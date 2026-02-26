監控設備尚未投用…22歲中國女子在柬埔寨俱樂部墜8樓亡

一名中國籍女子從「鑽石天空」俱樂部的8樓墮下身亡。(取材自柬中時報)

當地時間2月23日下午3時10分左右，一名22歲中國籍女子在柬埔寨 金邊一處娛樂場所大樓墜亡，引發關注。事發地為名為「鑽石天空」的俱樂部大樓，該場所去年11月曾因涉毒問題被查處，當時有257人被扣押，大多為中國籍人士。警方及法醫調查顯示，死者體內未檢出毒品成分。

綜合紅星新聞、香港 01等媒體報導，死者劉某持中國護照 ，生前入住金邊國會大廈對面一家酒店。監控畫面顯示，當天下午2時59分左右，她獨自進入案發大樓電梯，由保安按鍵送至7樓；其後自行離開電梯，步行至樓梯間，再獨自上至8樓。由於8樓監控設備尚未投入使用，未能記錄其後續行動經過。

警方調查指出，案發時大樓安保主管聽到建築後方傳來巨大聲響，前往查看時發現一名女子倒臥在建築後側水景區域，隨即抬頭察看，發現8樓一扇玻璃窗處於開啟狀態，遂通知管理方並報警。現場未發現他人打鬥痕跡或明顯外力介入跡象。

法醫檢驗結果顯示，死者面部朝下，身體多處嚴重損傷，包括頭部重創、頜骨骨折、四肢骨折及大面積挫傷。毒理檢測報告顯示，其體內未發現毒品成分。警方初步認定，死因為高處墜落造成的嚴重頭部及全身損傷，屬自高處墜下身亡。目前相關情況仍在進一步調查中。