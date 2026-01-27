我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

安徽女拿別人車實驗「滾水除冰」...積雪擋風玻璃瞬間裂了

中國新聞組╱北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
安徽女子用開水澆淋在積雪覆蓋的汽車上拍片實驗，引發全網撻伐。(取材自瀟湘晨報)
安徽女子用開水澆淋在積雪覆蓋的汽車上拍片實驗，引發全網撻伐。(取材自瀟湘晨報)

中國近日多省遭遇強降雪與嚴寒天氣，車輛結冰成為不少駕駛的困擾，安徽1名女子為驗證網路流傳的「滾水除冰是否會導致汽車擋風玻璃爆裂」，竟將熱開水澆淋在積雪覆蓋的汽車上拍片實驗，引發全網撻伐，被批評「為流量沒底線」、「又蠢又自私」。

綜合極目新聞、快科技報導，安徽1名女子21日在社交平台發布影片，自稱看到短影音平台流傳說法，指在嚴寒天氣下，若將熱水倒在被厚雪覆蓋的汽車擋風玻璃上，可能因劇烈溫差導致玻璃瞬間炸裂。出於好奇，她燒了1壺滾水前往停車場，對1輛擋風玻璃積雪厚約7至8公分的紅色汽車進行「破冰實驗」。

影片畫面顯示，熱水澆下後，車頭與玻璃上的積雪迅速融化滑落，女子原本準備在鏡頭前說明「熱水不會讓玻璃爆掉」，卻疑似傳來玻璃出現裂響的聲音，畫面隨即中斷。影片曝光後，有網民追問車輛歸屬，她稱是「樓下隨便找的車」，甚至直言「只要花錢就能解決，自己的車又心疼錢又心疼車」，相關說法瞬間點燃輿論怒火。

大量網民湧入留言區痛批其行為缺乏公德心與法律意識，直指「為了流量什麼都敢做」、「這不是實驗，是破壞他人財產」、「太沒品」。面對輿論壓力，女子隨後改口，稱被澆熱水的車輛實為其妹妹所有，並非陌生人的汽車，但此一說法未能平息爭議，反而被質疑前後說法矛盾。其後該女子刪除影片並關閉帳號。

湖南萬和聯合律師事務所律師李健指出，若行為造成他人車輛損壞，行為人依法須承擔民事賠償責任；情節嚴重者，還可能涉及治安管理處罰。他說，即便是自己的車輛，也不應透過網路傳播具有誤導性、危及公共安全的行為示範。

汽車安全專家亦提醒，在極端低溫環境下，車窗玻璃表面溫度可能低至零下20℃，若突然澆淋100℃的熱水，瞬間溫差可超過120℃，遠遠超出汽車玻璃可承受的熱應力範圍，極易造成玻璃炸裂或產生肉眼難辨的內部損傷；即便當下未碎裂，日後在行駛中遭遇顛簸、風壓變化，也可能突然破裂，存在重大安全隱患。

專家呼籲，民眾在冰雪天氣下除冰，應採用車內暖風、專用除冰噴劑或手動刮冰工具，切勿模仿網路流傳的危險做法。

上一則

中加關係緩和…中已下單10船加拿大油菜籽 合計約65萬噸

延伸閱讀

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發
紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度
芝加哥嚴寒暫緩 積雪結冰未退 交通仍吃緊

芝加哥嚴寒暫緩 積雪結冰未退 交通仍吃緊
風雪後嚴寒未退 華府學校26日停課 聯邦員工遠距辦公

風雪後嚴寒未退 華府學校26日停課 聯邦員工遠距辦公

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」