河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南鄭州某農村一名18歲女子一直是家人眼中的乖乖女，今年過年後原本要返崗卻執意不肯，媽媽追問後才知，原來女兒在打工期間認識的男友，將HPV（人類乳突病毒）傳染給了她，還感染了多種高危型號，每一種陽性指標的病毒載量都居高不下，病情甚至朝著子宮頸癌方向發展。得知真相的母親崩潰落淚，自責「是我沒管好她，這是我一生的遺憾」。

綜合大象新聞、網易報導，這名18歲女子生長在一個普通的農村家庭，父母從小對女兒管教嚴格，在家人眼中，女兒一直是乖巧懂事的乖乖女，從不讓他們操心，滿18歲後還出門打工負擔家計。今年春節後女兒原定要返崗，今年卻怎麼也執意不肯復工，只是整日悶在屋裡，低頭不語，偶爾還偷偷抹淚。父母一遍遍地耐心詢問，女兒才終於紅著眼眶，說出了那個讓全家人如遭雷擊的秘密。

原來，去年外出打工時，女兒談了一個男朋友，相處中，男友將HPV病毒傳染給了她，等女兒察覺身體不適去檢查時，結果早已不容樂觀，不僅感染了HPV，還是31、33、39、52等多種高危亞型，每一種陽性指標的病毒載量都居高不下，醫師明確告知，病情已經出現了向宮頸癌發展的高危信號。這讓才18歲的她怎麼也接受不了自己患上這種病的事實，更害怕外出打工後無人照顧，耽誤了治療，才執意留在家裡。

母親聽完女兒的講述，當場就紅了眼眶，一遍遍反問自己，怎麼就沒多關心女兒一點、沒早點教她保護自己，滿心的愧疚和自責，讓她忍不住落淚：「都是我的錯，沒管好她，這是我一生的遺憾」。

父母立刻帶著女兒趕往醫院就診。醫師對他們表示，HPV感染呈現出明顯的年輕化趨勢，他們的女兒並非個例，而且HPV感染並非不治之症，醫師會根據她的具體情況制定個性化治療方案，不用過度悲觀。

經過幾天的針對性治療，女孩的HPV檢測報告就傳來了好消息，原本居高不下的陽性指標，全部轉為了陰性，治療取得了初步的良好效果。懸在一家人心裡的石頭，終於稍稍落了地。

接診醫師表示，從臨床數據來看，21歲之前發生性行為的年輕人，感染HPV的風險，比21歲之後發生的人群高出4倍之多，重要原因之一，是剛成年的孩子，身心都還未發育成熟，對兩性關係的認知還很淺薄，又因羞於啟齒或家長疏於引導，對這類知識一無所知，缺乏自我保護的意識和能力。在與異性交往的過程中，應採取必要的安全措施，；發生親密關係前，雙方進行一次全面的身體健康檢查，能最大程度規避疾病傳播的風險。