搶救時還被要求工作…32歲程序員猝死認定工傷 曝生前畫面

2025年11月29日上午8時54分，高廣輝在電梯裡暈倒昏迷。（視頻截圖）

2025年11月29日星期六，32歲程序員高廣輝在家中突然暈倒，送醫搶救無效離世。12月19日，其29歲的妻子楊華思通過丈夫所在公司向人社部門提交工傷認定申請。今年2月14日，楊華思表示已收到亡夫的「認定工傷決定書」。回憶事發當天，身高一米九的丈夫在電梯裡倒下後就再也站不起來，高廣輝在ICU被搶救時，他還被拉進了工作群，死亡時手機最後停留在公司頁面；她控訴「隱形加班」在這家公司是常態。高廣輝生前暈倒視頻也曝光。

據看看新聞knews報導，去年11月29日，高廣輝在早上突然病倒，從暈倒、呼救到被宣告臨床死亡，整個過程不到幾小時。死亡原因為呼吸心跳驟停，疑似阿斯綜合症，即心源性腦缺血綜合症。楊華思親眼看著丈夫在電梯裡倒下，再也站不起來。

2025年11月29日上午8時53分，高廣輝暈倒前還抱著妻子。（視頻截圖）

更令人心痛的是，當高廣輝在搶救時，他的手機還不斷收到客戶催促項目進度的消息。上午10點48分，高廣輝被客戶拉進一個工作群，有一個技術問題需要他處理，這時他正躺在重症監護室被搶救。晚上9點09分，高廣輝被客戶通知當天驗貨不過，且周一一早工作有急任務。這時，高廣輝已離世8小時。

丈夫猝死後，妻子楊華思決定「站出來」。「這個事件不是個例，怎麼樣去預防，我不想讓悲劇再次發生了。我想要要回這份尊重，我覺得他需要一個公道，我就想讓大家知道他叫高廣輝」，她說，丈夫平時工作時間非常長，周一到周五睜著眼的時間，可能在家裡都不到兩小時。出事前他是一個很累很累很累的狀態，他的私人微信也被工作占滿了。

2025年11月29日上午8時54分，高廣輝抱著妻子沒多久就體力不支。（視頻截圖）

據妻子和前同事反映，「隱形」加班已成為這家公司程序員的日常狀態。然而，公司與高廣輝簽訂的勞動合同上列著這樣一條規定：甲方有權根據生產和工作需要延長工作時間，乙方無正當理由，不得拒絕甲方的加班安排和要求。

對此，上海市總工會法律顧問李華平律師表示，這一做法違反法律規定，國家勞動法明確規定，用人單位要求員工加班，員工有權拒絕，單位要求加班就是強迫勞動。同時，合同標明高廣輝的崗位工資11800元（人民幣，下同），基礎工資3000元為基礎工資為加班工資計算基數，這同樣違反法律規定，延時加班需支付150%工資，以3000元作為基數，加班獲得的錢比正常勞動獲得的錢還少，實際上他的崗位工資標準一定要加上去，算為加班工資計算基數。

2025年11月29日上午8時54分，高廣輝倒下後昏迷在現場被急救。（視頻截圖）

這對「90後」夫妻在廣州打拚近七年買下的70多平方米小家裡，丈夫為妻子裝的鞦韆、妻子為丈夫定的菜單仍在原處，高廣輝的遺物也保持著離世時的模樣。

楊華思等到了來自廣州市黃埔區人力資源和社會保障局的認定工傷決定書。文件顯示「考慮高廣輝的工作時間，工作崗位等因素，綜合多方證據，高廣輝死亡的情形，符合「工傷保險條例」第十五條第一項之規定，現予以視同為工傷」。