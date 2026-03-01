粵女童投餵獅子遭扯褲撕咬 險被拖進籠 眾人圍觀僅他相救

女童被獅子隔欄抓住不放，褲子都被扯下。（取材自新黃河）

一名10歲女童近日在廣東汕頭某動物園投餵獅子時，突然被鐵籠裡一隻母獅伸出爪子，死死的抓住了其褲腳，女童嚇得不斷掙扎仍被拖倒，就在母獅拚命將女童看似要拖進鐵籠裡，籠內的公獅子也來「幫忙」時，被急忙趕來的一名男性安全人員見狀，俯身將女童護在身前，和母獅子展開了「拔河」，女童的褲子一度被扯下，哭得撕心裂肺，所幸經過28秒驚魂之後，男子抱著女童驚險掙扎了獅爪，但兩人都因此受了傷。

據新民晚報報導，這段過程被拍下視頻放在網上被大量轉傳，事發在廣東汕頭中山公園動物園。視頻畫面顯示，在園區獅子展區外，一名身著紫色上衣的女童貼近金屬柵欄駐足疑投餵時，鐵籠內的母獅子突然伸出爪子，抓住女童的褲腳，將女童拖倒。

危急時刻，身旁一名男性陪同人員立即俯身拉住女童，幫助其掙脫，但獅子仍不鬆手，還試圖拉扯這名男性，經過一陣僵持，才將女童拉離柵欄旁的危險區域，全程約28秒。視頻中全程可聽到女童瘋狂掙扎、撕心裂肺的哭聲和叫喊聲。

汕頭中山公園管理處工作人員對此表示，事發在2月26日，當時女童要投餵獅子，但因年齡太小未成功，飼養員違規將其帶到鐵籠旁。推測獅子是看到女童手中的肉，想伸爪去拿肉，才死拽著女童的褲腳，安全員第一時間就把女童拖出來了。其後動物園帶女童去醫院檢查身體，經檢查，腿部輕微表皮擦傷，接種狂犬疫苗後於當天21時許由家長陪護離開。飼養員已被批評教育並調離崗位，家屬已經諒解了動物園。有報導稱救女童的男工作人員也受傷。

女童遭獅子隔欄拉扯。（取材自新黃河）

不過許多網友對園方這個解釋無法認同，也有網友批評女童家長放任其近距離投餵獅子的行為：「猛獸不都是兩層護欄嗎，這怎麼這麼近」，「兩三米的隔離欄，跑進去勾引獅子，不咬你咬誰」，「這種家長早晚把小孩害了，明明外面還有一層護欄要翻過去」，「下面這麼大空檔，管理漏洞太大了」，「旁邊的人也絕了，呆若木雞，沒人想辦法」，「沒有危機意識」，「一輩子都有陰影了吧」，「這肯定沒虐待獅子啊，都直接投餵智人幼崽了」，「

這獅子看起來就是餓壞了，園方要負未善盡餵養及涉虐待之責」。

動物園工作人員後來表示，這幾隻獅子平時可以靠近投餵，確實有不妥之處，但「不存在網傳虐待獅子情況」。

汕頭市中山公園管理處在2月28日晚間發布公告回應指出，據調查，此事件是動物園飼養員允許遊客進入安全隔離區投餵所致。事件暴露出園區管理不規範問題，已對動物園進行停業整頓，涉事飼養員作停職處理，同時深入開展隱患排查整治，全面提升園區管理水平。