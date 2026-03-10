比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅

申請結婚登記聲明書顯示，2009年12月25日，孫女士的母親趙某與趙某品辦理了結婚登記。 (取材自齊魯晚報)

河南魯山一名女子舉報，母親2008年病逝後，其身分竟被偽造與親舅舅結婚，遺產也被小姨轉賣。死人如何辦理結婚、財產過戶？案件3月9日由平頂山市級聯合調查組提級受理，舉報人孫女士強調，要追究刑事責任，「絕不私了」。對於這起死了的人嫁給活人，嫁的還是親弟弟，有網友驚訝表示，「連聊齋都不敢這麼寫吧？」

齊魯晚報報導，孫女士母親趙某於2008年12月3日病逝，年僅9歲的孫女士由小姨撫養。令人震驚的是，母親去世僅14天後，即12月17日，有人以趙某名義辦理房產委託書及律師見證書，委託小姨出售位於石家莊的房產。兩天後該房產即被售出，房款由小姨收取。

更離奇的是，2009年12月25日，趙某名下竟出現結婚登記記錄，對方正是孫女士的親舅舅趙某品——曾任魯山縣政法委副書記。結婚登記聲明書顯示，女方「趙某」照片實為舅媽馬女士，二人名下還登記有其他子女。

2018年，成年後的孫女士欲辦理母親遺產繼承公證時，公證處告知趙某並非單身，且名下僅登記一間商鋪。終止公證決定書明確記載：「被繼承人趙某於2008年農曆11月初六死亡，但2009年存在婚姻登記記錄，依《公證程序規則》終止辦理。」

對於亡者被辦理與親弟弟結婚登記、出售房產一事，引發不少網民嘲諷，還有網民發現亡者的戶口被從河北石家莊遷到了河南魯山縣，更是推斷當事人手法不簡單，「把人寫活了，聊齋都不敢這麼寫」，直指此事牽涉及河北、河南公安、民政等在內的多個職能部門瀆職。

報導指出，魯山縣委縣政府3月3日凌晨發布通報，成立紀檢監察牽頭的調查組。孫女士擔心公正性提交提級申請，目前平頂山市調查組已接手。

事件發酵後，舅舅小姨多次要求刪視頻，孫女士堅決拒絕：「我要依法查清真相，追究公職人員法律責任。」