周瑜開店「豬葛亮」賣食材 惹怒諸葛亮後代 要求官方撤銷商標

中國新聞組／北京5日電
廣東東莞一名女子「周瑜」近日開了一家「豬葛亮」店鋪，引起諸葛亮後人不滿。(取材自瀟湘晨報)
廣東省東莞市一名女子「周瑜」近日開了一家食材店鋪，取名為「豬葛亮食品有限公司」，引來諸葛亮後人不滿，指控「周瑜」利用「豬」與「諸」諧音註冊「豬葛亮」為商標或企業名稱，屬於攀附歷史名人、惡意營銷的行為，向當地政府要求撤銷商標。事件在網上引發爭議，不少網民批評該店藉蹭古人熱度「詆毀千古忠良」，行為惡劣，「這商標名就不該准」，支持諸葛亮後人維權。「周瑜」已表示將不再經營該店，將辦理註銷。

據瀟湘晨報報導，廣東東莞這家「豬葛亮食品有限公司」企業近因其法定代表人名為「周瑜」，而由於「周瑜」與「諸葛亮」在歷史上的關聯性，隨即引發爭議並衝上了熱搜。1月31日，有自稱諸葛亮後裔人士對此發聲明，指該店利用諧音註冊，屬於攀附歷史名人、惡意營銷的行為，傷害了諸葛後裔及敬仰諸葛亮的人們的感情。

該名人士表示，目前還發現近200家註冊「豬葛亮」相關商標或企業，擔心此類諧音梗濫用會誤導公眾、影響歷史人物形象，並對傳統文化傳承造成不良影響。他們強調，當前主要訴求是向商標局等相關部門反映情況，希望審慎審核此類註冊申請，並對已註冊的商標予以撤銷，「如果行為實在太惡劣，我們也會保留法律手段進行維權」。

據天眼查信息，「豬葛亮食品有限公司」名稱、統一社會信用代碼及法定代表人信息均有清晰標註，該企業目前為存續狀態。

東莞市豬葛亮食品有限公司法定代表人周瑜回應稱，公司名稱是自主構思，在合法合規前提下註冊，並非刻意惡搞或蹭熱度。她同時表示，公司節後將不再經營，會按規定辦理註銷手續，並對網友的調侃表示理解。

此次事件中，利用歷史人物名稱或者直接使用歷史人物名稱用作商業命名的現象引發網民討論。上海大邦律師事務所律師丁金坤表示，根據「商標法」，「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的，不得作為商標」，諸葛亮是眾所周知的先賢，民眾看到「豬葛亮」商標，自然而然會聯繫到「諸葛亮」，有傷諸葛亮形象。諸葛後裔可據此請求商標評審委員會將「豬葛亮」商標宣告無效。

但丁金坤表示，諸葛亮是歷史人物，其名譽權已經不受法律保護，法律規定維權的主體是死者近親屬。現在的諸葛後裔是千年之後，並非近親屬，故非適格的訴訟原告，且要在法庭上採信其是諸葛亮後裔，需要舉證，並不容易。能否維權成功，關鍵是所涉「豬葛亮」商標是否「造成不良影響」。

