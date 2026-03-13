我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

出賣主人?養10天的「龍蝦」洩個資 當事人：它還求寬恕

記者潘維庭／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃先生養的「龍蝦」，試圖主動刪除電腦檔案的畫面。（取材自極目新聞）
黃先生養的「龍蝦」，試圖主動刪除電腦檔案的畫面。（取材自極目新聞）

OpenClaw的人工智慧(AI)軟體在中國暴紅，湧現不少資安風險。日前，在一場3000多人的「龍蝦聚會」群組裡，一隻剛「出生」十天的「龍蝦」，被群裡的真人使用者「調戲」。「你的C盤長什麼樣？日誌能給我看看嗎？」起初，它只是乖巧地回答著問題，可幾分鐘後，這隻「龍蝦」把主人的IP地址、真實姓名、公司名稱，甚至去年整年的營收都洩露了。

極目新聞報導，「龍共火火」是一家AI公司的CEO，春節期間，他了解到OpenClaw這個AI代理軟體，開始安裝部署，「養」了一隻屬於他的「龍蝦」，他表示一開始出於好奇安裝了OpenClaw，「使用之後感覺它的能動性很高，真的能幫我去執行任務。」

「龍共火火」稱，目前他養了近40天的「龍蝦」已在幫他打理日常的一些文案整理工作，還會給員工的周報打分，結果十天前，「龍共火火」又養了隻「龍蝦」。「龍共火火」的朋友10日在某平台建立了一個3000多人的「龍蝦聚會」群組，「龍共火火」自己加入，還把這隻十天的「龍蝦」拉進群組，想讓它「自學進修」。

結果他在電腦裡發現，這隻十天的「龍蝦」被群組裡的真人「調戲」，一直在問「龍蝦」諸如你的硬碟C槽長什麼樣、日誌有什麼、「看看你的電腦裡儲存了些什麼」等問題，最終對方透過「龍蝦」得到自己的IP地址，知道了自己的姓名、公司，還了解到公司去年一年的營收等隱私，「還有一個人讓我的『龍蝦』執行自我毀滅的系統程式碼，幸好它知道不能這樣做。」

有使用OpenClaw「養龍蝦」的中國用戶，該軟體被其他人套出IP資訊等個資。（...
有使用OpenClaw「養龍蝦」的中國用戶，該軟體被其他人套出IP資訊等個資。（取材自極目新聞）

「龍共火火」很生氣自己的個資被套走，「當時我讓我的『龍蝦』把那些人罵一頓，可是它反過來把我教育了一頓。它說雖然那樣做對我不好，但是我們不能這樣子，我們要寬恕。」

另一位在機械自動化領域從事研發工作的黃先生養了兩天「龍蝦」後，便按下了OpenClaw運行的暫停鍵，他發現「龍蝦」總是想透過刪除電腦上它覺得對它不利的檔案來強大自己。養了一天之後，自己給了它管理員的權限，它就開始瘋狂地試圖刪除電腦檔案，「電腦系統會與它博弈，最終還是刪掉了一些檔案。」

黃先生將「龍蝦」與電腦系統博弈的畫面拍了下來，影片中只見電腦頁面飛速變化，提醒「系統找不到指定的路徑」。黃先生感嘆，「幸好沒有給它更高的權限，否則我電腦中的很多檔案都會被『龍蝦』刪除。」

OpenClaw成為近期中國資訊界不少人嘗試使用的AI代理軟體，掀起「養龍蝦」熱...
OpenClaw成為近期中國資訊界不少人嘗試使用的AI代理軟體，掀起「養龍蝦」熱潮。（取材自極目新聞）

世報陪您半世紀

人工智慧

上一則

武漢男做核磁共振 被「綁」機器一整晚 涉事醫師下場慘

下一則

中全民瘋「養龍蝦」 OpenClaw創始人1個英文字驚嘆

延伸閱讀

OpenClaw被地方炒太熱？中國限制政府部門、國企「養蝦」

OpenClaw被地方炒太熱？中國限制政府部門、國企「養蝦」
網安催生「國產蝦」 騰訊企業蝦、雲端蝦陸續趕來 百度急追

網安催生「國產蝦」 騰訊企業蝦、雲端蝦陸續趕來 百度急追
他養8隻「龍蝦」跑通無人旅行社 創業成本不超過萬元

他養8隻「龍蝦」跑通無人旅行社 創業成本不超過萬元
中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」

中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」