相親「優質男」變噩夢 上海女天天哭 驚動對方「亡母」

汪女士相親結識上海男子，卻因此負債130多萬。（取材自新聞坊）

一名汪姓女子表示，婚介所為她牽線一位所謂「優質男」王先生，戀愛沒談幾天，對方又是投資、又是升職，哄得她網貸百餘萬（人民幣，下同）為愛「充值」；而如今，「男主角」瀟灑出國一年未歸、杳無音信，她崩潰到天天哭。後來還驚動男方「已去世」的母親出面「賣房」善後。

新聞坊報導，兩年前，汪女與上海靜安一家名叫「壹嘉緣」的婚介所簽訂了婚姻介紹服務合同。一份3萬元（約4400美元），能介紹6位對象。通過紅娘，汪女認識了王男，當時中介給到的王男信息是1983年生，有車有房，年收入60萬（約8.8萬美元）。兩人很快確認了戀愛關係。

報導指出，相識40天後，王男自稱是國企員工，但在外還是一家公司法人，經營遇到問題，向汪女借了8萬塊。汪女心軟便將全部積蓄借給他。此後，王男不斷以各種理由向汪女借錢，「缺錢買單，我的升職位全靠這次表現」、「給領導訂頭等艙」，還賣慘稱「我去太倉談生意被人家騙了，人家現在揪著我不讓我回上海，你要救我」。

王男每天都催汪女去籌錢，或是去小貸公司借貸。汪女說，抱著兩人可能會有未來的想法，她向親戚朋友借、用保單向銀行借貸、刷網貸，在2024年6月到2025年4月，她借錢給王男30次，對外背負了130多萬的債務。

報導稱，汪女表示，每提起還款，王男便稱「卡被凍了」、「報銷金額太大」、「這兩天一定有」等理由拖延時間，甚至說自己母親去世，生活困難還不了錢。到了2025年，汪女因為被各大平台催債，狀態已經十分低落。汪女的同事表示，那段時間汪女天天哭，「我就想想不對了，我就問她了，130萬，我們都嚇癱了。然後我就跟她說，你碰到殺豬盤了！」

報導說，後來汪女被王男拉黑微信，拒接電話，連住所都找不到人。汪女想透過司法途徑維權，這時才發現，王男的身份證上寫的是1980年生，並非1983年生。由此，汪女士懷疑對方職務的真實性，於是致電了男子口中就職的國企，客服表示查無此人。

汪女去派出所報案後，王男口中已經去世的母親竟也在民警的通知下現身了。王先生母親表示，自己是來解決兒子的事情的，「現在我兒子也答應我，就說把房子賣了，已經掛牌了。」