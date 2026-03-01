我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙元宵花車8大道遊行 中華傳統文藝展示 吸引各族裔駐足

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

李亞鵬欠租風波 嫣然醫院貼新海報 院方：原址開診

中國新聞組╱北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
嫣然醫院張貼新海報，疑恢復正常運營。(取材自每日經濟新聞)
嫣然醫院張貼新海報，疑恢復正常運營。(取材自每日經濟新聞)

有網友稱，先前深陷「場地退租風波」的北京嫣然天使兒童醫院（以下簡稱「嫣然醫院」），近日被發現醫院張貼新海報與春聯，疑似恢復正常運營；嫣然醫院表示，醫院目前暫無搬遷計畫，在原址正常開診，唇顎裂救助申請通道暢通，但線上線下捐贈業務目前已暫停。

每日經濟新聞報導，嫣然醫院工作人員表示，「門口的春聯確實是我們張貼的，法院的公告也已經撤下。」關於房租問題，該工作人員未正面回應，但表示，目前醫院沒有明確的搬遷消息，依然在原址繼續辦公、正常開診，並透露，至少在半年內醫院都不會有太大的變動。

對於醫療救助問題，這名工作人員表示，醫院依然遵循以往的診療模式，有需求的家庭仍可通過正常流程渠道，向醫院提交唇顎裂救助申請，核心醫療診療服務目前未受影響。另一負責捐助事務的工作人員表示，儘管醫院暫不搬遷，但目前針對醫院的線上及線下捐贈通道均已暫停開放，後續若有調整，會第一時間在官方公眾號上公布。

此前，因場地租賃糾紛，嫣然醫院門外曾被張貼法院公告，面臨被迫搬遷的風險，患兒的後續救助問題一度引發社會各界廣泛擔憂。

知名藝人王菲跟李亞鵬2013年離婚，結束八年婚姻，兩人過去因為女兒李嫣天生唇顎裂，成功開完刀後，一起創辦醫院「嫣然天使兒童醫院」，近期卻爆出李亞鵬名下的醫院已經從2022年開始積欠房租，被法院裁定需清償欠款並遷離現址。事情爆發後，民眾自發性捐款，截至今年1月20日已有超過34萬人捐款，金額超過2300萬人民幣。

嫣然天使基金官方微博1月20日曾發文表示暫停籌款項目，待完成備案補正後再開放捐贈渠道。李亞鵬表示，善款將在互聯網平台和中國紅十字基金會雙重監管下由志願者、醫護人員在全國開展救助，救助成果將於2026年底公布。對於網友關心的醫院後續，他呼籲有意提供新院址、醫療資源或推薦患者的社會力量，可直接與醫院聯繫。

世報陪您半世紀

李亞鵬

上一則

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

延伸閱讀

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
桃園涉偷拍狼醫 未立即撤照停業 引民眾恐慌

桃園涉偷拍狼醫 未立即撤照停業 引民眾恐慌
山東試管男嬰出生缺4腳趾 31歲媽崩潰：產檢怎沒發現？

山東試管男嬰出生缺4腳趾 31歲媽崩潰：產檢怎沒發現？
全球最佳醫院 台首見2家上榜 台大：國際化程度提升

全球最佳醫院 台首見2家上榜 台大：國際化程度提升

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光