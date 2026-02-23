江蘇公務員相親 自稱擁賓利、房子很多 官方回應了

江蘇連雲港一名公務員春節期間參加像親活動，大方炫富擁有多輛豪車，「房子很多」，引發外界關注。（視頻截圖）

知名媒婆「開封王婆」春節 期間在江蘇連雲港園博園舉辦公開相親，一名男子上台自我介紹稱，「我在連雲港市政府機關事務管理局上班，這是我本職工作，副業不說了，家裡還有賓利添越（Bentley Bentayga）、保時捷、奧迪R7，房子很多」，視頻在網上傳播後，引發大量網友質疑公務員財力竟如此雄厚；當地昨發通報稱，該男是某機關聘用人員，兩輛車有一輛是中古車，兩套房都與他人共有，已對當事人進行了嚴肅批評教育。

「開封王婆」大年初四到初六連續三天在江蘇連雲港園博園舉辦一場公開相親活動中，據新黃河報導，這名男子身穿黃色外套，自稱今年36歲，在連雲港機關事務管理局，並表示這是本職工作。王婆問，「還有副業？」，男子遲疑了一下，王婆說，副業不說了，講這麼多就夠了，下去再聊。這時男子主動提起，家裡有賓利、保時捷……房子很多。說到這裡，台下一片譁然。

一名公務員財力竟如此雄厚，影片上傳後引發不少網友關注男子的真實身分及其財富是如何積累的。連雲港市機關事務管理局隨後發通報，證實這名男子確實是該機關下屬單位聘用人員，但他的真實年齡並不是自我介紹時說的36歲，而是40歲。

男子目前有兩輛車，一輛是二手奧迪A7，以人民幣14.8萬元購入，另一輛則是9萬多的納智捷 。男子有兩套房，一套70多平方米，一套93平方米，是與他人共有的。連雲港市機關事務管理局稱，「目前，我們對當事人已經進行了嚴肅批評教育」。

相關話題昨衝上熱搜，不少網民看了通報紛紛嘲諷男子吹破牛皮：「條件那麼好為什麼沒老婆」，「他有輛納智捷，他肯定是個有錢人」，「奧迪有R7嗎？」，「正式工才不會炫耀這些，多半是臨時工，真的被我猜對了」，「就這等智商情商可得好好代代相傳下去」。