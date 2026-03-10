模仿「噴火蛋糕」差點毀容 美人魚女星控小紅書不負責

女演員王添羽被火灼傷。(取材自微博)

社交平台小紅書 近期流行的「噴火蛋糕」，以口含酒精的方式噴向蛋糕蠟燭，製造出獨特的「氛圍感」。曾參演周星馳 電影《美人魚》的演員王添羽在生日當天也模仿網紅玩法，結果火焰失控，「回火」直接撲向她的面部，導致其眉毛、脖子等部位燒傷。她控訴平台為了流量不負責任，只展示「酷的一面」，但並未對此做危險提醒。

羊城晚報報導，7日是演員王添羽27歲生日，當晚她在室外拿著生日蛋糕，口中含了一口高濃度白酒，準備噴向已點燃的生日蠟燭上，製造網上流行的「噴火蛋糕」特效留個紀念。

▲ 影片來源：youtube平台＠新聞晨報-news（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

王添羽當時使用的是高達96度的酒精進行噴火操作，不料在噴火時火焰失控，產生的「回火」直接撲向她的面部，導致其眉毛、脖子等部位燒傷。

女演員王添羽在生日時玩「噴火蛋糕」。（視頻截圖）

王添羽口中含了一口高濃度白酒，準備噴向已點燃的生日蠟燭上，製造網上流行的「噴火蛋糕」特效。（小紅書＠演員王添羽）

王添羽表示，自己被小紅書上的生日噴火視頻害慘了，她搜「生日」、「生日噴火」出現的影片全是又酷又有氛圍感的內容，沒有一條提醒危險、也沒有一個受傷案例，讓她以為這是安全的網紅玩法。於是就用96度酒精跟著做，沒想到火焰突然回火，直接燒到了她的下巴和脖子。王添羽出示傷口，畫面看來怵目驚心。目前還需要時間休養。

她批評這種為了流量，只展示酷的一面，刻意隱瞞巨大安全隱患的內容，真的太不負責任。平台算法和創作者一起，把危險包裝成潮流，把燒傷風險藏在濾鏡和BGM後面，這不是分享，是害人。

對此，涉事平台客服回應稱，平台設有專門審核團隊，對社區內發布的內容進行核查，一經發現違規將及時處理；如網友發現違規內容，歡迎舉報，舉報後會有專人核實處置。

報導指出，1999年出生於遼寧省朝陽的王添羽，2016年參演電影《美人魚》從而正式進入演藝圈；2018年起，相繼出演了《無法直視》、《陽光姐妹淘》、《通天塔》、《別叫我情聖》等多部影視劇。