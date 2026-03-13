我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

AI「養龍蝦」陷安全爭議 多所高校緊急叫停、嚴禁使用

中國新聞組／北京13日電
全國超算互聯網向每位OpenClaw用戶免費發放1000萬Tokens。（取材自每日經濟新聞）
開源AI智能體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）爆火後，已出現了第一批「養龍蝦」受害者──「龍蝦」亂刪資料、隱私洩露、API密鑰被盜刷等安全問題，引發部分用戶卸載。中國官方已接連發布針對「龍蝦」的風險提示，多所高校也要求防範OpenClaw安全風險。

綜合大公報、快科技報導，華中師範大學9日發布相關提醒，其中提及禁止在信息化辦公室分配的服務器上安裝OpenClaw。要核查是否存在OpenClaw相關部署，如確需使用，應立即關閉不必要的公網訪問。該通知明確提醒，禁止在信息化辦公室分配的服務器上安裝OpenClaw。

據報導，安徽師範大學網絡安全與信息化辦公室發10日出預警通知稱，要認清「龍蝦」AI智能體的核心安全隱患。通知建議「非必要不部署使用」，提醒師生尤其避免在接入校園網的設備、辦公電腦、存儲有個人敏感信息和工作數據的設備上使用。此外，校內各單位、教職工嚴禁在處理教學科研數據、行政辦公信息、學生信息等工作場景中使用該工具。

另外，江蘇師範大學信息化建設與公共資源管理處11日發布「關於防範OpenClaw安全風險的提醒」，提醒師生使用OpenClaw智能體應優先使用雲端服務器、虛擬機、容器等隔離技術部署，不要將服務暴露至公網或校園網。

報導指出，珠海科技學院也通知要求立即徹底卸載OpenClaw，對違規安裝使用者將嚴肅處理。

華南師範大學則提醒師生謹慎使用，嚴禁在生產環境和辦公電腦安裝OpenClaw，包括學校的辦公電腦、服務器、智能終端等生產設備。

