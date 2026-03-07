滿屋屎、惡臭瀰漫…昆明女租戶失聯 房東開門見慘狀報警

屋內的床墊發黃佈滿污垢和狗糞。(取材自紅星新聞)

昆明安寧市一名房東近日反映，出租房屋在租客 失聯後被發現嚴重受損，屋內瀰漫惡臭、遍布狗糞與垃圾，家具與地板亦遭啃咬破壞。房東石女士表示，自己到場查看時幾乎難以接受眼前景象，目前已報警並保留現場，準備透過法律途徑追究租客責任。整起事件經曝光後也引發外界關注。

據紅星新聞報導，石女士表示，2025年11月她將位於昆明安寧太平恆大金碧天下的一處房屋出租，一名自稱剛畢業參加工作的楊姓女子主動聯繫租房，稱將與男友同住。雙方於11月5日透過微信簽訂為期一年的租賃合同，當天即入住。楊女以剛畢業經濟拮据為由，先分兩次支付當月900元(人民幣，下同，約130美元)房租，之後又補交900元押金與物業費。

然而入住兩個月後問題逐漸出現。石女士說，2026年1月6日物業聯繫她，反映其房屋門外走廊堆放沙發、狗糧等雜物，影響環境衛生。她詢問租客後，對方表示母親外出旅遊，暫時代養幾天狗並承諾會盡快處理，石女士叮囑其勿損壞家具。1月16日，因屋內狗整夜狂叫，樓上樓下住戶報警，物業再次通知石女士；楊女則稱鑰匙遺失無法進屋餵狗，並向房東道歉後取走備用鑰匙。

石女士表示，2月12日楊女曾提出退租並要求退還押金，她因之前的情況要求實地驗屋而未同意。隔天楊女又改口稱繼續租住。直到2月22日水費帳單出來後，石女士催繳費用，對方先稱稍後支付，隨後便失聯，只回覆過一次「手機壞了」，並要求從押金中扣除水費，此後再無回應。

數日後石女士前往房屋查看，敲門無人應答，開門後發現租客已搬離，屋內瀰漫刺鼻惡臭，地面、牆面及床鋪到處都是狗糞與垃圾，門框、地板與家具多處被啃咬破壞，兩張床墊也被咬壞無法使用。裝修公司初步估算，僅牆面、門框與地板修復費用就達1萬6800元人民幣(約2400美元)，加上家具損失整體可能超過2萬元(約2800美元)。目前石女士已委託律師進行證據蒐集，希望透過法律途徑追究租客責任。

房間內的木質門框、電視櫃角、桌角都有被狗啃咬痕跡。(取材自紅星新聞)