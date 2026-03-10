罕見…陜西養殖戶降生8條腿「章魚羊」 但沒存活下來

陝西一養殖戶家裡降生了只有8條腿的變形羊。（取材自極目新聞）

陝西省咸陽市武功縣一家養殖場，一隻母羊8日生下了有8條腿的「章魚羊」，外形奇特。養殖戶老闆楊先生表示，他家的母羊生下了2隻羊，前一隻羊很正常，8條腿的小羊是之後生的，但牠出生後已經死亡了。

極目新聞報導，楊先生表示，養了這麼多年羊，也是第一次見到這種情況，感到很稀奇。獸醫稱，這隻羊屬於先天性畸形，主要原因是羊在胚胎期生長發育異常，這類畸形羊多半有內臟發育缺陷，難以存活。

據楊先生發布的視頻顯示，這隻罕見的有8條腿的畸形羊羔在出生沒多久，就已經躺在地上一動不動了，渾身還沾滿了血跡。楊先生表示，母羊是一隻薩能奶山羊，因為畸形羊的腿比較多，母羊生牠時費了很大勁，最後是人工干 預才生出來的。目前。母羊並無異常，畸形羊已經被冷凍處理，如果有人感興趣，可以將其製作為標本。

該養殖場另一名工人武先生表示，當時他負責給母羊接生，這隻8條腿的畸形羊出生時已經死了，肚子都沒有長完整，他也是第一次見到這種情況，感覺很稀奇。

8條腿的羊雖然罕見，但此前也有相關報導。2014年，內蒙古曾出現罕見畸形羊羔，共有7條腿很機靈。同樣在2014年，山東濟寧魚台母羊降生雙頭羊，2個耳朵4隻眼。山東農業大學動物科技學院王建民 教授此前解釋稱，多條腿羊羔的出現屬於個體現象，與羊羔出現多隻角等現象一樣，發生的概率很小，應該是由於遺傳變異從而導致的身體畸形。