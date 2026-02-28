每天工作19小時 離職扣1個月工資 四川洗滌廠如此回應…

圖為洗滌公司車間。(取材自大風新聞)

四川南江縣一間洗滌公司，近日被指控每天工時長達19小時，且老闆還威脅員工如果離職會扣一個月工資，引發網民關注。該公司員工回應稱因為工作量大沒辦法，並稱因為太忙沒有紀錄工作時間。當地相關主管單位表示，相關情況還需要核實。

大風新聞報導，一名網友在「問政四川」上投訴稱，他在東榆工業園區華力淨洗滌公司上班，每天從早上7時工作到凌晨2時，工時長達19小時，月薪僅3000元人民幣（約440美元），沒有社保，也沒有任何加班補貼，「有很多員工身體都受不了」。該投訴還稱，公司老闆表示，如果離職就要扣一個月的工資，但今年1月的工資至今也未發，老闆稱旺季過完才發放，「因為害怕員工離職」。

根據天眼查上的訊息，四川華力淨洗滌公司成立於2019年，2023年的工商信息顯示參保人數為0。該公司中標過南江縣中醫院、南江縣婦幼保健院、南江縣人民醫院、巴中市婦幼保健院的布類織物洗滌服務。

對此，有網友質疑，該公司長時間有超時工作、不交社保問題，勞動監察部門難道不應該去現場調查嗎？

南江縣人力資源和社會保障局受訪時表示，建議員工到該局勞動關係與仲裁股申請勞動仲裁處理。

報導指，對於指控，四川華力淨洗滌公司一名員工受訪稱，因為收的貨多，人家要貨，沒辦法；每位員工的工作時長不固定，分攤的任務量或多或少，「我們沒記幹活時間，打卡有時打，忙了就沒打卡」。

工作人員表示，公司目前有28名員工，一線工作人員大約20人，其中女性員工有18個，「基本都是女性。」關於不交社保、不按時發工資等問題，工作人員稱，自己是新來的，不清楚情況。

南江縣勞動監察大隊工作人員表示，執法人員會前往現場核實，「目前，反映的情況還待核實，需要根據情況研判。」