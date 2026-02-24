「我的歌聲裡」曲婉婷新帳號被封 想復出沒門…

我的頻道

記者賴錦宏／北京24日電
曲婉婷新帳號被封鎖。(取材自南方都市報)
曲婉婷新帳號被封鎖。(取材自南方都市報)

中國女歌手曲婉婷被曝於2月下旬在社群平台開立帳號並完成身分認證，被網友質疑為復出試水，但新設帳號ID和頭像已清空，疑似遭平台封鎖處理；長期以來，曲婉婷因母親引發的民眾爭議遭到大批網友抵制。

據上觀網報導，曲婉婷新帳號開通後，短時間內粉絲就破萬，僅發布了一首改編歌曲的彈唱影片及拜年內容，同時其迅速開啟「僅作者評論」功能，並開通商品櫥窗等變現入口。2月22日，曲婉婷新帳號ID和頭像已清空，疑似遭到平台封鎖。

2020年9月27日，中共中央紀委國家監委網站曾發文「歌手曲婉婷母親張明傑案引發關注，境外不是資產轉移的天堂」。文中提到：歌手曲婉婷在微博發文，引發關注。有網友對其隔空喊話：「母親被羈押後六年不敢回國一次，卻在國外用贓物逍遙自在，這就是你的孝心嗎？」

據悉，曲婉婷母親張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發展改革委員會副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任。2014年9月被中共哈爾濱市紀委、哈爾濱市監察局帶走並調查，同月29日因涉嫌濫用職權罪，被哈爾濱市人民檢察院逮捕。被捕後關押於哈爾濱市道裡區顧鄉看守所。

2021年11月17日上午，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院，對哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明傑受賄、濫用職權，造成公共財產損失共計人民幣2.3億餘元，同案被告人王紹玉受賄一案進行公開宣判，以受賄罪判處張明傑無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處張明傑有期徒刑十年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

在張明傑被貪入獄的消息傳出後，曲婉婷在Instagram上發表消息，稱想念媽媽並天天哭泣。此後曲婉婷每年9月（張明傑接受調查的日子）都在Instagram、新浪微博等社交網站表達對母親的思念，並相信母親是冤枉的，引起很大爭議。

曲婉婷2009年成為加拿大Nettwerk音樂公司首位華人合約歌手，因演唱「我的歌聲裡」一炮成名。

曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期，曲多次在海外為母喊冤。（取材自微博）
曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期,曲多次在海外為母喊冤。(取材自微博)
曲婉婷開設新帳號。(取材自南方都市報)
曲婉婷開設新帳號。(取材自南方都市報)

