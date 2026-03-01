李亞鵬欠租風波 嫣然醫院貼新海報 院方：原址開診

嫣然醫院張貼新海報，疑恢復正常運營。(取材自每日經濟新聞)

有網友稱，先前深陷「場地退租風波」的北京嫣然天使兒童醫院（以下簡稱「嫣然醫院」），近日被發現醫院張貼新海報與春聯，疑似恢復正常運營；嫣然醫院表示，醫院目前暫無搬遷計畫，在原址正常開診，唇顎裂救助申請通道暢通，但線上線下捐贈業務目前已暫停。

每日經濟新聞報導，嫣然醫院工作人員表示，「門口的春聯確實是我們張貼的，法院的公告也已經撤下。」關於房租問題，該工作人員未正面回應，但表示，目前醫院沒有明確的搬遷消息，依然在原址繼續辦公、正常開診，並透露，至少在半年內醫院都不會有太大的變動。

對於醫療救助問題，這名工作人員表示，醫院依然遵循以往的診療模式，有需求的家庭仍可通過正常流程渠道，向醫院提交唇顎裂救助申請，核心醫療診療服務目前未受影響。另一負責捐助事務的工作人員表示，儘管醫院暫不搬遷，但目前針對醫院的線上及線下捐贈通道均已暫停開放，後續若有調整，會第一時間在官方公眾號上公布。

此前，因場地租賃糾紛，嫣然醫院門外曾被張貼法院公告，面臨被迫搬遷的風險，患兒的後續救助問題一度引發社會各界廣泛擔憂。

知名藝人王菲跟李亞鵬 2013年離婚，結束八年婚姻，兩人過去因為女兒李嫣天生唇顎裂，成功開完刀後，一起創辦醫院「嫣然天使兒童醫院」，近期卻爆出李亞鵬名下的醫院已經從2022年開始積欠房租，被法院裁定需清償欠款並遷離現址。事情爆發後，民眾自發性捐款，截至今年1月20日已有超過34萬人捐款，金額超過2300萬人民幣。

嫣然天使基金官方微博1月20日曾發文表示暫停籌款項目，待完成備案補正後再開放捐贈渠道。李亞鵬表示，善款將在互聯網平台和中國紅十字基金會雙重監管下由志願者、醫護人員在全國開展救助，救助成果將於2026年底公布。對於網友關心的醫院後續，他呼籲有意提供新院址、醫療資源或推薦患者的社會力量，可直接與醫院聯繫。