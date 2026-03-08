宿遷匯源破產 快過期122瓶果汁遭拍賣 你猜賣多少？

我的頻道

中國新聞組／綜合報導
宿遷匯源被申請破產後，59瓶果汁起拍價109元。（取材自紅星新聞）
宿遷匯源食品飲料有限公司（下稱宿遷匯源）遭申請破產後，其生產的59瓶匯源果汁與63瓶匯源沙棘汁，被掛上京東拍賣平台公開競拍，起拍價分別為109元與236元（人民幣，下同)。工作人員表示，這批果汁目前在江蘇宿遷，還有約1個月過期，拍賣方不會包郵，「郵費可能比果汁還貴。」

紅星新聞報導，宿遷匯源成立於2009年，是一家以從事酒、飲料和精製茶製造業為主的企業，法定代表人為朱祥華。目前，宿遷匯源已被列失信被執行人，今年1月28日，公司被國家稅務總局宿遷經濟技術開發區稅務局申請破產。

股權方面，宿遷匯源於2017年發生變更，其投資人由匯源北京控股有限公司變更為山東聖水峪礦泉水有限公司，從股權結構上脫離匯源集團的直接控制，但工廠仍持續生產匯源品牌果汁。相關人士表示，宿遷匯源在生產過程中取得的商標授權仍屬合法有效，目前匯源在全國其他工廠的生產經營均保持正常，宿遷匯源則因自身經營問題陷入困境，具體情況仍待債權人會議後進一步披露。

值得注意的是，圍繞「匯源」品牌的控制權爭議仍在持續。2022年6月，北京匯源被法院裁定進入重整程序，並於同年完成重整，由上海文盛作為重整投資方投入16億元資金，取得匯源果汁60%股份。

然而今年1月，匯源集團公開表示，上海文盛承諾的投資總額中有8.5億元拒絕支付，已投入的7.5億元也未按《重整投資協議》用於北京匯源的經營管理，導致公司長期依靠重整前的自有資金高負荷運轉。匯源集團並宣稱，未使用其提供原料生產的產品不得以「匯源」名義銷售。

對此，北京匯源方面則發布聲明反駁，指匯源集團仍試圖操控原管理團隊，並涉嫌挪用、侵占公司資金超過6億元。北京匯源同時表示，「匯源」商標權並不屬於匯源集團，目前已停止授權其旗下工廠使用該商標，未經授權使用「匯源」標識的產品均屬侵權。

