舅將「外甥」寫成「外孫」還寫錯名 滬男戲劇性拿到遺產

庭審現場。（取材自廣州日報）

上海一名老人過世後，由於其未婚未育，其200多萬元（人民幣，下同）的銀行存款、十多支股票和十多萬元餘額等遺產，原由他的兩個姊姊共同繼承。其由大姊所生的外甥某次在為張先生整理遺物時，發現老人留了遺囑，上面寫著財產全部給自己，但把「大外甥李炯」錯寫成了「大外孫李烔」，但小姨拒不歸還遺產，於是將小姨告上法院，法官依照滬語裡「大外孫」和「大外甥」的發音等因素，認定老人寫了錯別字，將遺產判給了大外甥。

據廣州日報報導，近日，上海奉賢法院審理了一起遺產糾紛。張先生2022年5月去世，享年60歲。由於張先生未婚未育，父母也早已離世，經過公證，張先生的房產、200多萬元的銀行存款、十多支股票和十多萬元餘額由他的兩個姊姊共同繼承。

張先生大姊的兒子——外甥李炯在整理遺物時發現了一份張先生生前寫下的遺囑，上面寫明，張先生奉賢區的房產、銀行存單、股票等由「大外孫李烔」一人繼承。雖然遺囑寫錯了李炯的名字，也寫錯了李炯和張先生的關係，但李炯認為這份遺囑明顯對應了自己，於是讓母親把遺囑發給張先生的二姊，也就是自己的小姨。

然而，對於這份遺囑，張先生的二姊卻並不認可。協商無果，李炯於是起訴到法院，要求判令張先生的遺產由李炯繼承。

張先生的二姊認為，這份遺囑在抽屜裡被找到，沒有和重要文件放在一起，不足以反映張先生對財產處分的真實意思，並且，遺囑寫錯了繼承人的名字和關係，落款日期也不符合法定書寫要求，應屬無效。

法院在審理中發現，張先生二姊和張先生之前曾有過訴訟糾紛，張先生二姊從沒去過張先生家，兩人也沒有加過微信 ，平時少有走動。

法院經審理認為，雖然案涉遺囑存在錯別字，但考慮到被繼承人的受教育程度、滬語發音和親屬關係，可以認定遺囑中的「大外孫李烔」就是原告李炯。同時，遺囑落款時間與房產登記時間也能相互印證。因此，案涉遺囑雖有筆誤，但不影響真實意願表達，合法有效。

奉賢區人民法院民事審判庭副庭長劉雅表示，滬語裡「大外孫」和「大外甥」發音比較接近，寫錯別字可以理解，張先生並沒有和「炯」字相近，或者和「烔」字相近的其他近親屬，因此法院對遺囑的真實性進行了確認。最終，法院判決由原告李炯繼承遺囑所涉遺產。

對此，網友們評論：「全錯也能贏，哈哈哈」，「那我應該也去打官司，就說是給我的」，「這遺囑烏龍也太戲劇了」，「還有根據地方口音發音判定遺囑書寫字的，把我笑的不行了」，「從未走動，還有訴訟糾紛，連微信都沒加，好意思要人家錢？」，「外孫是女兒的孩子，無兒無女，何來外孫？二姊就是想判無效，平分遺產」，「都寫錯了？可能嗎？」，「遺囑錯了就應無效，按親疏重新分配」，「法官去猜測寫遺囑的原意，不是法治精神啊」。

