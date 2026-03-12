帶貨過勞？39歲網紅直播間頭頸痛猝死 觀眾全看呆

王炸姐在直播時突發頭痛。(視頻截圖)

山西太原一名網紅「王炸姐」在進行直播帶貨時，突然感到劇烈頭痛和頸痛，她手扶頭部、表情痛苦，不斷呼喊同伴撥打120求救電話。但病情發展極快，最終，王炸姐搶救無效不幸去世，其死因確認為突發性腦幹出血，留下年僅4歲多的女兒。

極目新聞報導，39歲的「王炸姐」是一名女裝帶貨主播，在某短視頻平台目前有13萬粉絲。

3月9日上午8點半，王炸姐在直播間展示服裝，過了36分鐘左右，她突然感到頭痛和頸痛，大喊「難受」，呼喊同伴幫她按捏，並稱自己不行了，腿都是軟的。王炸姐在直播間呼喚朋友撥打120，說自己馬上就要摔倒了，隨後直播中斷。

「王炸姐」因突發腦幹出血，緊急送醫院搶救了僅11分鐘後就不幸離世了。

3月11日上午，王炸姐的葬禮在山西榆次烏金山舉行。一位朋友表示，王炸姐平時身體比較好，性格要強，工作很拼，每天操心事比較多，睡眠時長較短，在年前的時候，她就說自己有些時候會感到頭疼。王炸姐留下一名４歲多的女兒，丈夫在葬禮上哭得撕心裂肺。

這一事件引發網友對長期熬夜、過勞工作與健康管理的深度反思，尤其為了追逐流量，網上高強度的直播比比皆是。有網友說「我們每個人都在拚命內卷，到底怎麼啦？」，也有人呼籲「一定要多睡覺，養精氣神」。

醫師指出，長期熬夜、睡眠不足也會引發腦溢血，其中腦幹出血最兇險，致死率極高。