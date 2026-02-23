媽祖變耀祖？ 湛江巡遊爆「換童」事件 出現神轎抬不動

我的頻道

中國新聞組／廣州23日電
擔任小媽祖的女乩童。(視頻截圖)
廣東湛江東海島拾石村在農曆年初二舉行媽祖巡遊活動，出現「媽祖變耀祖」的亂象。網傳因主辦方擅自撤換連六年由擲聖杯（聖筊）選出的17歲女乩童，換上另一名10歲女童，引發土豪贊助商出資50萬元（人民幣，下同）「換童」爭議；神奇的是，「新童」上轎後「擲聖杯八次都是笑杯（陰筊）」，神轎一度被指「媽祖震怒」抬不動，只好「拽 回」原女乩童，原乩童含淚委屈模樣讓全網看得感動又憤怒。官方昨通報稱「換童」是謠言，引來大批網民嘲諷。

▲ 影片來源：YouTube平台＠潦草的王铁锤（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

香港01、界面新聞等媒體報導，按當地傳統，擔任「小媽祖」的乩童需經擲聖杯（擲筊）儀式由神明「選定」，一名17歲少女已連續六年獲選承擔此職責，被村民公認為最佳人選。然而今年活動由一名許姓富商主辦，對方在未經傳統擲杯儀式情況下，私自撤換了少女改為自家的許姓「新童」頂替後，儀式開始即出現異常。

按習俗，起轎前需擲聖杯請示神明，但「新童」連擲了八次均為「怒杯」（雙反面），按統計概率僅為約0.0015%，在當地被視為「媽祖震怒、不予認可」徵兆。由於連續第九次不中即為大凶，眾人不敢再擲，儀式被迫中斷，隨後十餘名壯漢合力試圖抬起神轎，神轎卻紋絲不動，村民將此解讀為神明不願起駕。

混亂之際，主辦方無奈回頭急召原本的女乩童「救場」，但網傳對其進行強拉硬拽，她一度含淚拒絕上轎，期間傳出主辦方有人員試圖毆打少女方家人，最終少女在被迫妥協下登轎，一次便擲出聖杯（筊杯），其後她與「新童」一同站在轎上，完成了整個巡遊儀式。

事件在網絡曝光後引發激烈爭論，網傳替換的新童是男童叫「耀祖」，網民憤怒斥此舉是「資本土豪對民族習俗的綁架」。輿論發酵下，被撤換的少女在其短視頻帳號報平安，三日內粉絲暴增逾10萬。

廣東湛江經濟技術開發區管委會昨發通報稱，經核實，當天女童許某涵（10歲）在家人帶領下到現場玩，看到巡遊轎後想爬上去，家人勸阻不成便任其登轎。據當地習俗，登上巡遊轎的許某涵遂被視為「新童」，一直被作為「童」的17歲少女不願與許姓「新童」一起巡遊。後來巡遊隊伍經過少女家時多次進門勸說，少女最終登上巡遊轎與許某涵共同完成後續巡遊儀式。

本次巡遊活動共有230人（戶）捐款5萬5812元，許姓「新童」家為普通家庭，其父母均以打散工為生，其家庭捐款200元，未發現其家庭成員收到資助情況，「新童」是女童非男童，也非「村長孫子」，全程沒有擲「聖杯」環節，「轎子抬不動」是因要等少女上轎才暫停推動轎子，17歲少女也沒有被打。

不過官方通報仍引來大批網民嘲諷：「許某涵身強體壯，家長都拉不住，正好穿戴好一身紅衣，正好扎著紅腰帶，手裡又正好有一把香，一切都是那麼『剛剛好』」，「新年第一抽象反轉事件」，「實在太荒誕太離譜了」，「耀祖變女童啊，六啊」。

風波中的10歲新童。(視頻截圖)
最終女童與男童一起站在轎上完成儀式。(視頻截圖)
女童被強行帶走拉上轎。(視頻截圖)
