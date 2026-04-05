「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

景景在視頻通話中遭毆打。(取材自大象新聞)

河南 19歲女孩景景被「誘騙」至柬埔寨 電詐園區，控制景景的人以毆打威脅「輪姦」為由，向其父親多次索要贖金，其父前後轉帳10多萬（人民幣，下同）仍未救出女兒，案件引發關注，沒想到近日迎來大反轉。

此前，景景父親仝先生於網路發文求助，稱女兒於1月底失聯，經查疑被控制在柬埔寨電詐園區。對方自2月起多次透過通訊方式索要贖金，並在視頻中對景景進行毆打，甚至威脅「輪姦」。

仝先生表示，對方最初索要20萬元人民幣，後要求先支付6000 USDT（加密貨幣 泰達幣，約4萬元人民幣）作為「放人條件」。他於2月10日付款後未獲釋放，隨後再被索要9990 USDT（約7萬元人民幣），累計支付約11萬元，但對方仍未放人。

3月31日，南陽市公安局車站分局已對景景失蹤案立案偵查。由於案件涉及跨境因素，調查難度較高。

但令人意外的是，事情迎來反轉。一名自稱景景的女子發布視頻表示，自己並未遭綁架，而是因「網戀奔現」自願前往柬埔寨並選擇留下。對於此前的受虐畫面，她稱是配合他人拍攝，「只是為了向家裡要錢使用」，並表示日後有能力會歸還。

視頻中女子表示，自己原生家庭不幸福，與父親關係緊張，曾被送進少管所和精神病院，還稱遭遇過父親猥褻。從精神病院出院後不久，她便搭乘飛機前往廣西，隨後到達柬埔寨。

她還表示，自己是被父親「逼得沒辦法了」，並擔憂回國後的處境：「現在我回去之後會很慘的，要麼因為我騙他錢了讓我坐牢，要麼又把我關到精神病院……我現在在這邊，人家已經不想收留我了，我都不知道以後該何去何從了。」

對此，仝先生於4月3日回應，已確認影片中女子為其女兒景景，但否認相關不當指控，「如果我對孩子不好，孩子出事之後，我會多方湊錢？這些都是有據可查的。」並表示相關情況可由警方調查核實。他稱目前不願過多回應細節，擔心女兒在境外承受更大壓力。

法律人士指出，若當事人以非法方式出境，可能涉嫌偷越國（邊）境罪；若與他人合謀虛構「被綁架」等情節，誘使家屬支付大額贖金，亦可能構成詐騙罪。另有消息指出，外國公民在柬埔寨停留時間若超過規定期限，可能面臨遣返處理。

目前，相關案情仍有待警方進一步調查釐清。