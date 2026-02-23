我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

江蘇公務員相親 自稱擁賓利、房子很多 官方回應了

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江蘇連雲港一名公務員春節期間參加像親活動，大方炫富擁有多輛豪車，「房子很多」，引發外界關注。（視頻截圖）
江蘇連雲港一名公務員春節期間參加像親活動，大方炫富擁有多輛豪車，「房子很多」，引發外界關注。（視頻截圖）

知名媒婆「開封王婆」春節期間在江蘇連雲港園博園舉辦公開相親，一名男子上台自我介紹稱，「我在連雲港市政府機關事務管理局上班，這是我本職工作，副業不說了，家裡還有賓利添越（Bentley Bentayga）、保時捷、奧迪R7，房子很多」，視頻在網上傳播後，引發大量網友質疑公務員財力竟如此雄厚；當地昨發通報稱，該男是某機關聘用人員，兩輛車有一輛是中古車，兩套房都與他人共有，已對當事人進行了嚴肅批評教育。

「開封王婆」大年初四到初六連續三天在江蘇連雲港園博園舉辦一場公開相親活動中，據新黃河報導，這名男子身穿黃色外套，自稱今年36歲，在連雲港機關事務管理局，並表示這是本職工作。王婆問，「還有副業？」，男子遲疑了一下，王婆說，副業不說了，講這麼多就夠了，下去再聊。這時男子主動提起，家裡有賓利、保時捷……房子很多。說到這裡，台下一片譁然。

一名公務員財力竟如此雄厚，影片上傳後引發不少網友關注男子的真實身分及其財富是如何積累的。連雲港市機關事務管理局隨後發通報，證實這名男子確實是該機關下屬單位聘用人員，但他的真實年齡並不是自我介紹時說的36歲，而是40歲。

男子目前有兩輛車，一輛是二手奧迪A7，以人民幣14.8萬元購入，另一輛則是9萬多的納智捷。男子有兩套房，一套70多平方米，一套93平方米，是與他人共有的。連雲港市機關事務管理局稱，「目前，我們對當事人已經進行了嚴肅批評教育」。

相關話題昨衝上熱搜，不少網民看了通報紛紛嘲諷男子吹破牛皮：「條件那麼好為什麼沒老婆」，「他有輛納智捷，他肯定是個有錢人」，「奧迪有R7嗎？」，「正式工才不會炫耀這些，多半是臨時工，真的被我猜對了」，「就這等智商情商可得好好代代相傳下去」。

世報陪您半世紀

納智捷 春節

上一則

釣帝「黑大爺」75歲病逝 釣友：集體降三目致敬

下一則

媽祖變耀祖？ 湛江巡遊爆「換童」事件 出現神轎抬不動

延伸閱讀

中國公務員春節參加相親 炫富有賓利、保時捷、房子很多

中國公務員春節參加相親 炫富有賓利、保時捷、房子很多
衡陽鎮政府辦相親大會 女村支書和同村青年一見鍾情

衡陽鎮政府辦相親大會 女村支書和同村青年一見鍾情
南京博物院盜賣收藏文物 江蘇官方通報查處24人

南京博物院盜賣收藏文物 江蘇官方通報查處24人
「朝籠子丟煙花」 江蘇2男孩燒死1隻狗 主人：不接受私了

「朝籠子丟煙花」 江蘇2男孩燒死1隻狗 主人：不接受私了

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋