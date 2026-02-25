15歲女與同學分工 9300元賤賣母13萬奢侈品 就為買這…

4萬6200元卡地亞(Cartier)手表，2000元回收；2萬9500元迪奧(Dior)包包，1500元回收；1萬2500元浪琴(Longines)手表，850元回收…。近日有15歲少女為了換新手機，與同學分工合作，分六次將母親價值13萬元的手表、包包等奢侈品賤賣9300元，家長發現後，質疑奢侈品回收平台存在審核漏洞，沒有把關對方是否是未成年人。

上觀新聞報導，該回收平台工作人員表示，平台會打視頻核實賣家身分，但確認收款的張同學表示，一開始提供一張未成年人的身分證，「她們說不收未成年人的，問有沒有家裡人的身分證，然後我們就找了一個成年人的身分證，說是姊姊的。」因此三個孩子的家長稱，平台不僅沒有按照規範核實出售人的實際情況，甚至誘導孩子冒用其他人的身分信息。

此事掀起網友討論，不少人表示，應該好好教育孩子，也有人說「平台欺負對方不懂價值」「涉嫌欺詐」。湖南長沙市芙蓉區市場監督管理局工作人員表示，相關科室已關注到此事，正在進一步了解具體情況。

知名律師付建認為，15歲少女屬於限制民事行為能力人，對其在二手平台所售的高價奢侈品的真實價值超出認知水平，與其年齡、智力和精神健康狀況並不相適應，屬於效力待定的買賣合同，因監護人拒絕追認不產生法律效力。

回收平台負有審核義務，如果其審核機制並不完善，依據流程不能核實賣方身分的，具有過錯，監護人也未對孩子履行謹慎的監護義務，對損害結果發生也具有過錯。

交易貴重物品交易時，平台理應核實出賣人身分信息及年齡。對價值13萬元的物品僅以9300元回收，嚴重與市場價值不符，平台作為專業二手回收平台應產生合理懷疑，不能認為自己是善意的。物品已被平台轉賣導致無法原物返還，因此平台應當折價賠償。