折後均價每平方米約3.7萬至4萬元人民幣，吸引大批仲介及客戶搶票。部分急於選房的購房者開始插隊，與維持秩序的保安發生衝突。

網絡流傳的視頻顯示，混亂中，一名保安使用辣椒水對人群噴射，多名購房者被辣椒水噴到後捂著臉咳嗽不止，人群四散逃竄，場面一度十分混亂。事件迅速在網絡上引發軒然大波，「買房還要被噴辣椒水，這也太離譜了」，「現在的開發商都這麼霸道嗎」等評論刷屏各大社交平台。

據報導，開發商深圳市鴻耀泰實業有限公司13日中午在其官方微信公眾號發布致歉信，對事件造成的不良影響，向客戶和仲介朋友致以最誠摯的歉意。致歉信稱，涉事保安為兼職人員，其行為未經公司允許和授權。工作人員發現後已第一時間介入處理。據了解，公安機關已依法對涉事保安人員楊某某予以行政拘留。

深圳一樓盤遭哄搶，保安向人群噴辣椒水。（視頻截圖）