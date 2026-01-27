5中客滑雪困日本死亡谷 歷20小時獲救 傳救援費每人4.5萬

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
日本警方26日組織兩支救援隊，分別從山上、山下雙向進行救援，六人被營救下山，全員安全脫困。(取材自新民晚報)
日本新潟縣八海山滑雪場25日有5名中國遊客、1名台灣遊客在滑雪時被困在山谷中，經網友發帖求助，6人已於26日中午安全脫困，結束近20小時雪地驚魂。據悉，受困6人在零下18℃極寒中，著靠挖雪洞自救，而當地民間救援收費傳為每人100萬日圓(約4.5萬人民幣、6400美元)。

極目新聞報導，據網友發帖，25日3時許，朋友六人被困‌日本新潟縣八海山「死亡谷」，希望有了解八海山的大神們救救他們。評論區網友紛紛為他們出謀畫策，也有網友認為成年人應當為自身行為承擔相應責任。據悉，6人均為30至40歲男性，是前往當地滑雪時被困。

25日下午，總領館工作人員關注到社交平台上的求助信息後，立即介入處置，主動聯繫日本警方，協調部署救援事宜。「昨天晚上山上的體感溫度大約為零下18℃，有民間救援人員前去營救，但因持續降雪，救援難度大，於是下撤。當地民間救援收費為每人100萬日圓，暫不清楚他們是否已支付，」該工作人員說。

26日清晨，日本警方組織了兩支救援隊，分別從山上、山下雙向開展救援。當地時間上午10時許，發現被困人員，將近12時，將六人營救下山，全員均無明顯外傷，身體狀況良好。

據報導，一名知情人士表示，25日晚，日本當地嚮導與被困人員達成協議，當晚收費進山開展冒險救援，但現場情況複雜，一是被困人員所處位置高，從下方向上搜索難度較大；二是當地持續降雪，救援人員無法渡河，最終選擇下撤。

多位救援人員線上指導被困人員自行挖掘雪洞避險，堅持至次日清晨。當地警方及救援力量隨即兵分兩路展開救援，從上方下降搜索的救援隊伍於上午與被困人員取得接觸。被困人員經補給休整後，與從下方向上搜救的隊伍匯合，一同向下撤離。

據了解，在日本的滑雪圈，「死亡谷」通常指八海山等雪場附近一片未開發的、充滿粉雪的野雪區域。這片區域因為地形複雜、積雪深、沒有固定路徑，對滑雪者來說充滿挑戰和危險，因此得名「死亡谷」。

