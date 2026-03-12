「你投訴10分鐘後我就知道了」上海市民舉報違建先接威脅電話

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
上海某小區樓頂疑似存在違法搭建。(取材自新聞坊)
「我不投訴就沒人處理，我一投訴那就先處理我咯？」上海寶山區乾澤園小區的邱先生發現同小區樓頂疑似存在違法搭建，就向12345平台實名舉報。結果，第二天他竟接到被舉報人電話，這位素未謀面的「鄰居」不僅有他的個人信息，甚至還炫耀「你當天投訴，10分鐘後我就知道了」。

上海電視台「新聞坊」報導，邱先生回憶，對方不僅準確掌握他的手機號和家庭住址，甚至能一字不差地覆述舉報工單的完整內容。更令人毛骨悚然的是，邱先生母親日常鍛鍊的地點、他本人的下班時間等生活細節，也被對方悉數摸清。

面對邱先生的質疑，被舉報人態度十分囂張，直言信息獲取輕而易舉，他並炫耀稱：「你投訴10分鐘後我就知道了」。因擔心人身安全，邱先生一家已經兩周不敢回家。

報導指出，屬地城管部門證實，被舉報人確實存在違建翻新行為，現已自行拆除。

當地城市運行管理中心回應稱，收到市熱線辦派遣下來的工單上，只有投訴人的姓氏和聯繫電話，沒有地址、家庭情況等隱私信息，之後便派單給了物業及城管部門。而城管、物業及小區居委會相關工作人員也先後發聲，均否認曾向他人透露過舉報人的個人信息。

當地城市運行管理中心已作出承諾，會徹查此次信息洩露事件，查清事實後給邱先生正式答覆。

案件曝光後，不少網友留言「要嚴查」，要求媒體繼續追蹤後續報導。

紅星新聞快評指出，政府設立12345熱線接受投訴舉報，如果舉報人的個人信息在舉報後10分鐘就被洩露，損害的絕不僅僅是舉報人的安全，更有政務熱線的公信力。

在這則新聞的評論區，有網友跟帖講述了自己舉報後個人信息被洩露的經歷。這也表明，政務熱線接到投訴後舉報人個人信息被洩露的現象，並非個例。這一問題亟待有關部門高度重視，徹查洩密問題，守住公信力底線。

快評說，除了洩密，這一事件更值得追問的是，23號樓樓頂蓋一塊黑布搞違建，並非隱匿於密室，為何從城管到居委會，再到物業，都看不見、不理睬，而要等到邱先生去發現、去舉報？或許，在看似不合理的現象背後，藏著某種不為人知的隱秘真相。

比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅

華人房東未將房屋租給非裔遭投訴 索賠5000美元 為何？

遼寧男2天買59瓶山茶油 「碰瓷式打假」曝結果

她用AI生成「食物發霉照」索償13次 業者氣炸報警逮人

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

