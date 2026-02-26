與姊吵架後離家…河南15歲少女失聯半月 父親懸賞100萬

我的頻道

中國新聞組／即時報導
尋人啟事。(取材自中新周刊)
尋人啟事。(取材自中新周刊)

河南周口項城市一名15歲少女離家後失聯，家屬持續尋找未果，引發關注。2月10日下午6時許，家住河南省項城市丁集鎮凡莊村的凡夢辭與家人發生爭執後外出，至今已失聯半個多月。家屬在多方尋找無果後，將懸賞金額提高至100萬元(人民幣，下同，約14.6萬美元)，希望社會各界提供有效線索。

據中國新聞周刊報導，凡夢辭的父親凡先生表示，事發當天下午，女兒與姐姐發生口角，情緒激動地騎著電動車離家。家屬次日報警，並調取監控畫面發現，她最後一次出現在距離家約10公里外的丁集河堤附近，之後便失去蹤跡。尋人啟事顯示，凡夢辭離家時上身穿黑色羽絨服，下身穿粉色睡褲，騎棕色二輪電動車。事發前一段視頻中，她曾坐在沙發上哭泣，隨後離家。

凡夢辭失聯後，家屬立即聯繫其同學與朋友，但無人知曉去向。隨後，多支民間救援力量趕赴當地參與搜尋，包括來自鄭州、濮陽及安徽等地的隊伍，重點沿河堤區域展開排查。參與救援的安徽民安公益應急救援中心於2月19日抵達項城，共出動11名救援人員，採取地面搜尋與水域搜尋相結合的方式，並配合警方調取河堤周邊監控錄像。

救援人員表示，監控畫面顯示，女孩曾進入河堤上一處涼亭，但此後再未拍到她離開的畫面。2月21日，當地神鷹救援隊在河堤邊發現一隻疑似凡夢辭的粉色拖鞋，經家屬辨認確認與其出走當天所穿一致。救援人員指出，從經驗來看，在河邊發現失蹤者鞋子不排除落水可能，但擴大水下搜尋範圍、多輪排查後仍未發現相關跡象。

目前，凡夢辭離家時騎乘的棕色電動車亦未找到。家屬已將懸賞金由此前的10萬元提高至100萬元，希望盡快找到女兒下落。凡夢辭的父母和姐姐，也拍攝短視頻向女兒傳遞思念與期盼。姐姐反覆訴說自己的懊悔，表示不該與妹妹發生衝突；凡夢辭的母親更是含淚哽咽說：「媽媽日夜不停找你，以後再也不打你、不罵你了，爸爸媽媽都是愛你的。」

電動車 河南 鄭州

