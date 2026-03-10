比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅

我的頻道

中國新聞組／北京10日電
申請結婚登記聲明書顯示，2009年12月25日，孫女士的母親趙某與趙某品辦理了結婚登記。 (取材自齊魯晚報)
河南魯山一名女子舉報，母親2008年病逝後，其身分竟被偽造與親舅舅結婚，遺產也被小姨轉賣。死人如何辦理結婚、財產過戶？案件3月9日由平頂山市級聯合調查組提級受理，舉報人孫女士強調，要追究刑事責任，「絕不私了」。對於這起死了的人嫁給活人，嫁的還是親弟弟，有網友驚訝表示，「連聊齋都不敢這麼寫吧？」

齊魯晚報報導，孫女士母親趙某於2008年12月3日病逝，年僅9歲的孫女士由小姨撫養。令人震驚的是，母親去世僅14天後，即12月17日，有人以趙某名義辦理房產委託書及律師見證書，委託小姨出售位於石家莊的房產。兩天後該房產即被售出，房款由小姨收取。

更離奇的是，2009年12月25日，趙某名下竟出現結婚登記記錄，對方正是孫女士的親舅舅趙某品——曾任魯山縣政法委副書記。結婚登記聲明書顯示，女方「趙某」照片實為舅媽馬女士，二人名下還登記有其他子女。

2018年，成年後的孫女士欲辦理母親遺產繼承公證時，公證處告知趙某並非單身，且名下僅登記一間商鋪。終止公證決定書明確記載：「被繼承人趙某於2008年農曆11月初六死亡，但2009年存在婚姻登記記錄，依《公證程序規則》終止辦理。」

對於亡者被辦理與親弟弟結婚登記、出售房產一事，引發不少網民嘲諷，還有網民發現亡者的戶口被從河北石家莊遷到了河南魯山縣，更是推斷當事人手法不簡單，「把人寫活了，聊齋都不敢這麼寫」，直指此事牽涉及河北、河南公安、民政等在內的多個職能部門瀆職。

報導指出，魯山縣委縣政府3月3日凌晨發布通報，成立紀檢監察牽頭的調查組。孫女士擔心公正性提交提級申請，目前平頂山市調查組已接手。

事件發酵後，舅舅小姨多次要求刪視頻，孫女士堅決拒絕：「我要依法查清真相，追究公職人員法律責任。」

小40歲妻與人調情 八旬亞裔怒舉刀 繼女為母擋刀亡

滿屋屎、惡臭瀰漫…昆明女租戶失聯 房東開門見慘狀報警

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

燃料當白酒誤飲 貴州2男婚宴中毒 雙雙送進ICU搶救

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI
2026-03-05 21:51

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
2026-03-03 22:28

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
2026-03-02 15:02

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
2026-03-06 07:30

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

