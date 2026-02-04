商家被罵到關店…網購娃娃菜中毒案大逆轉 竟是夫妻騙賠

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
線上平台表示，已對涉事商品先行下架復核。（取材自中原網）
線上平台表示，已對涉事商品先行下架復核。（取材自中原網）

浙江台州一對夫妻近日因全身出血被送進了醫院ICU（急重症病房），他們宣稱是吃了網購娃娃菜後全身多處出血，經過檢測娃娃菜老鼠藥濃度偏高，商家遭指控後緊急下架商品；不料案情大逆轉，官方3日發布關通告，中毒案是夫妻合謀、意圖騙賠，陳姓、楊姓夫妻涉嫌敲詐勒索罪，均被刑拘。但商家因輿論衝擊已關店，成為事件「隱形受害者」。

快科技報導，2025年12月，浙江台州的一對夫妻花17元人民幣(約2.5美元)網購8斤(約4公斤)娃娃菜，食用後，人同時出現全身出血、肺積水等症狀，雙雙送入ICU救援。診斷結果夫妻倆均為老鼠藥中毒，丈夫血液中檢測出殺鼠劑成分。但警方進一步調查發現，下毒的竟是丈夫，兩人合謀試圖用該手段向商家、平台索取巨額賠償。

此前警方鎖定毒源為包裹娃娃菜的舊報紙在回收儲存中沾染殺鼠劑，認為是商家為壓縮成本用其包裝，導致有毒物質滲透污染蔬菜。但警方進一步偵查過程中發現，丈夫的下毒行為是夫妻雙方共謀。

紅星新聞報導，這對夫妻再婚組合家庭，已結婚十幾年；二人家鄉的村支書表示，夫妻平時關係很好，村民均反映沒有什麽矛盾。村支書告表示，1月31日，他和另一名村幹部去縣醫院探望，夫妻兩人均尚在病房治療，2月3日看到新聞後，村支書多次撥打兩人電話，希望了解真實狀況，但已無人接聽。

案情大逆轉也衝上微博熱搜，網友痛批媒體未審先判，「什麼情況，小編？」、「不分青紅皂白冤枉商家，導致商家無法經營閉店了」、「小編想告訴大家之前警察誤判了，但又不好意思或不能明說」、「剛開始跟記者說得有板有眼」、「上午看還以為是商家的事，結果說是老公下的藥，這到晚上又變合謀的了」。

楊女士夫妻網購低價娃娃菜食用後，昏迷送醫。(取材自微博)
楊女士夫妻網購低價娃娃菜食用後，昏迷送醫。(取材自微博)

