「中國金都」山東招遠1金礦工安意外7死 事發企業涉瞞報

位於「中國金都」山東煙台招遠市的「蠶莊金礦」7日發生墜罐事故，導致七人死亡，事發企業涉嫌瞞報。圖為蠶莊金礦2023年年中舉行應急演練。（取材自招金集團官網）

位於「中國金都」山東煙台招遠市的「蠶莊金礦」7日發生墜罐事故，導致七人死亡，當地應急局9日晚間通報表示，已對事故原因及企業「涉嫌瞞報」等問題同步展開調查。陸媒披露，事發礦坑去年至少兩次因安全設備安裝不符標準、未落實應急預案規定的應急物資及裝備遭到開罰。

新華社報導，山東招遠市應急局9日發布情況通報，2月7日8時50分許，招遠市「蠶莊金礦」上莊礦段一盲竪井發生墜罐事故，造成七人死亡。善後處置正在進行中。應急、公安等相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題同步展開調查。

盲豎井是指不與地面直接連通的豎井，主要用於礦山內部運輸。墜罐事故則是指運載人員或工程材料的罐籠在豎井中發生墜落，屬於礦山重大安全事故之一。

陸媒「極目新聞」披露，出事金礦去年最少兩次因安全、應急相關問題，遭監管部門開罰。2025年12月2日，因安全設備安裝不符合國家標準，招遠市應急管理局對招金礦業股份有限公司蠶莊金礦作出罰款3萬人民幣的行政處罰；2025年8月，招遠市應急管理局對招金礦業股份有限公司蠶莊金礦開出罰單 ，因其未落實應急預案規定的應急物資及裝備，被處以罰款2.5萬人民幣。

陸媒「21世紀經濟報導」指出，媒體以投資者身分致電招金礦業，接線工作人員聲稱，「事故對營收暫不會造成影響」，但對於涉事金礦是否已停業、涉嫌瞞報等關鍵問題，未給予答覆。

天眼查App 顯示，蠶莊金礦是招金礦業股份有限公司成員企業，成立於2009年，是一家以從事有色金屬礦採選業為主的企業。蠶莊礦區位於招遠城區西北20公里處，礦區建設規模每年75萬噸。

據香港 信報報導，招金礦業港股10日大跌，早盤一度下挫8.7%，中午收市跌6%。