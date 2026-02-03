丫丫自美返中2年胖20公斤 「判若兩熊」 網：愛人如養花

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
現在的丫丫。(取材自快科技)
旅美大熊貓「丫丫」回到中國已經兩年，近況引發關注。據最新視頻顯示，牠從「皮包骨」蛻變為「珠圓玉潤」的炸毛團子，被網友稱為「判若兩熊」，還有網友表示，「愛人如養花，放在熊貓身上也一樣適用」。

▲ 影片來源：YouTube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合羊城晚報、環球時報報導，「丫丫」在美國孟菲斯動物園時體重僅75公斤，肋骨凸起、毛髮斑禿且伴隨嚴重皮膚病，並時常出現呆滯蜷縮、刻板轉圈等行為。回中國兩年，牠的體重恢復至95公斤，毛髮烏黑油亮如綢緞，皮膚病完全痊癒，雪地打滾、攀爬木架等自然行為顯著增加，眼神從疲憊轉為靈動。

據悉，「丫丫」出生於2000年8月，2003年4月，不到三歲的「丫丫」和另一隻來自上海動物園的雄性大熊貓「樂樂」從北京出發，來到美國田納西州的孟菲斯動物園，開始了旅居生活。

2021年1月20日，網友爆料孟菲斯動物園疑對兩隻大熊貓照料不周，導致「丫丫」瘦骨嶙峋，疑健康出現問題。但美方及部分專家將原因歸咎給「丫丫」的年齡已大。

2023年4月，在美國待了20年的「丫丫」終於踏上了回國路，最後被安置在北京動物園，並和著名的「越獄分子」大熊貓萌蘭做鄰居。

剛回到中國的「丫丫」據傳連筍皮都捨不得浪費，如今卻懂得挑選嫩筍尖，甚至對窩窩頭「挑食」，網友稱這是「被愛餵出來的底氣」。牠的棲息環境也被改造為「後場靜養+前場展示」雙區模式，恆溫18至22℃，棲架高度降至1.2公尺防摔傷，並配備仿生攀爬設施。

針對「丫丫」的近況，網友紛紛表示，「有愛就會長出血肉，事實證明自家的孩子自家疼」、「像不像被寵壞的長公主」，也有人直言，「丫丫現在的樣子，才是熊貓該有的樣子」，並喊話「幸福快樂的生活下去吧」。

如今的「丫丫」已經26歲高齡，相當於人類80至85歲，屬於超高齡長壽老年熊貓。園方表示，未來將持續提供細緻照護，盼她能在熟悉的環境中安享晚年。

現在的丫丫(上圖)和旅美時期的丫丫(下圖)對比。(視頻截圖)
