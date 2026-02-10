踩煞車仍加速…福州車主山路驚魂想退車 理想要求折舊費

我的頻道

中國新聞組／即時報導
喻女士稱提車後不久就感覺剎車不對勁。 （取材自網易號「福建第一幫幫團」）
福州一位喻女士反映，她花費28.4萬元(人民幣，下同)購買的一輛理想L6 Max汽車，提車不久即出現煞車異常問題，行駛中多次發生失靈情況，甚至在山路行駛時險些釀成事故。維修之路長達三個月仍未徹底解決，退車時還被要求支付1.5萬元折舊費，引發消費爭議。

網易號「福建第一幫幫團」報導，喻女士說，提車後不久便察覺煞車有問題。由於平時多在福州市區行駛，道路條件較好，直到一次山路行駛經歷。

根據行車記錄儀視頻顯示，在連續彎道路段，車輛儀表顯示已踩死煞車，但車速仍維持在每小時17至18公里之間。喻女士表示，類似異常已多次出現。

事故發生後，喻女士隨即向理想汽車客服反映，4S店曾提出更換輪胎，但未能消除安全隱患，喻女士萌生退車念頭。然而客服回應，可辦理退車，但需收取1.5萬元的折舊費，喻女士表示難以接受。

針對「因車輛質量問題退車，消費者需要承擔折舊費」的要求，法律人士認為不太合理，並建議如果協商不成，應根據車輛的市場價格進行鑒定，按實際使用天數計算車輛使用費，而非簡單收取固定折舊費。

目前，雙方仍進一步協商。

