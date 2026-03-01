她用AI生成「食物發霉照」索償13次 業者氣炸報警逮人

我的頻道

中國新聞組／北京1日電
嫌疑人李女使用AI軟體生成圖片，用發霉產品代替網購產品拍圖，在社交平台發帖投訴等方式進行索賠。（視頻截圖）
嫌疑人李女使用AI軟體生成圖片，用發霉產品代替網購產品拍圖，在社交平台發帖投訴等方式進行索賠。（視頻截圖）

湖南湘江新區公安局岳麓派出所近期辦理一起利用網購敲詐勒索的案件，轄區內食品企業皇家小虎遭遇同一消費者連續13次退貨，偽造「雞塊發霉、手抓餅發霉」等圖片、視頻索要賠償，從最開始的50元（人民幣，下同，約7.2美元）、100元，到後來索要500元。目前，該女子因涉嫌敲詐勒索罪被依法刑拘。

瀟湘晨報報導，嫌疑人李女使用AI軟體生成圖片，用發霉產品代替網購產品拍圖，在社交平台發帖投訴等方式進行索賠，致使該食品公司損失達7000多元。

小周是皇家小虎的客服人員，在該公司工作近兩年時間，曾多次在購物軟體上接待過李女。小周介紹，公司主要經營速凍小吃，在目前幾個主流的電商平台上都開設有店鋪。2025年年底，小周接手處理一起客戶投訴，客戶表示購買的手抓餅收到貨後發現發霉了，要求退款和賠償。客戶稱，依相關規定，要求店鋪賠償1000元。

在客戶發出圖片後，小周感覺不對勁，「那個圖片看起來不自然，有修過的痕跡。」聯想到近期公司處理過的多起客戶投訴，小周將情況進行了上報。經過技術部門的研究，大家一致認為圖片有問題，而且這個客戶並不是第一次索賠，且每次索賠的理由也基本一致，如「食品裡面有異物」、「包裝破損」等。

據報導，企業整理此前多次受理的客戶投訴，該消費者從2024年11月到2025年底，共計有10次左右在皇家小虎購買過相關速凍食品，每次索賠的購買金額並不高，從30元到70元不等，但「每次買了都索賠，索賠之後又繼續購買，消費者都有避損的心理，這不符合常理。」首次得手後，她變本加厲，不僅連續13次故技重演，還以「向12315投訴」、「在小紅書曝光」相威脅，索賠語氣愈發囂張。

透過調取先前的客服聊天記錄，工作人員發現，這名消費者此前還曾多次在社交平台發布關於皇家小虎產品的負面消息，並且在與客服溝通的過程中多次威脅：「我發的圖片已經有幾千瀏覽量了」、「你們如果不賠償的話，我不介意把所有平台都發一遍。」

皇家小虎公司2025年12月選擇報警。據岳麓派出所副所長盧宏偉介紹，接到報警後，警方對案情進行分析研判，迅速鎖定嫌疑人的藏身地，民警立即驅車前往江蘇，在當地警方的協助下，將嫌疑人李女抓獲歸案。面對審訊，李女對犯罪事實供認不諱。她交代，因首次索賠順利、商家態度較好，便產生僥倖心理，將投訴曝光作為威脅手段。經核查，其累計敲詐金額近萬元。

報導指出，李女是山東聊城人，在江蘇打工。據其交代，自己在上網時，看到有人分享「薅羊毛」的方法，便按照網友提供的方法開始嘗試。一開始，李女在收到的食品後，拍照並用AI軟體修圖，讓食品看起來像是有異物，後來又將捏碎的餅乾撒在食品裡拍照，甚至提前拍了發霉的食品圖片，謊稱收到食品變質發霉，從而騙取賠償。

李女用於收取賠償款的帳號也更換過多次，偶爾用自己的帳號，有時是用親戚朋友的帳號收款，以避免被發現。

盧宏偉表示，李女的行為明顯涉嫌敲詐勒索，目前已被警方依法刑事拘留，警方已經向岳麓區人民檢察院提請批准逮捕。

首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」掛牌轉讓 底價29億元

「吃飯喝水像戰鬥」蔡磊確診漸凍症第7年 已完全失語

