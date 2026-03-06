深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

近日，深圳市人民醫院急診接診了一名26歲的女患者婷婷（化名），她表示早上與男友同房後陰道出血量多，就要男友「暫停」帶她就醫。醫師檢查發現，女子是因為性行為動作較為劇烈致黃體破裂，內出血非常嚴重，送醫時已休克，若不立刻進行手術，可能危及生命。經清理積血，女子出血量已超出人體全身血液的四分之一。

醫師特別提醒陪同女子來的男友：「你不用那麼大力啊」，而其男友直到事發當晚還沒勇氣打電話將此事告知女友的母親。

據第一現場報導，婷婷向醫師表示，她和男友認識20多天，當天兩人在租屋處同房時，她的陰道出血，還頭暈發冷汗，同時還伴有腹部疼痛等症狀，並稱「中間有兩次因為肛門不舒服，拉了兩次肚子」。此前和男友同房時也有出過血的情況，但只有一點點，這次她覺得出血量較大，就趕緊叫男友「暫停」，送她來醫院了。由於身體虛弱，婷婷是躺在擔架上被送到醫院，其房東也陪她一起來求診。

醫生檢查後，再綜合婷婷和她男友的敘述，診斷是因為兩人性行為動作較為劇烈，導致囊腫破裂，內出血情況非常嚴重，腹腔鏡進去一看，卵巢上仍然在活動性出血，盆腹腔肝腎之間整個積血非常多，如果不立刻手術隨時可能引發心臟、呼吸驟停危及生命。

女子的男友和房東都來醫院探視她的傷勢。（取材自極目新聞）

經手術清理積血，共吸出血量多達1200ml，正常人體血液是4000ml，婷婷的出血量已超人體血液的四分之一，還好及時手術救回一命。深圳市人民醫院婦科主任李明娥並特別提醒陪同就醫的婷婷男友：「我知道你很緊急，但你不用那麼大力啊」，並建議其將此事告知婷婷的母親來醫院探視，但直至事發當晚，其男友都沒勇氣打出這個電話。

據報導，婷婷手術後，其男友進病房看望，用手摸了摸婷婷的臉頰說：「我真沒想到會這樣」。其男友當晚也守在女友病床旁邊。

事件經媒體報導後上了微博熱搜，截至3月6日中午，閱讀量已達1.4億，網友們大都認為其男友不夠體貼：「這男的都沒把她當女朋友，就是發洩慾望」、「這有多猛啊」、「這是沒把對方當人」、「這以後都有陰影了」、「下次還敢嗎」、「性生活不是打仗，別硬來」，「男女生都要保護自己」。

據報導，黃體是女性排卵後卵巢形成的生理結構，在月經前1到2周（黃體期）體積最大、壁薄且血管豐富，直徑可達2到3厘米，形似「充滿血的脆弱氣球」。黃體破裂有約70%病例與劇烈性行為相關，外力衝擊或腹壓驟升，劇烈運動、用力排便、咳嗽均可能引發破裂。內出血早期可能無大量陰道流血，但腹腔積血可快速超1000毫升，延誤救治會致失血性休克、心臟驟停，黃金救治窗口僅6小時，延誤可能危及生命。